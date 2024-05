«Πρόταση του ΠΑΟΚ για Λιβάγια» (pic)

Επίσημη πρόταση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Μάρκο Λιβάγια! Αυτό αναφέρει η κροατική ιστοσελίδα «germanijak» που είχε αποκαλύψει πρώτη το ενδιαφέρον των πρωταθλητών Ελλάδος για τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ.

Σε νέα ανάρτησή του ο δημοσιογράφος, Ιζάκ Σούσιτς, πάει ένα βήμα παρακάτω την ιστορία απόψε κάνοντας λόγο για επίσημη κρούση, αν και δεν αναφέρει το ύψος της προσφοράς του Δικεφάλου.

Ο Λιβάγια έχει συμβόλαιο ως το 2027 με τη Χάιντουκ η οποία φέρεται να τον κοστολογεί λίγο πάνω από έξι εκατ. ευρώ και μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη στην υπόθεση. Το συγκεκριμένο Μέσο πάντως είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο ενώ στέκεται και στη σχέση του μάνατζερ του Λιβάγια, Βιντσέτζο Καβαλιέρε, με τον ΠΑΟΚ καθώς o συγκεκριμένος έχει πελάτη του και τον Ντομινίκ Κοτάρσκι.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Λιβάγια δεν προέρχεται από πολύ καλή σεζόν αφού σε 30 συμμετοχές είχε 12 γκολ και τέσσερις ασίστ ενώ την αμέσως προηγούμενη κατέγραψε 21 γκολ και 15 ασίστ σε 42 εμφανίσεις.

