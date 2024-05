Ανατροπή και παραμονή Μόντριτς στη Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

Ο Λούκα Μόντριτς θα συνεχίσει μια ακόμη σεζόν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης!

Η κατάσταση έχει ανατραπεί εντελώς, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca», αφού για πολλούς μήνες ο Κροάτης έμοιαζε ότι θα αποχαιρετήσει τη Μαδρίτη μετά από δώδεκα σεζόν ως παίκτης της Ρεάλ.

Η συμφωνία μεταξύ του Λούκα Μόντριτς και του Φλορεντίνο Πέρεθ είναι ολοκληρωτική για τη συνέχεια του Κροάτη μέσου. Η καλή εμφάνιση των τελευταίων εβδομάδων, η θέληση του Μόντριτς να συνεχίσει, η αποχώρηση του Κρόος και η πιο πιθανή αποχώρηση του Νάτσο, οδήγησαν σε μια απόλυτη αλλαγή που θα αντικατοπτρίζεται σε ένα νέο συμβόλαιο.

Ένας από τους στόχους του Λούκα Μόντριτς για να συνεχίσει είναι να γράψει ιστορία ή μάλλον να την επεκτείνει, είναι να μπορέσει να ξεπεράσει το ρεκόρ του Πούσκας ως ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που έπαιξε αγώνα για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πούσκας το κατάφερε σε ηλικία 39 ετών και ενός μηνός, και η ανανέωση εγγυάται ότι ο Μόντριτς θα το ξεπεράσει, αφού ο μέσος φτάνει σε αυτή την ηλικία στις 9 Σεπτεμβρίου.

🚨⚪️ Real Madrid and Luka Modrić both expect to continue together next season, after player’s decision to reject all the other proposals.

One more meeting is needed to discuss salary and details but Modrić doesn’t complain about money, he only wants to continue at Real Madrid. pic.twitter.com/xvYtO22tKV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2024