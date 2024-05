Έγραψε ιστορία ο Τερ Στέγκεν: Έφτασε τις 409 συμμετοχές με την Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε με 4-2 από την συμπολίτισσα Χιρόνα και είδε τη Ρεάλ Μαδρίτης να στέφεται πρωταθλήτρια Ισπανίας για τη φετινή σεζόν.

Μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα έγινε και κάτι θετικό για έναν παίκτη της ομάδας που πέρασε στο πάνθεον της ιστορίας.

Ο Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν έγινε ο 2ος ξένος με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία των «μπλαουγκράνα», γράφοντας ιστορία με τη φανέλα του συλλόγου.

Συγκεκριμένα ο Τερ Στέγκεν έφτασε τις 409 συμμετοχές με την καταλανική ομάδα και βρίσκεται στη 2η θέση της συγκεκριμένης λίστας, πίσω μόνο, από τον θρύλο, Λιονέλ Μέσι που έχει 778 ματς με τη φανέλα της Μπάρτσα.

409 – Foreign players with most appearances in @FCBarcelona history in all competitions:

778 – Lionel Messi 🇦🇷

409 – MARC-ANDRÉ TER STEGEN 🇩🇪

408 – Dani Alves 🇧🇷

German. pic.twitter.com/cNZYDrMHW8

— OptaJose (@OptaJose) May 4, 2024