Γάζα: Βίντεο γροθιά στο στομάχι – Ορφανά αναζητούν τους νεκρούς γονείς τους

Συγκλονιστικές ιστορίες που ραγίζουν καρδιές έρχονται κάθε μέρα στο φως εξαιτίας των ανελέητων βομβαρδισμών του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας με παιδιά που έμειναν ορφανά από τη μία στιγμή στην άλλη να αναζητούν τους γονείς τους μην ξέροντας ότι έχουν πεθάνει.

Σε μία σειρά από βίντεο γροθιά στο στομάχι που δημοσίευσε το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής στο X διακρίνονται παιδιά που έχουν χάσει κάποιο μέλος του σώματός τους, ή παιδιά που έμειναν ορφανά να αναζητούν με αγωνία τους νεκρούς γονείς τους.

Στο ένα βίντεο διακρίνεται ένα ορφανό κορίτσι από την Παλαιστίνη που σώθηκε από τους βομβαρδισμούς, να πιάνει το χέρι της θείας της και να της ζητάει βοήθεια για να βρει τους γονείς του μην γνωρίζοντας ότι έχουν πεθάνει.

Israeli Occupation killed her family, an #orphan girl from Gaza Strip holds her aunt’s hand and asks her to help in searching for her #parents . #Gaza_under_attack #CeasefireNow #Palestine #Israeliwarcrimes pic.twitter.com/t3mxhlevwO

Σε άλλο βίντεο διακρίνεται ο Αχμέντ Σαμπάτ, του οποίου η ζωή μετατράπηκε σε εφιάλτη καθώς ήταν θύμα δύο ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών που του στέρησαν τους γονείς και τα πόδια του.

Το σπίτι του στην πόλη Μπέιτ Χανούν έγινε στόχος των Ισραηλινών τις πρώτες ημέρες της επίθεσης, με αποτέλεσμα να χάσει ολόκληρη την οικογένειά του. Στη συνέχεια μετακόμισε μαζί με συγγενείς του σε ένα σχολείο διαφυγής για τους εσωτερικά εκτοπισμένους Παλαιστίνιους. Όμως δυστυχώς το σχολείο βομβαρδίστηκε και ο Αχμέντ τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό των ποδιών του.

Two #Israeli airstrikes turned his life into a nightmare and deprived him of his #parents and legs.

Ahmed Shabat, from the town of Beit Hanoun in the northern Gaza Strip, his home was targeted by the Israeli occupation in the early days of the aggression, resulting in the loss… pic.twitter.com/5qeWHCkhiJ

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) November 17, 2023