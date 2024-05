Στο Βερολίνο ο Ολυμπιακός, μετράει αντίστροφα για το Final Four (vids)

Στο Βερολίνο βρίσκεται πια ο Ολυμπιακός ώστε να λάβει μέρος στο Final Four της Euroleague και να διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Euroleague και στάθηκε στον κόσμο της ομάδας που ταξίδεψε έως τη Γερμανική πρωτεύουσα για να στηρίξει τους Πειραιώτες.

«Απ’ ό,τι άκουσα θα έχουμε τους περισσότερους οπαδούς στο γήπεδο, όπως στο Κάουνας και το Βελιγράδι. Νιώθουμε την ένθερμη υποστήριξή τους, είμαι ευγνώμον προσωπικά, όπως και ολόκληρο το κλαμπ. Ας παίξουμε… μαζί την Παρασκευή», ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός.

