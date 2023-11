Ισραήλ: Απειλώντας τη ζωή των Παλαιστινίων ζητάει τώρα να φύγουν και από τη Χαν Γιουνίς

Το Ισραήλ έχει εκδώσει νέα προειδοποίηση προς τους Παλαιστινίους στην πόλη Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, να μετακινηθούν δυτικά εκτός της γραμμής πυρός και πιο κοντά στην ανθρωπιστική βοήθεια, αναφέρει το Reuters (στη φωτογραφία από το Twitter, επάνω, τζαμί κατεστραμμένο από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Χαν Γιουνίς).

Η τελευταία προειδοποίηση καταδεικνύει ότι ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να επιτεθεί στη Χαμάς στη νότια Γάζα αφού υποτάξει τον βορρά.

