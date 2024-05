Ο διάσημος οδηγός βουνού Σέρπα Καμί Ρίτα ανέβηκε την Τετάρτη για 30η φορά στο όρος Έβερεστ για το ρεκόρ του, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη ανάβασή του αυτόν τον μήνα στην κορυφή του κόσμου. Ο Ρίτα έφτασε στην κορυφή των 8.849 μέτρων στις 7:49 π.μ., σύμφωνα με τον Khim Lal Gautam, κυβερνητικό αξιωματούχο στον καταυλισμό βάσης. Η πρώτη του ανάβαση της φετινής ορειβατικής περιόδου έγινε στις 12 Μαΐου συνοδεύοντας ξένους πελάτες.

«Είναι καλά στην υγεία του και χαρούμενος που πέτυχε αυτό το ρεκόρ», δήλωσε ο Μίνγκμα Σέρπα της Seven Summits Treks, η οποία διοργάνωσε την αποστολή. Μπόρεσαν να του μιλήσουν για λίγο ενώ βρισκόταν στην κορυφή και ήταν σε καλή κατάσταση στην υγεία του, είπε ο Μίνγκμα. Πέρσι τέτοιες μέρες ένας Έλληνας είχε καταφέρει να ανέβει στην κορυφή.

Ο Καμί Ρίτα εξακολουθούσε να κατεβαίνει στις χαμηλότερες κατασκηνώσεις βάσης του βουνού και ο Μίνγκμα επιβεβαίωσε ότι ο Ρίτα δεν θα ανέβαινε ξανά αυτή την ορειβατική σεζόν και πιθανότατα θα ταξίδευε στην πατρίδα της τις επόμενες ημέρες. Ο ίδιος ανέβηκε επίσης δύο φορές στο Έβερεστ πέρυσι, θέτοντας το ρεκόρ για τις περισσότερες αναρριχήσεις στο υψηλότερο βουνό του κόσμου την πρώτη φορά και παρατείνοντάς το λιγότερο από μία εβδομάδα αργότερα.

Ο πλησιέστερος ανταγωνιστής του για τις περισσότερες αναβάσεις στο Έβερεστ είναι ο συνάδελφος του οδηγός Σέρπα Πασάνγκ Ντάουα, ο οποίος έχει 27 επιτυχημένες αναβάσεις στο βουνό.

This is a 360° camera view from the top of Mt. Everest pic.twitter.com/trboDIIXI5

— Historic Vids (@historyinmemes) February 1, 2024