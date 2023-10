Ισραήλ: Το «μήνυμα» σε στρατιώτες της Χαμάς

Μία φωτογραφία ενός τσαλακωμένου χαρτιού με ένα μήνυμα γραμμένο στα αραβικά, ανήρτησαν οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ στον λογαριασμό τους στην πλατφόρμα «Χ», οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ανήκει σε στρατιώτες της Χαμάς και ότι γράφει «αποκεφαλίστε και ξεριζώστε τις καρδιές των εχθρών».

«Να ξέρετε ότι αυτός ο εχθρός σας είναι μια ασθένεια που δεν έχει θεραπεία άλλη, από τον αποκεφαλισμό και από το να βγάζεις καρδιές και συκώτια» φαίνεται να γράφει.

Πρόκειται για ένα, αν μη τι άλλο, ανατριχιαστικό σημείωμα που, σύμφωνα με τις IDF, βρέθηκε πάνω σε έναν ένοπλο στρατιώτη της Χαμάς από την ημέρα της εισβολής στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου και το οποίο του το έδωσαν διοικητές της Χαμάς στη Γάζα, για να τον εμψυχώσουν να αποκεφαλίσει ανθρώπους και να ξεριζώσει την καρδιά και το συκώτι τους.

“Know that this enemy of yours is a disease that has no cure, other than beheading and extracting the hearts and livers!»

This note was found on a Hamas terrorist from the October 7 massacre. It was handed to him by Hamas commanders in Gaza as encouragement to behead their… pic.twitter.com/B2Kx2znuGj

— Israel Defense Forces (@IDF) October 25, 2023