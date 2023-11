Το δράμα των παιδιών στη Γάζα: Από τότε που γεννήθηκαν ζουν «πολέμους»

45 μέρες μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, που αποτέλεσε το έναυσμα για τις φονικές ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, οι Παλαιστίνιοι μετρούν 13.000 νεκρούς, ανάμεσά τους πάνω από 5.500 παιδιά.

Ισως είχαν γραμμένα στα κορμιά τους, το όνομά τους, ώστε να αναγνωριστούν σε περίπτωση που σκοτωθούν. Ισως, πάλι, δεν είχαν κουράγιο να το κάνουν. Και αυτά που έζησαν όμως, κουβαλούν τη δική τους τραγωδία, «περιμένοντας πότε θα πεθάνουν», όπως έχει ειπωθεί πολλές φορές αυτές τις 45 μέρες.

Σύμφωνα με την οργάνωση Save the Children, ο αριθμός των παιδιών που σκοτώθηκαν από τις φονικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, έχει ξεπεράσει τον ετήσιο αριθμό σε εμπόλεμες ζώνες από το 2019.

Πολλά από τα παιδιά στη Γάζα, από τότε που γεννήθηκαν ζουν «πολέμους».

Περίπου ο μισός πληθυσμός των 2,3 εκατ. Παλαιστινίων είναι παιδιά και έφηβοι, όπως επισημαίνεται σε γράφημα του Al Jazeera.

Πολλοί ανήλικοι έχουν τραυματιστεί και αρκετοί έχουν ζήσει 5 ευρείας κλίμακας ισραηλινές επιθέσεις.

Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά ένα παιδί που ήταν 2 χρονών το 2008 έχει ζήσει πέντε πολέμους.

Η είδηση που έγινε γνωστή περί τα μέσα Οκτωβρίου ακόμη συγκλονίζει: Πολλοί γονείς στη Γάζα σημειώνουν τα ονόματα των παιδιών στα κορμιά τους, για να είναι γνωστά τα στοιχεία τους σε περίπτωση που πεθάνουν.

Palestinians are now writing their names on their hands so that they won’t be just numbers if they are killed in bombings in #Gaza

Students at @uniofgalway decided to join them in solidarity during a lunchtime protest today @ipsc48#Galway 🇱🇻#Ireland 🇮🇪#IsraelGazaWar 💔💔 pic.twitter.com/BapunRmsZu

— Ciaran Tierney (@ciarantierney) October 16, 2023