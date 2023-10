Μεσανατολικό: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο επισκέφθηκε ο ΥΠΕΞ της Παλαιστινιακής Αρχής

Ο υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής Ριάντ αλ-Μαλίκι συναντήθηκε χθες Τετάρτη με αξιωματούχους του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) στη Χάγη, μεσούσης της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς (στη φωτογραφία του ICC, επάνω, ο Ριάντ αλ-Μαλίκι, αριστερά, με τον πρόεδρο του Δικαστηρίου Πιότρ Χοφμάνσκι).

«Σήμερα ο Δρ Ριάντ αλ-Μαλίκι (…) επισκέφθηκε το ΔΠΔ και είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο, τον εισαγγελέα και τον γραμματέα του Δικαστηρίου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΔΠΔ.

🎥 The Minister of Foreign Affairs and Expatriates of the State of #Palestine, H.E. Dr. Riyad Malki, visited the #ICC. @pmofa pic.twitter.com/Sz8pLBNMcQ

— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) October 25, 2023