Ντοκιμαντέρ για τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ αποδεικνύει ότι είναι σεξιστής – «Δεν θα συνεργαστούμε ξανά μαζί του»

Προσωπικότητες της γαλλικής κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα ξανασυνεργαστούν με τον ηθοποιό Ζεράρ Ντεπαρντιέ, μετά από ντοκιμαντέρ που κατέγραψε πλάνα που αποδεικνύουν τον σεξισμό και την ανάρμοστη συμπεριφορά του διάσημου ηθοποιού, ο οποίος διώκεται επισήμως για βιασμό.

Το ντοκιμαντέρ, Depardieu: The Fall of an Ogre, το οποίο προβλήθηκε στο δημόσιο κανάλι France 2 το βράδυ της Πέμπτης, μετά τις καταγγελίες περισσότερων από δώδεκα γυναικών για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά εναντίον του Ντεπαρντιέ σε έρευνα του Mediapart το περασμένο έτος.

Υπάρχει ένα είδος omertà στη γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία σχετικά με τη σεξουαλική βία

Το ντοκιμαντέρ έδειχνε πλάνα από το ταξίδι του Ντεπαρντιέ στη Βόρεια Κορέα το 2018 με αφορμή την 70ή επέτειο του «μυστικού» κράτους. Ο ηθοποιός, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Πιονγκγιάνγκ με τηλεοπτικό συνεργείο και γνώριζε ότι τον βιντεοσκοπούσαν, έκανε χυδαία σχόλια σε γυναίκες αλλά και για γυναίκες, παρενοχλούσε επανειλημμένως σεξουαλικά μια μεταφράστρια και έκανε σεξουαλικά σχόλια για ένα παιδί σε ένα κέντρο ιππασίας το οποίο έβλεπε να ιππεύει ένα άλογο.

Την Παρασκευή, τα πλάνα χαρακτηρίστηκαν από την αριστερή βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Manon Aubry ως «απεχθή». Ο Fabien Onteniente, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει την ταινία Disco με τον Ντεπαρντιέ το 2007, ανακοίνωσε ότι δεν θα ξανασυνεργαστεί ποτέ με τον ηθοποιό μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ στο οποίο η ηθοποιός Hélène Darras καταγγέλλει ότι δέχτηκε επίθεση από τον Ντεπαρντιέ στα γυρίσματα της ταινίας.

Αφού μίλησε στους συντελεστές του ντοκιμαντέρ τον Σεπτέμβριο, κατέθεσε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία εναντίον του Ντεπαρντιέ

«Με κοίταξε σαν ένα κομμάτι κρέας»

«Αυτό δεν συμπίπτει με τις αξίες μου, δεν είναι δυνατόν να κλείνεις τα μάτια σε αυτού του είδους την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά», δήλωσε ο Oniniente στο ενημερωτικό κανάλι FranceInfo. Είπε ότι υπάρχει ένα είδος omertà στη γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία σχετικά με τη σεξουαλική βία, επειδή πρόκειται για ένα είδος κλειστού κυκλώματος με «πολλή άρνηση».

Η Darras ανέφερε πώς ο Ντεπαρντιέ «με κοίταξε σαν ένα κομμάτι κρέας» και τη ρώτησε αν ήθελε να πάει στο καμαρίνι του. Εκείνη είπε όχι. Ωστόσο, όπως η ίδια καταγγέλλει, στη συνέχεια της επιτέθηκε στο πλατό, αρπάζοντας την από το σώμα. Είπε ότι ήταν τρομοκρατημένη και κανείς στο πλατό δεν αντέδρασε. Είπε ότι δεν μίλησε τότε γιατί δεν ήθελε να μπει «στη μαύρη λίστα στην ηλικία των 26 ετών». Αφού μίλησε στους συντελεστές του ντοκιμαντέρ τον Σεπτέμβριο, κατέθεσε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία εναντίον του Ντεπαρντιέ.

Σε μια ηχογραφημένη τηλεφωνική συνομιλία που περιλαμβάνεται στο ντοκιμαντέρ, ο Ντεπαρντιέ δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει το περιεχόμενο της εκπομπής.

Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε επίσης η συνέντευξη της ηθοποιού Charlotte Arnould, η οποία απευθύνθηκε στην αστυνομία πριν από πέντε χρόνια, κατηγορώντας τον Ντεπαρντιέ για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε δύο περιπτώσεις στο σπίτι του στο Παρίσι το 2018, όταν εκείνη ήταν 22 ετών και ο Ντεπαρντιέ, φίλος του πατέρα της, ήταν 70 ετών.

Δεκάδες διαμαρτυρίες σε όλη τη Γαλλία

Η Ντεπαρντιέ κατηγορείται για βιασμό και τη σεξουαλική επίθεση με τους δικηγόρους του να αρνούνται όλους τους ισχυρισμούς εναντίον του.

Σε ανοιχτή επιστολή του στη Le Figaro τον Οκτώβριο, ο Ντεπαρντιέ διέψευσε όλους τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι οποιαδήποτε συνάντηση με την Arnould ήταν συναινετική. Είπε ότι ήταν το θύμα ενός λιντσαρίσματος που οργανώθηκε από ένα «δικαστήριο των μέσων ενημέρωσης» και έγραψε: «Ποτέ, μα ποτέ δεν κακοποίησα κάποια γυναίκα».

Ο Ντεπαρντιέ, ένας από τους διασημότερους ηθοποιούς της Γαλλίας, έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 170 ταινίες και απέκτησε διεθνή φήμη με αγγλόφωνους ρόλους. Παρότι τέθηκε υπό επίσημη έρευνα για βιασμό, συνέχισε να εργάζεται στον γαλλικό κινηματογράφο τα τελευταία χρόνια.

Όπως είναι λογικό, υπήρξαν δεκάδες διαμαρτυρίες σε όλη τη Γαλλία νωρίτερα φέτος, με γυναίκες να φωνάζουν «ντροπή» και να κρατούν πανό κατά της σεξουαλικής βίας.

*Mε πληροφορίες από Guardian