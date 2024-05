Η ζωή στο παλάτι συνεχίζεται, με απουσίες μεν, αλλά συνεχίζεται. Παρά την καταρρακτώδη βροχή, ένα ακόμη garden party πραγματοποιήθηκε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπως άλλωστε συνηθίζεται κάθε χρόνο. Για την ακρίβεια, αυτή την εποχή, πραγματοποιούνται τρία garden parties στο παλάτι του Μπάκιγχαμ και ένα στο παλάτι Holyroodhouse στη Σκωτία.

Οι καλεσμένοι φτάνουν τους 8.000 και ο καιρός δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στις παραδόσεις και τα προγραμματισμένα events του παλατιού. Έτσι και εχθές, σειρά είχε το τρίτο garden party του Μπάκιγχαμ, στο οποίο εμφανίστηκε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, εκπροσωπώντας τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο.

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε παρευρεθεί στα δυο προηγούμενα parties, στις 8 και στις 15 Μαΐου -όμως σε αυτό επέλεξε να μην συμμετάσχει. Υπήρχε όμως και μια ακόμη απουσία εξίσου έντονη, η οποία δεν ήταν άλλη από την Κέιτ Μίντλετον, η οποία για πρώτη φορά απείχε από την συγκεκριμένη βασιλική εκδήλωση. Η ίδια συνεχίζει να μένει εκτός της δημοσιότητας και μακριά από εκδηλώσεις, όσο βρίσκεται στο παλάτι ακολουθώντας την θεραπεία της για τον καρκίνο που αντιμετωπίζει.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε garden party του Μπάκιγχαμ στις 12 Μαΐου του 2012, δηλαδή, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ. Έκτοτε, η Κέιτ έδινε το παρών σε όλα τα ετήσια garden parties των βρετανικών ανακτόρων. Το 2020 και το 2021 δεν πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας των περιορισμών για την πανδημία. Στις 18 Μαΐου του 2022 η Μίντλετον παραβρέθηκε στο πρώτο, μετά την πανδημία, garden party του Μπάκιγχαμ και εντυπωσίασε με κοραλί φόρεμα και καπέλο στην ίδια απόχρωση.

Το τελευταίο garden party, στο οποίο είχε δώσει το παρών η μέλλουσα βασίλισσα ήταν στις 9 Μαΐου του 2023, τρεις μέρες μετά τη στέψη του βασιλιά Κάρολου στο αββαείο του Ουέστμινστερ. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε εμφανιστεί με ένα κομψό διπλό μίντι φόρεμα με τούλι σε γαλάζια απόχρωση, μια δημιουργία του Λιβανέζου σχεδιαστή Elie Saab.

Ως οικοδεσπότης του πάρτι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν θα μπορούσε να λείψει, και αφού φόρεσε τα καλά του σε αποχρώσεις της αγαπημένης του ομάδας, εμφανίστηκε ευδιάθετος και χαμογελαστός στο βασιλικό event που διοργάνωνε. Ομολογουμένως, οι λήψεις που κυκλοφορούν σε μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή, ενώ πρόκειται και για ένα event με έντονο στιλιστικό ενδιαφέρον.

