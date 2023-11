Πόλεμος στη Γάζα: Τουλάχιστον 70 άτομα πέθαναν σε νοσοκομείο μετά τον βομβαρδισμό της Χαν Γιουνίς

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι πέθαναν σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αφού διακομίστηκαν εκεί μετά τον βομβαρδισμό από το Ισραήλ το Σάββατο της πόλης Χαν Γιουνίς, ανακοίνωσαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

Δεκάδες ασθενείς, ανάμεσά τους παιδιά και έφηβοι, έλαβαν φροντίδα «για σοβαρά εγκαύματα» στο νοσοκομείο Νάσερ, επεσήμανε η μη κυβερνητική οργάνωση αργά την Κυριακή (19/11), επικαλούμενη το προσωπικό της στο νοσοκομείο.

«Η πόλη Χαν Γιουνίς βρίσκεται περίπου 1 χιλιόμετρο από το νοσοκομείο, το οποίο είναι υπερπλήρες», πρόσθεσαν οι MSF, σημειώνοντας ότι συνολικά 122 ασθενείς διακομίστηκαν στο Νάσερ μετά το ισραηλινό πλήγμα.

Μέχρι χθες το μεσημέρι το νοσοκομείο είχε ανακοινώσει ότι σχεδόν 50 άνθρωποι είχαν πεθάνει. Φωτοειδησεογράφος δήλωσε στο dpa ότι είδε σειρές από σακούλες πτωμάτων. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες.

Yesterday, following an Israeli airstrike about 1km away from Nasser Hospital in Khan Younis in the #Gaza Strip, where MSF teams are working, 122 patients arrived at the hospital within minutes.

— MSF International (@MSF) November 19, 2023