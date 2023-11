Φεστιβάλ Supernova: Το ισραηλινό ελικόπτερο χτύπησε συμμετέχοντες – «Η Χαμάς μάλλον δεν γνώριζε το φεστιβάλ»

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz αναφέρει σε ρεπορτάζ της, ότι οι μαχητές της Χαμάς δεν γνώριζαν για το φεστιβάλ Supernova που βρισκόταν σε εξέλιξη όταν εξαπέλυσε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Πιθανότατα το ανακάλυψαν από αέρος μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλεξίπτωτων πλαγιάς (parapente) και ανεμόπτερων, λένε οι Ισραηλινοί.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η αστυνομική έρευνα διαπίστωσε ότι στρατιωτικό ελικόπτερο άνοιξε πυρ εναντίον των επιτιθέμενων, αλλά χτύπησε επίσης μερικούς ανθρώπους που συμμετείχαν στο μουσικό φεστιβάλ. Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες, τονίζει η ισραηλινή εφημερίδα.

«Η έρευνα για το περιστατικό αποκάλυψε ότι ένα μαχητικό ελικόπτερο από τη βάση Ραμάτ Νταβίντ που ανταποκρίθηκε πρώτο στην επίθεση στο φεστιβάλ, πυροβόλησε εναντίον των τρομοκρατών και προφανώς χτύπησε επίσης κάποιους από τους συμμετέχοντες που βρίσκονταν εκεί», ανέφερε αξιωματούχος της Αστυνομίας, υπό το καθεστώς ανωνυμίας.

Περίπου 364 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο μουσικό φεστιβάλ (σ.σ. υπενθυμίζεται ότι χθες οι ισραηλινές επικαιροποίησαν τον αριθμό των θυμάτων). Περίπου 4.400 ήταν παρόντες νωρίτερα, αλλά οι διοργανωτές ακύρωσαν γρήγορα την εκδήλωση αφού η Χαμάς έριξε ρουκέτες και η συντριπτική πλειοψηφία έφυγε πριν φτάσουν οι επιτιθέμενοι, αναφέρει το δημοσίευμα της Haaretz.

Σε βίντεο από κάμερα σώματος ενός από τους τρομοκράτες, ακούγεται να ζητά από συλληφθέντα πολίτη οδηγίες για να φτάσει στους «εχθρούς», παρόλο που βρισκόταν σε διαφορετική περιοχή.

Ένα από τα ευρήματα που ενισχύουν την εκτίμηση, σύμφωνα με την Αστυνομία και άλλους αξιωματούχους ασφαλείας, είναι ότι οι πρώτοι τρομοκράτες έφτασαν στο φεστιβάλ από την κατεύθυνση της διαδρομής 232 (ήδη εκτός της Λωρίδας της Γάζας) και όχι από την κατεύθυνση του φράχτη.

Επιπλέον, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πάρτι είχε προγραμματιστεί να γίνει την Πέμπτη, την Παρασκευή και την Τρίτη το απόγευμα της ίδιας εβδομάδας ο στρατός επέτρεψε στους διοργανωτές της εκδήλωσης να γίνει και το Σάββατο, κατόπιν αιτήματος. Η αλλαγή της τελευταίας στιγμής με την συμφωνία διοργάνωσης και στρατού, ενισχύει την εκτίμηση ότι η Χαμάς δεν γνώριζε για την ύπαρξη φεστιβάλ. Από τα συμφραζόμενα του ρεπορτάζ προκύπτει πως ήταν ευκαιριακός στόχος ώστε η Χαμάς να πάρει ομήρους.

«Υπολογίζουμε ότι περίπου 4.400 άτομα ήταν παρόντα στην εκδήλωση, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων κατάφερε να διαφύγει (σ.σ. μετά την απόφαση των διοργανωτών) να κλείσουν το event τέσσερα λεπτά μετά το μπαράζ πυραύλων (σ.σ. πριν την χερσαία επίθεση στο φεστιβάλ των μαχητών της Χαμάς)» αναφέρει ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας.

Η ανάλυση δείχνει ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες στο πάρτι κατάφεραν να διαφύγουν, επειδή αποφασίστηκε να σταματήσει το πάρτι μισή ώρα προτού ακούσουν πυροβολισμούς.

Σύμβουλος του πρωθυπουργού Νετανιάχου μάλιστα είχε αναφερθεί στην αλλαγή του αριθμού των νεκρών των Ισραηλινών κατά 200 άτομα που αποδείχθηκαν μαχητές της Χαμάς.

Το λάθος προκλήθηκε από τον βαθμό εγκαυμάτων. Που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την χρήση πυραύλων από μεριάς Ισραήλ.

Must be shared widely!

The question then is: who burned them?

The burned bodies that Israel used as an excuse to commit the genocide in Gaza were for Palestinian fighters. pic.twitter.com/yo2bymiDIo

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) November 17, 2023