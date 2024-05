Oριστικό: Ο Στέφανο Πιόλι αποχωρεί από τη Μίλαν στο τέλος της σεζόν (pic,vid)

Ο Στέφανο Πιόλι είχε συμφιλιωθεί εδώ και καιρό με την ιδέα πως η συνεργασία του με τη Μίλαν δεν θα συνεχιζόταν και τη νέα σεζόν και το πρωί της Παρασκευής (24/05) ήρθε η επιβεβαίωση για να κλείσει έτσι ο πενταετής κύκλος του στην ομάδα του Μιλάνου.

Η διοίκηση των ροσονέρι με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την αποχώρησή του Ιταλού προπονητή στο φινάλε της φετινής σεζόν, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στον σύλλογο.

«Η Μίλαν και ο Στέφανο Πιόλι ανακοινώνουν ότι ο «Μίστερ» θα αποχωρήσει μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν, αφού ήταν επικεφαλής της πρώτης ομάδας από τον Οκτώβριο του 2019.

Η Μίλαν εκφράζει τις ειλικρινείς ευχαριστίες στον Στέφανο Πιόλι και όλο το επιτελείο του για την ηγεσία της πρώτης ομάδας τα τελευταία πέντε χρόνια, εξασφαλίζοντας ένα σκουντέτο που θα μείνει αξέχαστο και αποκαθιστώντας τη σταθερή παρουσία της Μίλαν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο επαγγελματισμός και η ανθρώπινη επαφή του Στέφανο συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη της ομάδας, ενσωματώνοντας τις βασικές αξίες του συλλόγου από την πρώτη μέρα. Ο Στέφανο Πιόλι εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στη Μίλαν για την ευκαιρία να είναι μέρος της ιστορίας αυτού του ένδοξου συλλόγου.

Είναι βαθιά ευγνώμων στην ιδιοκτησία, τη διοίκηση, την ομάδα, το προσωπικό και όλους στο Μιλανέλο και στο Casa Milan για την υποστήριξη και την εξαιρετική τους δέσμευση. Εκφράζει επίσης ιδιαίτερες ευχαριστίες στους οπαδούς που έχουν υποστηρίξει με πάθος τη Μίλαν όλα αυτά τα χρόνια, επιδεικνύοντας ακλόνητη αφοσίωση», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η ομάδα του Μιλάνου.

Ο Πιόλι θα βρεθεί για τελευταία φορά στον πάγκο της Μίλαν το βράδυ του Σαββάτου (25/05), απέναντι στην Σαλερνιτάνα στο «Σαν Σίρο» για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Serie A, όπου θα έχει την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τους τιφόζι της ομάδας, ενώ στο φιλικό απέναντι στην Ρόμα που θα λάβει χώρα εν συνεχεία στην Αυστραλία, θα βρεθεί στον πάγκο της ο Ντανιέλε Μπονέρα.

Ο 58χρονος τεχνικός έκατσε στον πάγκο της Μίλαν σε 239 παιχνίδια, ενώ οδήγησε τους ροσονέρι στην κατάκτηση του Σκουντέτο το 2022 και στην επιστροφή στους ομίλους του Champions League.

We just want to say Grazie, Stefano ❤🖤 pic.twitter.com/4H3Qn6aHq9

— AC Milan (@acmilan) May 24, 2024