«Τρέλα» για τον τελικό με Ολυμπιακό από τον κόσμο της Φιορεντίνα: Πάνε για sold out και στο «Αρτέμιο Φράνκι»

Χαμός επικρατεί στις τάξεις των οπαδών της Φιορεντίνα για τον τελικό του Europa Conference League κόντρα στον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί στην «Opap Arena» (29/5, 22:00).

Ο ενθουσιασμός για τους «βιόλα» είναι έκδηλος και αυτό αποδεικνύεται, όχι μόνο στο ταξίδι αρκετών φίλων της ομάδας στην Αθήνα για να δουν από κοντά την ομάδα τους στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά και στην επιθυμία πολλών ακόμα να βρεθούν στο «Αρτέμιο Φράνκι» για να παρακολουθήσουν από εκεί τον μεγάλο τελικό.

Η διοίκηση της Φιορεντίνα θα ανοίξει το γήπεδο του συλλόγου για να δει το ματς ο κόσμος από τις γιγαντοοθόνες. Οι φίλαθλοι που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Αρτέμιο Φράνκι, θα κληθούν να πληρώσουν ένα συμβολικό ποσό της τάξεως των πέντε ευρώ ανά άτομο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Nazione», ήδη έχουν πουληθεί 27.000 εισιτήρια, με το sold out να αποτελεί απλώς θέμα χρόνου.

