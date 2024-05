Αποχαιρέτησε την Μίλαν ο Ζιρού: «Θα συνεχίσω την καριέρα μου στο MLS»

Μετά από τρία χρόνια στην Μίλαν και την Serie A, ο Ολιβιέ Ζιρού θα αποχωρήσει από τους ροσονέρι.

Ο 37χρονος Γάλλος επιθετικός θα αγωνιστεί για ακόμα δύο παιχνίδια με τη φανέλα των Μιλανέζων, καθώς όπως ανακοίνωσε στο επίσημο κανάλι της Μίλαν, ο πολύπειρος στράικερ θα μετακομίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS.

Ο Ζιρού κατέγραψε συνολικά 130 εμφανίσεις στον ιταλικό σύλλογο, με απολογισμό 48 γκολ και 20 ασίστ, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Σκουντέτο την σεζόν 2021/2022.

Όπως όλα δείχνουν ο Ζιρού θα φορέσει την φανέλα των Los Angeles Galaxy, η οποία τον έχει προσεγγίσει εδώ και καιρό.

«Τα επόμενα δύο παιχνίδια μου θα είναι τα δύο τελευταία με τη Μίλαν. Θα συνεχίσω την καριέρα μου στο MLS. Είμαι πολύ περήφανος για όλα όσα έχω πετύχει με τη φανέλα των «ροσονέρι» αυτά τα τρία χρόνια.

Αυτό είναι η σωστή στιγμή να το ανακοινώσω. Οπότε, η ιστορία μου με τη Μίλαν τελειώνει φέτος, αλλά θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου», ήταν τα λόγια του.

