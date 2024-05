Η Silia Kapsis ήταν η πρώτη διαγωνιζόμενη που ανέβηκε στη σκηνή του Malmο Arena με μεγάλη αυτοπεποίθηση και δυναμισμό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision το ερχόμενο Σάββατο (11/5) και τα κατάφερε.

Η 17χρονη άνοιξε τον ημιτελικό του μουσικού διαγωνιμού αμέσως μετά το εντυπωσιακό περφόρμανς της Ελένης Φουρέιρα με το Fuego, που το 2018 έφερε την Κύπρο στη 2η θέση. Εκτός από το κοινό, κατάφερε να εντυπωσιάσει με το κομμάτι «Liar» και την Ελένη Φουρέιρα.

Η τραγουδίστρια πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφάνιση, όπου κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο TikTok δείχνει την αντίδραση της τραγουδίστριας, όταν άκουσε τη συμμετοχή της Κύπρου. Σε αυτό, η Ελένη Φουρέιρα φαίνεται με τον Γιώργο Αρσενάκο στα backstage, ενώ ζητωκραυγάζει, βλέποντας την ερμηνεία της Silia Kapsis.

Ποια είναι όμως η Silia Kapsis που έκλεψε τις εντυπώσεις;

Η Βασιλική «Σίλια» Καψή γεννήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου του 2006 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου κατοικεί μόνιμα με την οικογένειά της. Οι γονείς της είναι ο Κύπριος τραγουδιστής Γιώργος Καψής και η Ελληνίδα δικηγόρος και πρώην χορεύτρια, Δέσποινα Ρεβέκκα Σαϊβανίδη, από τη Θεσσαλονίκη, όπου η Silia πέρασε τα παιδικά της χρόνια.

Μεγαλώνοντας σε καλλιτεχνικό περιβάλλον, ξεκίνησε να τραγουδά από την ηλικία των 4 ετών. Στα 12 της, έγραψε και συνέθεσε το πρώτο της τραγούδι με τίτλο Who Am I?, το οποίο κυκλοφόρησε το 2022. Ένα χρόνο μετά, κυκλοφόρησε δύο ακόμη σινγκλ, το No Boys Allowed και το Disco Dancer, τον Μάρτιο και τον Μάιο του 2023, αντιστοίχως.

Υπήρξε τραγουδίστρια για την Australian Youth Performing Arts Company (AYPAC) και βασική τραγουδίστρια σε πολυάριθμες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του σόλο ερμηνευτή του Hollywood Star, Alex Russell στην αποκλειστική 30ή εκδήλωση γενεθλίων του στο Λος Άντζελες.

Εκτός από το τραγούδι, ασχολείται επαγγελματικά και με τον χορό. Επιλέχθηκε από την ImmaBeast Dance Company στο Λος Άντζελες, ενώ εργάστηκε με τον Stephen “tWitch” Boss στο The Jennifer Hudson Show και εμφανίστηκε σε ντοκιμαντέρ χορού του ράπερ Taboo.

Η Silia είναι επίσης και ηθοποιός, έχοντας σταθερή συνεργασία με το αυστραλιανό Nickelodeon. Συγκεκριμένα, έκανε το ντεμπούτο της ως πρωταγωνίστρια στην ταινία μικρού μήκους Pearly Gates του 2022, και ήταν η παρουσιάστρια στην τοπική έκδοση του Nick News. Μάλιστα, για την ερμηνεία της στο τελευταίο σόου βρέθηκε υποψήφια για τον θρύλο της χρονιάς στην Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία στα Βραβεία Nickelodeon Kids’ Choice το 2023.

«Στόχος μου να σας κάνω περήφανους»

Λίγες ώρες αφότου εξασφάλισε ότι η Κύπρος περνάει στον τελικό της Eurovision, η Silia Kapsis μίλησε για τα συναισθήματά της πριν την εμφάνισή της και όσα περιμένει για το βράδυ του Σαββάτου.

«Είχα άγχος για την εμφάνισή μου στον ημιτελικό της Eurovision, αλλά όλα καλά. Όταν περιμέναμε το αποτέλεσμα είχα πολύ άγχος. Όταν άκουσα ότι περάσαμε στον τελικό ανακουφίστηκα!», ανέφερε αρχικά η εκπρόσωπος της Κύπρου Silia Kapsis, στην εκπομπή Breakfast@Star.

«Η Ελένη Φουρέιρα με συμβούλεψε να εστιάσω και στα βλέμματα μου στις κάμερες. Είναι κομπλιμέντο να μου λένε ότι μοιάζω με την Britney Spears! Στόχος μου είναι να σας κάνω περήφανους», υπογράμμισε η Silia Kapsis.

*Πηγή κεντρικής φωτογραφίας Instagram/silia_kapsis