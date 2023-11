Ισραήλ: Απάνθρωπη κίνηση από δημοσιογράφο – Ανέβασε φωτογραφία με ευχές για γενέθλια παιδιών πάνω σε πυραύλους

Σε μία αδιανόητη κίνηση απανθρωπιάς κατέφυγε ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος, ο οποίος ανέβασε μία φωτογραφία για ευχές γενεθλίων σε παιδιά που όποιος το έκανε, θεώρησε σκόπιμο να γράψει το μήνυμα πάνω σε πυραύλους του στρατού που πιθανώς προορίζονται για να σκοτώσουν άλλα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως ήταν φυσικό η συγκεκριμένη αδιανόητη από πλευράς ανθρωπισμού ανάρτηση δέχθηκε έντονες επικρίσεις.

Συγκεκριμένα ο στρατιωτικός ανταποκριτής του ισραηλινού καναλιού, Channel 12, Χαλίλ Μπίτον ανέβασε μία φωτογραφία με ευχές για γενέθλια παιδιών πάνω σε πυραύλους που πιθανώς να προορίζονται για βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Μάλιστα, φρόντισε να κάνει ο ίδιος να κάνει γνωστή την πράξη και να καυχηθεί γι’ αυτήν με ανάρτηση στο Χ, στην οποία ανέβασε και μία φωτογραφία.

«Κατευθείαν από τα στρατεύματά μας στην πρώτη γραμμή: η πιο συγκινητική ευλογία μέχρι σήμερα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι γνωστό αν το μήνυμα το έγραψε ο ίδιος ο δημοσιογράφος ή κάποιος στρατιώτης από το μέτωπο που του την έστειλε.

Μάλιστα η ανάρτηση η οποία δεν έχει κατέβει ακόμα έχει δεχθεί αρκετές επικρίσεις από χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι σχολιάζουν αρνητικά τη δημοσίευση και να υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για ένα «νέο ήθος» των Ισραηλινών να «πανηγυρίζουν» με το να σκοτώνονται παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας με βάρβαρο τρόπο.

