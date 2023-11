Ισραήλ: Παραπέμπεται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από ακόμη πέντε χώρες

Πέντε ακόμη χώρες παραπέμπουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο προς διερεύνηση περιστατικά που έλαβαν χώρα στην Παλαιστίνη.

Σήμερα το Γραφείο του Διεθνούς Ποινικού Διικαστηρίου έλαβε παραπομπή για την κατάσταση στο Κράτος της Παλαιστίνης, από την Νότιο Αφρική, το Μπαγκλαντές, τη Βολιβία, τις νήσους Κομόρες και το Τζιμπουτί.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ένα Κράτος Μέρος μπορεί να παραπέμψει στον Εισαγγελέα μια κατάσταση στην οποία φαίνεται να έχουν διαπραχθεί ένα ή περισσότερα εγκλήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, ζητώντας από τον Εισαγγελέα να διερευνήσει την κατάσταση με σκοπό να καθορίσει εάν ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα πρόσωπα θα πρέπει να κατηγορηθούν για τη διάπραξη τέτοιων εγκλημάτων.

Λαμβάνοντας την παραπομπή, το Γραφείο του εισαγγελέα επιβεβαίωσε ότι διεξάγει επί του παρόντος έρευνα σχετικά με την κατάσταση στο Κράτος της Παλαιστίνης.

Η έρευνα αυτή, η οποία ξεκίνησε στις 3 Μαρτίου 2021, περιλαμβάνει συμπεριφορές που ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα του Καταστατικού της Ρώμης που διαπράχθηκαν από τις 13 Ιουνίου 2014 στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Είναι σε εξέλιξη και επεκτείνεται στην κλιμάκωση των εχθροπραξιών και της βίας μετά τις επιθέσεις που έλαβαν χώρα στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης, το Γραφείο του Εισαγγελέα του ΔΠΔ έχει δικαιοδοσία επί εγκλημάτων που διαπράττονται στο έδαφος ενός Κράτους-Μέρους και σε σχέση με τους υπηκόους των Κρατών-Μελών.

Statement of #ICC Prosecutor @KarimKhanQC on the Situation in the State of #Palestine: receipt of a referral from five States Parties ⤵️ https://t.co/CsR0dbVL4t

— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 17, 2023