Ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ γρονθοκόπησε σήμερα, Τρίτη, στη Ρώμη τον Ρίνο Μπαριλάρι, τον «τελευταίο των παπαράτσι», όπως αποκαλείται ο σχεδόν 80χρονος Ιταλός.

Όλα εκτυλίχθηκαν σε καφέ-μπαρ της Βία Βένετο, της οδού της «γλυκιάς ζωής» της δεκαετίας του 1960. Σύμφωνα με τον καταξιωμένο Ιταλό φωτογράφο, ηλικίας εβδομήντα εννέα ετών, «ο Γάλλος αστέρας του κινηματογράφου ήταν καθισμένος σε εξωτερικό τραπέζι του καφέ, με μια πανέμορφη συνοδό και άλλους φίλους».

Ο Μπαριλάρι κρύφτηκε και κατάφερε να τους φωτογραφήσει, αλλά όταν βγήκαν από το μαγαζί, «η κοπέλα τον προπηλάκισε και ο Ντεπαρντιέ του έδωσε τρεις γροθιές».

📸 «#Depardieu mi ha dato 3 cazzotti in faccia. Ora vado in ospedale, perché mi sa che mi so’ rotto qualcosa; lo denuncio ai carabinieri».

Rino #Barillari racconta all’Adnkronos l’aggressione subita poco fa da #GerardDepardieu in un locale di via Veneto a Roma. Foto: Il Tempo pic.twitter.com/DOBH1hCyui

