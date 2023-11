Γάζα: Σχεδόν 200 ασθενείς απομακρύνθηκαν από το ινδονησιακό νοσοκομείο – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Σχεδόν 200 ασθενείς απομακρύνθηκαν χθες Δευτέρα από το ινδονησιακό νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου «12 ασθενείς και συγγενείς τους» σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα, δήλωσε ο Ασραφ αλ Κίντρα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα (φωτογραφία, επάνω, από το X).

«Ο ισραηλινός στρατός πολιορκεί το Ινδονησιακό Νοσοκομείο και φοβόμαστε πως θα συμβεί ό,τι έγινε στο Αλ Σίφα», το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο εκκενώθηκε πρόσφατα και πλέον βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ο Δρ. Κίντρα.

Israeli army ruthlessly firing at the windows of the Indonesian hospital in Gaza this morning pic.twitter.com/pCV7qGufOc

Το βράδυ της Δευτέρας, περίπου 200 ασθενείς απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο – ονομαστικής χωρητικότητας 140 κλινών – που βρίσκεται στην περιοχή του προσφυγικού καταυλισμού Τζαμπαλίγια.

Η επιχείρηση εκκένωσης έγινε σε συντονισμό με τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), κάτι που είχε τεθεί ως προϋπόθεση για να διασφαλιστεί ότι δεν θα βομβαρδιστεί κανένα ασθενοφόρο, όπως προ ημερών.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το πλήγμα, διαβεβαιώνοντας ότι το συγκεκριμένο ασθενοφόρο «χρησιμοποιείτο» από τη Χαμάς.

«Παραμένουν 400 ασθενείς στο νοσοκομείο και συνεργαζόμαστε με τη ΔΕΕΣ προκειμένου να διακομιστούν στο νοσοκομείο Νάσερ στην πόλη Χαν Γιούνις (νότια)», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Επιπλέον, «περίπου 2.000 εκτοπισμένοι» βρίσκονται στο νοσοκομειακό συγκρότημα και γύρω από αυτό, συμπλήρωσε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταδίκασε χθες την «επίθεση» στο νοσοκομείο, επιβεβαιώνοντας τον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς για «12 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες».

Στο ινδονησιακό νοσοκομείο «είδαμε καταπρόσωπο τον θάνατο, οι βολές πυροβολικού και οι ριπές πολυβόλων ήταν αδιάκοπες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκ των τραυματιών, ο 32χρονος Μοχάμεντ Ακελ, κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις.

Αφηγήθηκε ότι στον δρόμο που οδηγεί προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είδε «πολλά πτώματα».

Israeli air and artillery continue to target of the Indonesian Hospital. #IsraelTerrorism pic.twitter.com/wflNyKQQGB

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους σε άλλες συνοικίες της Λωρίδας της Γάζας, ιδίως στον τομέα της Τζαμπαλίγια.

Ο Μουνίρ αλ Μπουρς, γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας που βρίσκεται στο ινδονησιακό νοσοκομείο, τόνισε πως η επίθεση εναντίον της δομής υγείας σημαίνει τη «διακοπή όλων των ιατρικών υπηρεσιών στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας».

«Ο ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει αρκετά τμήματα, κυρίως νοσηλευτήρια και χειρουργεία, ενώ άλλα απειλούνται από πυρά ελεύθερων σκοπευτών», δήλωσε.

Devastating footage from outside the Indonesian hospital in #Gaza , as israeli strikes, artillery and gunfire target 100s of Palestinian civilians pic.twitter.com/aqCAZI3mSj

Στο ινδονησιακό νοσοκομείο «περισσότεροι από 100 άνθρωποι πρέπει επειγόντως να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση αλλά δεν είχαμε παρά ελάχιστο προσωπικό», ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν επαρκεί από την 9η Οκτωβρίου, οπότε οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έθεσαν υπό πλήρη πολιορκία τον παλαιστινιακό θύλακα, εξηγεί ο αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τώρα χρησιμοποιούμε σογιέλαιο αντί για καύσιμα προκειμένου να θέσουμε σε λειτουργία τις γεννήτριες», αφηγείται.

200 wounded arrive at Nasser Hospital in the southern Gaza Strip after being forcibly evacuated from the Indonesian Hospital in the northern #Gaza Strip.

Look at the toddler with the broken femur 😭 pic.twitter.com/isCgmeczZK

— KimJongWins (@KimJongwins) November 20, 2023