Η EBU υποχρέωσε την Ιρλανδή Bambie Thug να αλλάξει το μακιγιάζ της λόγω Παλαιστίνης στη Eurovision

Λόγω των κανόνων κατά των πολιτικών δηλώσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) υποχρέωσε την εκπρόσωπο της Ιρλανδίας Bambie Thug να αλλάξει το μακιγιάζ της στη Eurovision.

Αυτή ήταν και η δεύτερη παρέμβαση μετά το «κόψιμο» από τα social media του αποσπάσματος του Eric Saade που εμφανίστηκε με μια δεμένη παλαιστινιακή μαντίλα στο χέρι του.

Το περιστατικό έκανε γνωστό η ίδια στη συνέντευξη Τύπου μετά τον πρώτο ημιτελικό, σημειώνοντας ότι έλαβε εντολή από τους διοργανωτές του διαγωνισμού τραγουδιού Eurovision.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το The Journal, τα μηνύματα που ήταν γραμμένα στην αρχαία ιρλανδική γλώσσα Όγκχαμ, αποτέλεσαν θέμα συζήτησης, αφού αφορούσαν στην Παλαιστίνη και έλεγαν «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και «Κατάπαυση του πυρός».

🇮🇪 When asked about Ogham writing on Bambie Thug’s body, which initially spelled «Ceasefire» and «Free Palestine», they said they had to change it to «Crown the Witch» only per EBU notice.

«Ήταν πολύ σημαντικό για εμένα επειδή είμαι υπέρ της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Δυστυχώς, έπρεπε να αλλάξω αυτά τα μηνύματα ύστερα από εντολή της EBU», ανέφερε σε σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου.

Η τραγουδίστρια είχε δεχτεί πιέσεις από υποστηρικτές της Παλαιστίνης να αποσυρθεί από τον διαγωνισμό λόγω της παρουσίας του Ισραήλ στη Eurovision 2024, αλλά επέμεινε στη συμμετοχή της, θεωρώντας πως θα λειτουργήσει ως φιλοπαλαιστινιακή φωνή μεταξύ των διαγωνιζομένων.

Να σημειωθεί πως η Bambie Thug ήταν μεταξύ των δέκα χωρών που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό και αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένα ιρλανδικό συγκρότημα περνάει από το 2018.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU), «εξέφρασε τη θλίψη της» που ο Σουηδός καλλιτέχνης, παλαιστινιακής καταγωγής, «δεν σεβάστηκε τη μη πολιτική φύση του διαγωνισμού», και έκοψε από τα κοινωνικά δίκτυα το απόσπασμα του τραγουδιστή.

«Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision είναι ένα ζωντανό σόου. Όλοι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τους κανόνες του διαγωνισμού και ζητούμε συγγνώμη που ο Eric Saade επέλεξε να θέσει σε κίνδυνο τον μη πολιτικό χαρακτήρα της εκδήλωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης υπόσχεται να εξετάσει το θέμα και να δώσει απαντήσεις αργότερα. Σε αυτό το σημείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης αποφάσισε να μην ανεβάσει το απόσπασμα του Σουηδο-Παλαιστίνιου τραγουδιστή στα κοινωνικά δίκτυα» σημείωσε σε σχετική απάντηση στο ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Euromix η EBU.

«Πρώτον, αυτό είναι ένα μήνυμα αγάπης. Όταν δεν είμαι πλέον σε θέση να φοράω ένα σύμβολο της εθνικότητάς μου στον λεγόμενο ‘ελεύθερο κόσμο’ μας, είναι πιο σημαντικό από ποτέ για εμένα να συμμετάσχω. Η διαχείριση της Eurovision από την EBU είναι ντροπιαστική. Δεν επιτρέπουν κανένα παλαιστινιακό σύμβολο μέσα στην αρένα, ενώ τα σύμβολα που αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε άλλη εθνότητα στον κόσμο, είναι ευπρόσδεκτα. Το σλόγκαν τους ‘Ενωμένοι από τη μουσική’, αν δεν είσαι Παλαιστίνιος, είναι ήδη ένα αστείο. Είναι λογικό να μεταδίδεται η ισραηλινή προπαγάνδα κατά τη διάρκεια της prime time σε όλο τον κόσμο, αλλά να απαγορεύεται η παλαιστινιακή σημαία; Ως εκ τούτου, είναι πιο σημαντικό από ποτέ για εμένα να είμαι παρών σε αυτή τη σκηνή. Μπορείτε να πάρετε τα σύμβολά μας, αλλά δεν μπορείτε να πάρετε την παρουσία μου. Σας αγαπώ», ανέφερε σε πρόσφατο μήνυμά του ο Eric Saade.

