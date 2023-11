Γάζα: Εργαστήριο ρουκετών και είσοδο σήραγγας σε τέμενος

Τους εξονυχιστικούς ελέγχους σε κάθε σημείο που μπορεί να υπάρχουν υποδομές ή οπλισμός της Χαμάς συνεχίζουν οι δυνάμεις των IDF στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, οι IDF εντόπισαν ένα εργαστήριο κατασκευής ρουκετών της Χαμάς, καθώς και όπλα μέσα σε τέμενος της πόλης της Γάζας.

«Θέλω να καταλάβετε: Ένα τζαμί, στην περιοχή Ζεϊτούν, χρησιμοποιούνταν ως εργαστήριο κατασκευής όπλων» τόνισε ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος Daniel Hagari στην τελευταία συνέντευξη Τύπου.

Ο Μάνι Φαμπιάν από τους Times of Israel συγκέντρωσε τα βίντεο των IDF σε μία ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter):

The 36th Division troops also directed several airstrikes in Zeitoun against Hamas operatives, as well as located a rocket-making lab, weapons, explosive devices, a drone, and a tunnel inside a mosque in the neighborhood. (7/7) pic.twitter.com/pEHa09ZAYr

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 20, 2023