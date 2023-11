Γάζα: Νέα έκκληση ΟΗΕ για κατάπαυση πυρός – «Δεν ζητάμε το φεγγάρι, ζητάμε βασικά μέτρα»

Ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Μάρτιν Γκρίφιθς ζήτησε και πάλι την Παρασκευή την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια σε 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στον θύλακα λόγω του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

«Δεν ζητάμε το φεγγάρι. Ζητάμε βασικά μέτρα, αναγκαία για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του πληθυσμού και να αναστρέψουμε την πορεία αυτής της κρίσης» ανέφερε ο Γκρίφιθς μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης στην ανεπίσημη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Μια ανθρωπιστική εκεχειρία. Αποκαλέστε την όπως θέλετε, όμως αυτό που χρειάζεται από ανθρωπιστική σκοπιά είναι απλό: να σταματήσουν οι μάχες για να μπορέσουν οι άμαχοι να μετακινηθούν με ασφάλεια», πρόσθεσε.

