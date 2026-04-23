Αρκτική: Η κινητικότητα που προμηνύει σύγκρουση – Τι τη φέρνει στο επίκεντρο των ανταγωνισμών
Κόσμος 23 Απριλίου 2026, 22:15

Αρκτική: Η κινητικότητα που προμηνύει σύγκρουση – Τι τη φέρνει στο επίκεντρο των ανταγωνισμών

Καθώς οι πάγοι λιώνουν, η άλλοτε ειρηνική Αρκτική μετατρέπεται σε επικίνδυνο γεωπολιτικό πεδίο, φέρνοντας Ρωσία και Δύση ένα βήμα πριν την ανοιχτή σύγκρουση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η Αρκτική θεωρείτο ένας χώρος απόλυτης γεωπολιτικής εξαίρεσης. Ένα απομονωμένο, παγωμένο οικοσύστημα όπου οι διεθνείς εντάσεις και ο στρατιωτικός ανταγωνισμός έμπαιναν στον «πάγο» προς χάριν της επιστημονικής συνεργασίας. Σήμερα, αυτό το ειρηνικό αφήγημα έχει καταρρεύσει οριστικά. Η Αρκτική έχει μετατραπεί στο νεότερο και ίσως πιο ασταθές πεδίο τριβής ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία.

Το τέλος της ειρηνικής συνύπαρξης

Η εξήγηση πίσω από αυτήν τη βίαιη μεταστροφή είναι διπλή: από τη μία, η κλιματική αλλαγή που λιώνει τους πάγους με πρωτοφανή ταχύτητα, αποκαλύπτοντας νέους, ταχύτερους εμπορικούς δρόμους και ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Από την άλλη, η απόλυτη ρήξη των σχέσεων της Μόσχας με τη Δύση, η οποία εξαπλώθηκε φυσιολογικά προς τον Βορρά. Η επίσημη ενσωμάτωση της Σουηδίας και της Φινλανδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία άλλαξε ριζικά τον γεωγραφικό χάρτη, καθιστώντας πλέον όλα τα αρκτικά κράτη (πλην της Ρωσίας) μέλη της. Το αποτέλεσμα είναι ένα άμεσο, ασφυκτικό αίσθημα περικύκλωσης στη Μόσχα και μια αντίστοιχη στρατηγική ανάσχεσης από την πλευρά της Ουάσιγκτον.

Η στρατιωτική θωράκιση της Σκανδιναβίας

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι επιτελείς προχωρούν σε μια πρωτοφανή επέκταση του στρατιωτικού τους αποτυπώματος γύρω από τον Αρκτικό Κύκλο. Μέσα από ένα νέο πλέγμα διμερών αμυντικών συμφωνιών με τις σκανδιναβικές χώρες, ο αμερικανικός στρατός έχει αποκτήσει άμεση πρόσβαση σε δεκάδες κρίσιμες στρατιωτικές βάσεις στη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Δανία. Αυτή η εξέλιξη τοποθετεί τα στρατεύματα, τα συστήματα ανίχνευσης και τον εξοπλισμό κρούσης σε απόσταση αναπνοής από τα ζωτικά συμφέροντα του Βόρειου Στόλου της Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρακολουθεί την εκτόξευση πυραύλου κατά τη διάρκεια ναυτικών ασκήσεων στον Αρκτικό Βορρά της Ρωσίας, επιβαίνοντας στο πυρηνοκίνητο καταδρομικό Pyotr Veliky (Μέγας Πέτρος), σε αυτήν τη φωτογραφία αρχείου της 17ης Αυγούστου 2005.

Παράλληλα, τα βλέμματα έχουν στραφεί στη Γροιλανδία. Η τεράστια αυτή αυτόνομη δανική περιοχή θεωρείται το απόλυτο γεωστρατηγικό «κλειδί» για τον έλεγχο του Βόρειου Ατλαντικού. Η αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα στο νησί και η κατασκευή νέων υποδομών διπλής χρήσης, αποσκοπούν στη δημιουργία μιας αδιαπέραστης γραμμής έγκαιρης προειδοποίησης απέναντι σε οποιαδήποτε ρωσική επιδίωξη ελέγχου των ναυτικών οδών.

Η ρωσική απάντηση και ο «αόρατος» πόλεμος

Απέναντι σε αυτόν τον κλοιό, η Ρωσία αντιδρά ενεργοποιώντας το ισχυρότερο χαρτί της: την επιθετική προβολή ισχύος και το πυρηνικό της οπλοστάσιο. Έχοντας επενδύσει εδώ και μια δεκαετία τεράστια ποσά στην ανακατασκευή παλιών σοβιετικών βάσεων, χρησιμοποιεί τον παγωμένο Βορρά ως το απόλυτο προπύργιο. Κάτω από τους πάγους κρύβονται τα πυρηνικά της υποβρύχια, η επιβίωση των οποίων διασφαλίζει τη δυνατότητα για ένα καταστροφικό, ανταποδοτικό χτύπημα — τον ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής της άμυνας.

Ωστόσο, ο ανταγωνισμός ξεφεύγει πλέον από τα συμβατικά όπλα. Η πιο ύπουλη απειλή εντοπίζεται σε έναν ακήρυχτο, αόρατο πόλεμο. Ναυτικές υπηρεσίες καταγράφουν συστηματικά ρωσικά σκάφη επιφανείας και ειδικά αυτόνομα υποβρύχια να χαρτογραφούν ή να περιπολούν επικίνδυνα κοντά σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών. Μια δολιοφθορά σε αυτές τις αρτηρίες θα μπορούσε να παραλύσει τις τηλεπικοινωνίες και την ψηφιακή οικονομία της Δύσης ακαριαία, λειτουργώντας ως εργαλείο ασύμμετρου εκβιασμού.

Το σημερινό μήνυμα Πούτιν: Ασπίδα προστασίας και ψηφιακή απομόνωση

Η κρισιμότητα αυτής της αντιπαράθεσης επιβεβαιώθηκε με τον πλέον απόλυτο τρόπο μόλις σήμερα, 23 Απριλίου. Σε ειδική κυβερνητική σύσκεψη, ο Ρώσος πρόεδρος έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι η Μόσχα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην Αρκτική με κάθε διαθέσιμο μέσο, επικαλούμενος κρίσιμους λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η δήλωση αυτή παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις αν συνδυαστεί με τις ακραίες τακτικές που εφαρμόζονται πλέον στο ρωσικό έδαφος. Οι πρόσφατες, σκόπιμες διακοπές στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και στο διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές, με το αιτιολογικό της αποτροπής επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καταδεικνύουν μια χώρα σε κατάσταση πλήρους συναγερμού. Το Κρεμλίνο δεν οχυρώνει απλώς τα βόρεια σύνορά του με στρατεύματα, αλλά υψώνει ένα αδιαπέραστο τείχος ελέγχου των πληροφοριών. Αυτή η σημερινή εξέλιξη αποδεικνύει ότι για τη Ρωσία, η Αρκτική δεν είναι απλώς ένα πεδίο ανταγωνισμού, αλλά η απόλυτη «κόκκινη γραμμή» επιβίωσης.

Σε μια περιοχή τεράστιων δυσκολιών, όπου αντίπαλες δυνάμεις αναπτύσσονται και περιπολούν σε ολοένα και μικρότερη απόσταση μεταξύ τους, το παραμικρό τακτικό λάθος μπορεί να πυροδοτήσει μια ανεξέλεγκτη κρίση. Οι πάγοι που λιώνουν στον Βορρά δεν διευκολύνουν απλώς την παγκόσμια ναυτιλία. Διαλύουν τα φυσικά σύνορα ειρήνης του παρελθόντος, κάνοντας το ενδεχόμενο μιας θερμής εμπλοκής πιο ορατό από ποτέ.

Πηγή: USNI News

Business
Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Vita.gr
Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Κόσμος
Τραμπ: 'Εχω όλο τον χρόνο του κόσμου, το Ιράν δεν έχει

Τραμπ: ‘Εχω όλο τον χρόνο του κόσμου, το Ιράν δεν έχει

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»
«Άνθρωποι πεθαίνουν!» 23.04.26

Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»

Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, που του επιτίθεται γιατί έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν, έδωσε ο Πάπας Λέων. Τόνισε ότι ασφαλώς καταδικάζει τις δολοφονίες. Ωστόσο, «ως ιερέας δεν αποδέχομαι τον πόλεμο».

Σύνταξη
Βερολίνο: Έλουσαν με ντοματοχυμό τον Ρεζά Παχλαβί – Αφιλόξενο το Βερολίνο για τον γιο του σάχη του Ιράν
Κόσμος 23.04.26

Έλουσαν με ντοματοχυμό τον Ρεζά Παχλαβί - Αφιλόξενο το Βερολίνο για τον γιο του σάχη του Ιράν

Ο Ρεζά Παχλαβί επικρίνει τη γερμανική κυβέρνηση επειδή αρνήθηκε να τον συναντήσει. Ο εξόριστος Ιρανός, γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν, δέχτηκε επίθεση με χυμό ντομάτας.

Σύνταξη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει
The New York Times 23.04.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει

Ο πρόεδρος του Ιράν συμμετέχει στην επίλεκτη ιατρική ομάδα που φροντίζει τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τους New York Times, έχει σοβαρά εγκαύματα, ενώ αναμένει προσθετικό μέλος.

Σύνταξη
Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του
Γαλλία 23.04.26

Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποστηρίζει ότι η δεύτερη θητεία του ήταν πολύ δύσκολη. Τον ενδιαφέρει πλέον να διασώσει την κληρονομιά του, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Θα γίνετε στόχοι»: Η Ρωσία προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά
Κόσμος 23.04.26

«Θα γίνετε στόχοι»: Η Ρωσία προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σε συνέντευξη ότι πρόκειται για μέρος μιας «ανεξέλεγκτης ανάπτυξης» του πυρηνικού δυναμικού του ΝΑΤΟ, η οποία συνιστά στρατηγική απειλή για την Ρωσία

Σύνταξη
Ιταλία: Η αμφιλεγόμενη συμφωνία για την αποστολή μεταναστών στην Αλβανία λαμβάνει νομική «σανίδα σωτηρίας»
Δικαστήριο της ΕΕ 23.04.26

Νομική «σανίδα σωτηρίας» για την αμφιλεγόμενη συμφωνία της Ιταλίας για την αποστολή μεταναστών στην Αλβανία

Η Ιταλία υπέγραψε τη συμφωνία με την Αλβανία το 2023. Ωστόσο, το πρόγραμμα σταμάτησε σύντομα μετά την έναρξή του, όταν τα ιταλικά δικαστήρια διέταξαν την επιστροφή των αιτούντων ασύλου

Σύνταξη
Εντολή Τραμπ: Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες – Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ
Κόσμος 23.04.26

Εντολή Τραμπ: Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες – Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

«Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ», γράφει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επιμένει στην άποψη ότι η ηγεσία του Ιράν έχει διασπαστεί, κάτι που διαψεύδουν Τεχεράνη και αναλυτές

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σε «μαύρη λίστα» τουρκική εταιρεία – Κατηγορίες για έμμεση στήριξη στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν
Κόσμος 23.04.26

ΗΠΑ: Σε «μαύρη λίστα» τουρκική εταιρεία – Κατηγορίες για έμμεση στήριξη στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, τουρκική εταιρεία φέρεται να προμήθευσε πρώτη ύλη σε ιρανική επιχείρηση που βρίσκεται ήδη υπό κυρώσεις και συνδέεται με πιθανή στρατιωτική αξιοποίηση στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν

Σύνταξη
Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας
«Προχωράμε, καταστρέφουμε» 23.04.26

Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας - Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας

Έναν ραβίνο - influencer που στέλνει μηνύματα καταστροφής και θανάτου επέλεξε η ισραηλινή κυβέρνηση για να γιορτάσει την ίδρυση του κράτους πριν 78 χρόνια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται
Έκθεση 23.04.26

Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται

Αναλυτής που εργάστηκε στην έκθεση της Internet Watch Foundation αναφέρει ότι το περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας υπάρχει «σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων» και είναι «πολύ εύκολο» να βρεθεί

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών, εκτιμά το Πεντάγωνο
Μέση Ανατολή 23.04.26

Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ, εκτιμά το Πεντάγωνο

Για μια «επικίνδυνη ζώνη» 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα Στενά του Ορμούζ, όπου θα μπορούσαν να βρίσκονται νάρκες, έχουν προειδοποιήσει από τα μέσα Απριλίου οι Φρουροί της Επανάστασης

Σύνταξη
Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»
«Άνθρωποι πεθαίνουν!» 23.04.26

Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»

Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, που του επιτίθεται γιατί έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν, έδωσε ο Πάπας Λέων. Τόνισε ότι ασφαλώς καταδικάζει τις δολοφονίες. Ωστόσο, «ως ιερέας δεν αποδέχομαι τον πόλεμο».

Σύνταξη
Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
On Field 23.04.26

Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»

Ο Αντρέα Αμπόντι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το Ιράν πρέπει ν’ αποκλειστεί από το Μουντιάλ και την θέση του να πάρει η Σκουάντρα Ατζούρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αμετανόητος Λαζαρίδης ξαναχτυπά: Η σκευωρία των πολιτικών μου αντιπάλων εντός και εκτός Καβάλας θα πέσει στο κενό
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Αμετανόητος Λαζαρίδης ξαναχτυπά: Η σκευωρία των πολιτικών μου αντιπάλων εντός και εκτός Καβάλας θα πέσει στο κενό

Στον απόηχο της παραίτησής του από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον σάλο που ξέσπασε με το πτυχίο και τους διορισμούς του στο Δημόσιο, ο Μακάριος Λαζαρίδης θυματοποιείται και μιλά για «σκευωρία» εις βάρος του.

Σύνταξη
Συναγερμός στον Νέο Κόσμο – 55χρονος έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα αφού χτύπησε τη μητέρα του – Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ
Ελλάδα 23.04.26

Συναγερμός στον Νέο Κόσμο – 55χρονος έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα αφού χτύπησε τη μητέρα του – Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Ο 55χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και είναι χρήστης ουσιών ενώ σύμφωνα με την μητέρα του υπάρχει όπλο μέσα στο διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Εξάρχου (AKTOR): O Κάθετος Διάδρομος λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
Οικονομικές Ειδήσεις 23.04.26

Εξάρχου (AKTOR): O Κάθετος Διάδρομος λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Ο CEO του ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI επισημαίνει τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου και την ανάγκη για μακροχρόνιες συμφωνίες LNG

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα
Ελλάδα 23.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τις δύο 19χρονες αρχικά στο γενικό κρατικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Θριάσιο, όπου οι γιατροί τους έκαναν δεκάδες ράμματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Σύνταξη
Βερολίνο: Έλουσαν με ντοματοχυμό τον Ρεζά Παχλαβί – Αφιλόξενο το Βερολίνο για τον γιο του σάχη του Ιράν
Κόσμος 23.04.26

Έλουσαν με ντοματοχυμό τον Ρεζά Παχλαβί - Αφιλόξενο το Βερολίνο για τον γιο του σάχη του Ιράν

Ο Ρεζά Παχλαβί επικρίνει τη γερμανική κυβέρνηση επειδή αρνήθηκε να τον συναντήσει. Ο εξόριστος Ιρανός, γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν, δέχτηκε επίθεση με χυμό ντομάτας.

Σύνταξη
Δεν είμαι υποχρεωμένος να σε βρω: Το τέλος της διαρκούς διαθεσιμότητας που μας έχει εξαντλήσει
Νοσταλγοί του σταθερού 23.04.26

Δεν είμαι υποχρεωμένος να σε βρω: Το τέλος της διαρκούς διαθεσιμότητας που μας έχει εξαντλήσει

Ζούμε στη δικτατορία της άμεσης απάντησης. Πώς η διαρκής ψηφιακή διαθεσιμότητα εξάντλησε την ψυχολογία μας και εξαφάνισε την πολύτιμη ηρεμία μας.

Σύνταξη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει
The New York Times 23.04.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει

Ο πρόεδρος του Ιράν συμμετέχει στην επίλεκτη ιατρική ομάδα που φροντίζει τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τους New York Times, έχει σοβαρά εγκαύματα, ενώ αναμένει προσθετικό μέλος.

Σύνταξη
Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του ’80
Για να δούμε 23.04.26

Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του '80 - Οι «σκληροί» Μπάτλερ και Τζόρνταν

Το «Miami Vice ’85» θα τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του '80, σε αντίθεση με την ταινία «Miami Vice» (2006) του Μάικλ Μαν, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζέιμι Φοξ και Κόλιν Φάρελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς

Με κυβερνητικό πρόγραμμα «ευθύνης» εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών για «να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα». Νέα οικονομική στρατηγική, λιγότεροι και δίκαιοι φόροι, μισθοί για αξιοπρεπή ζωή. «Δεν με αφορά η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής, ένα σχέδιο για να σωθεί η χώρα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του
Γαλλία 23.04.26

Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποστηρίζει ότι η δεύτερη θητεία του ήταν πολύ δύσκολη. Τον ενδιαφέρει πλέον να διασώσει την κληρονομιά του, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Θα γίνετε στόχοι»: Η Ρωσία προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά
Κόσμος 23.04.26

«Θα γίνετε στόχοι»: Η Ρωσία προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σε συνέντευξη ότι πρόκειται για μέρος μιας «ανεξέλεγκτης ανάπτυξης» του πυρηνικού δυναμικού του ΝΑΤΟ, η οποία συνιστά στρατηγική απειλή για την Ρωσία

Σύνταξη
Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο – Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και τράπηκε σε φυγή
Ελλάδα 23.04.26

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο – Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και τράπηκε σε φυγή

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύποπτο όχημα προκάλεσε ζημίες σε δύο σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα κατά την καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο ενώ μέχρι στιγμής διαφεύγει. 

Σύνταξη
Η Λάουρα Κοβέσι, το ρουσφέτι και ο αυτοεγκλωβισμός του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη
Πολιτική 23.04.26

Η Λάουρα Κοβέσι, το ρουσφέτι και ο αυτοεγκλωβισμός του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη

Σύγκρουση δύο κόσμων με τη Λάουρα Κοβέσι απ' τη μια να μην διανοείται πολιτικές εξυπηρετήσεις (ρουσφέτι) και απ' την άλλη το κράτος της ΝΔ να εγκλωβίζεται στις παλαιοκομματικές αντιθέσεις του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 23.04.26

LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη

LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβάντε – Σεβίλλη για την 33η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
