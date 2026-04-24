Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
weather-icon 11o
Stream
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δελφοί: Υστέρηση της Ευρώπης στην καινοτομία – Τι γίνεται στην Ελλάδα
Υγεία 24 Απριλίου 2026, 06:00

Δελφοί: Υστέρηση της Ευρώπης στην καινοτομία – Τι γίνεται στην Ελλάδα

Δεν καταργείται το clawback – H ανάγκη του Ταμείου Καινοτομίας και η αναζήτηση πόρων για χρηματοδότηση μετά από αξιολόγηση των νέων θεραπειών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Spotlight

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η Ευρώπη κατείχε τα δύο τρίτα των φαρμακευτικών εφευρέσεων σε σχέση με τις ΗΠΑ. Σήμερα, η εικόνα έχει αντιστραφεί πλήρως, με την Αμερική να βρίσκεται επτά φορές πιο πάνω από την Ευρώπη, ενώ η Κίνα και η Ινδία έχουν ενισχύσει θεαματικά τη θέση τους.

Το πρόβλημα έλλειψης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, απέδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στην ιδεολογική και πολιτική κατεύθυνση της Ευρώπης – στην «αριστερολαγνεία», όπως την χαρακτήρισε – εκτιμώντας ότι «αν συνεχίσουμε έτσι θα πεινάσουμε».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η εφαρμογή του Urban Management Directive από 1/1/27 θα οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων, τουλάχιστον κατά 100%, ενώ  θα αναγκάσει την Ε.Ε. να στραφεί σε εισαγωγές από άλλες περιοχές, χαρακτηρίζοντας την πρόβλεψη αυτή «παραλογισμό».

Όσο για τη νέα τιμολογιακή πολιτική στις ΗΠΑ, σημείωσε ότι το βασικό ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα ήταν οι υψηλές τιμές. Όπως είπε, αν οι τιμές εξισωθούν με εκείνες της Ευρώπης, το πλεονέκτημα αυτό θα χαθεί, δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες για την Ευρώπη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας σε σχέση με το παρελθόν.

Σε ότι αφορά τη χώρα μας, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα γενναιόδωρη στην πρόσβαση στα φάρμακα σε σύγκριση με άλλες χώρες και σημείωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα τεθούν σε εφαρμογή τα πρώτα φίλτρα SPC στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Αν λειτουργήσουν αποτελεσματικά, δήλωσε «βέβαιος ότι θα υιοθετηθούν και από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ήδη 100% ηλεκτρονική συνταγογράφηση και έχουμε ενσωματώσει στην ΗΔΥΚΑ όλες τις αντενδείξεις που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν καταχωρήσει για τις άδειες κυκλοφορίας των φαρμακευτικών τους προϊόντων».

«Με υπέρμετρες επιστροφές clawback στο 75% στα νοσοκομειακά φάρμακα και στο 62% στον ΕΟΠΥΥ, δημιουργείται το αποτέλεσμα μόνο 1 στα 5 φάρμακα να έχουν τελικά πλήρη αποζημίωση στην Ελλάδα»

Στόχος της καινοτομίας είναι η πρόσβαση στους ασθενείς

Όσο για το clawback, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί, αντίθετα «θα υπάρχει, όσο υπάρχει η ηλιακή ενέργεια».

Σε επόμενο πάνελ, ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε ότι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε όσα φάρμακα μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης και ΙΦΕΤ, ενώ με το υπό συζήτηση Ταμείο Καινοτομίας, δίνεται η δυνατότητα να επιλέγεται από τις εταιρείες η υποβολή φακέλου και η εισαγωγή των φαρμάκων στη θετική λίστα, με χαμηλό clawback, αντί του ΙΦΕΤ, το οποίο θα πάψει να είναι τόσο ελκυστικό. Γιατί όσο μεγαλύτερο είναι το clawback, τόσο περισσότερο επιλέγεται η οδός του ΙΦΕΤ.

Ανέφερε επίσης ότι η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα είναι λίγο πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η βιομηχανία

Στο αρχικό πάνελ για την πολιτική φαρμάκου την ερχόμενη 10ετία, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ και Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk Ελλάς Ολύμπιος Παπαδημητρίου, σχολιάζοντας τον διεθνή ανταγωνισμό στη φαρμακευτική βιομηχανία, δήλωσε ότι «η Ευρώπη βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Η αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας φαίνεται να ολοκληρώνεται, όμως δεν περιλαμβάνει παρεμβάσεις που να αλλάζουν ουσιαστικά τις ισορροπίες υπέρ της έναντι των ΗΠΑ ή της Κίνας». Όπως σημείωσε, «στην Κίνα επενδύθηκαν 109 δισ. σε έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων, έναντι 52 δισ. στην Ευρώπη και 71 δισ. στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα η Κίνα να περνά για πρώτη φορά στην πρώτη θέση. Πρόκειται για μια αγορά που, καθώς βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο, μπορεί να απορροφήσει αποτελεσματικά τα προϊόντα που η ίδια παράγει».

Η καινοτομία

Εστιάζοντας στην καινοτομία σε επόμενο πάνελ, η πρόεδρος του Pharma Innovation Forum και Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AbbVie Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, αναφέρθηκε στα πολλαπλά μέτωπα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην υγεία, όπως η πρόσβαση, η χρηματοδότηση, τα προβλήματα και τις λύσεις που μπορούν να δοθούν, επισημαίνοντας ότι οι καινοτόμες θεραπείες όχι μόνο αυξάνουν το προσδόκιμο επιβίωσης και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, αλλά με έγκαιρη παρέμβαση μπορούνε να αλλάξουν και την πορεία της νόσου.

Η δυνατότητα αυτή δεν μπαίνει στη λογική μιας χρονιάς, αλλά σίγουρα χρειάζεται αξιολόγηση. Γιατί προβλέπεται αύξηση του καρκίνου κατά 30% τα επόμενα χρόνια, ακόμη και σε ηλικίες κάτω των 40 ετών και υπάρχουν ασθενείς που χρήζουν θεραπείας.

Τα 50 εκατ. ευρώ που προβλέπονται για το Ταμείο Καινοτομίας δεν είναι η λύση, ούτε η απάντηση του χρηματοδοτικού κενού και πρότεινε: αξιολόγηση και επιβράβευση της καινοτομίας και όχι επιβολή clawback της τάξης του 70-75%, ανεύρεση των χρηματοδοτικών εργαλείων και καθιέρωση πλαφόν στο clawback με συμφωνίες επιμερισμού του ρίσκου.

Ζήτησε επίσης αξιολόγηση της έρευνας που πραγματοποιείται με κλινικές μελέτες, καθώς και του φορέα που τις χρηματοδοτεί.

Υπογράμμισε ότι με πρώιμη διάγνωση, ο ασθενής θα έχει καλύτερη έκβαση, γεγονός που σημαίνει ότι το κόστος θα αυξηθεί και στα νοσοκομεία και στον ΕΟΠΥΥ. Βασική επιδίωξη δεν είναι τα 300 εκατ., είπε η κ. Μπαρμπετάκη, αλλά στην αξιολόγηση και επιβράβευση, γιατί «όποιο φάρμακο το αποδεικνύει, δεν χρειάζεται χρήματα, αλλά άλλη αντιμετώπιση.

Από την πλευρά της Ipsen, η διευθύνουσα σύμβουλος Κάλι Σάρμαν, στάθηκε στις ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες, στις παθήσεις που δεν έχουν θεραπεία, όπως το 95% των σπανίων παθήσεων, στην επίδραση των καινοτόμων φαρμάκων στην καθημερινή ζωή των ασθενών, αλλά και στην απασχολησιμότητα και την παραγωγικότητα, καθώς και στη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στην καινοτομία. Σημείωσε ότι αποτελούν θεραπείες υψηλού ρίσκου και κόστους

Όσο για τις κλινικές μελέτες, υπογράμμισε ότι δεν δημιουργούν μόνο δεδομένα αλλά και επιστημονική εμπειρία.

Έλεγχος σοβαρών ασθενειών στο 80%

Από την Amgen o επικεφαλής της ελληνικής θυγατρικής Γιώργος Ορθόπουλος εστίασε στις καινοτόμες θεραπείες που αλλάζουν την πορεία της νόσου, όπως στην θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια για την οποία δεν υπάρχουν εγκεκριμένες θεραπείες και οι ασθενείς χρειάζονται πολλαπλές επεμβάσεις, καθώς και στα σύνδρομα IGG4 στην ανοσολογία, που μέχρι πριν 10 χρόνια δεν είχαν κάν αναγνωριστεί ως ξεχωριστές ασθένειες.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι γιατροί προσπαθούν με μη εγκεκριμένες θεραπείες να ελέγξουν τα συμπτώματα και όχι τη νόσο.

Σήμερα όμως ο έλεγχος της νόσου επιτυγχάνεται στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, με θεραπείες που έχουν 80% ανταπόκριση. Όμως με υπέρμετρες επιστροφές clawback στο 75% στα νοσοκομειακά φάρμακα και στο 62% στον ΕΟΠΥΥ, δημιουργείται το αποτέλεσμα μόνο 1 στα 5 φάρμακα να έχουν τελικά πλήρη αποζημίωση στην Ελλάδα.

ΣΔΙΤ για την παχυσαρκία

Καταλήγοντας, ο ταμίας του PIF, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της Pharmaserve – Lilly Σπύρος Φιλιώτης, με αφορμή την ένταξη των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», επεσήμανε ότι πρόκειται για νόσο πολυπαραγοντική, με μεγάλη συννοσηρότητα με καρδιαγγειακά, διαβήτη, αυτοάνοσα, καρκίνο και πολλές άλλες επιπτώσεις. Μάλιστα, η νόσος αφορά τεράστιο μέρος του πληθυσμού, το ένα τρίτο, σε όλες τις ηλικίες και όλα τα κοινωνικά στρώματα. Και το γεγονός αυτό, αποτελεί ένα τρομακτικό τεστ για το σύστημα υγείας πώς να μπορέσει να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο νόσημα.

Το χαρακτήρισε όμως μια ευκαιρία για συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Καθώς για τους εργοδότες τα οφέλη είναι πολλαπλά, πρότεινε συνεργασία των ιδιωτών εργοδοτών, των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και του κράτους για συνεργασία ώστε να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της νόσου, όχι κοιτώντας το βραχυπρόθεσμο κόστος, αλλά ως μακροχρόνια επένδυση στην υγεία του πληθυσμού, για την αποφυγή του καρκίνου, αυτοάνοσων νοσημάτων, καρδιαγγειών και διαβήτη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Wall Street
Wall Street: Υποχώρηση από τα ρεκόρ με κατάρρευση των μετοχών λογισμικού – Άνοδος του πετρελαίου

inWellness
inTown
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Υγεία
Συνεντεύξεις 20.04.26

«Πόρτα» από το σύστημα υγείας βλέπουν οι ασθενείς με τους περιορισμούς στις καινοτόμες θεραπείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Έρευνα 16.04.26

Γιατί ο καρκίνος εμφανίζεται συχνότερα σε ανύπαντρους - Ο ρόλος της οικογενειακής κατάστασης στην πρόληψη

Σύνταξη
Σοκαριστική έρευνα 15.04.26

Η «αποικία» του πλαστικού: Η αόρατη απειλή που «κυλάει» στις αρτηρίες μας

Σύνταξη
Νέες περικοπές 15.04.26

Πρόστιμα και εισαγωγές για ελλείψεις φαρμάκων - Παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε νοσοκομεία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Υγεία 14.04.26

Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ 13.04.26

Με χρόνιο πρόβλημα υγείας το 24% του πληθυσμού - Η γενική κατάσταση σε άτομα 16 ετών και άνω

Σύνταξη
Υγεία 09.04.26

Φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη: Στρατηγική αυτονομία, επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στο νέο υγειονομικό τοπίο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόσμος 24.04.26

Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κόσμος 24.04.26

Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν - «Έτοιμο για επίθεση» δηλώνει το Ισραήλ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ήταν το «παιδί» του 24.04.26

Ο Τζον Φαβρό προσπάθησε να σταματήσει τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame - Τώρα παραδέχεται ότι έκανε λάθος

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εντός του 2026 24.04.26

Τα μυστικά για σύνταξη από το Δημόσιο πριν από τα 62

Ηλίας Γεωργάκης
Κόσμος 24.04.26

Ο εχθρός του εχθρού μου…: Πώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε τις ευρωπαϊκές χώρες πιο κοντά

Σύνταξη
Χωρίς ομοσπονδιακή άδεια 24.04.26

Μαριχουάνα… Go!

Γεώργιος Μαζιάς
Απογραφή ασανσέρ 24.04.26

Οι υποχρεώσεις του συντηρητή των ανελκυστήρων, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι

Δήμητρα Σκούφου
Δασικοί χάρτες 24.04.26

Τέλος στην ομηρεία χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων

Προκόπης Γιόγιακας
Κίνητρο; 24.04.26

Η Ρις Γουίδερσπουν εγινε viral επειδή είπε ότι «ήρθε η ώρα» να μάθουμε τι εστί AI

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κόσμος 24.04.26

Η Ρωσία καταγγέλλει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ

Σύνταξη
Κόσμος 24.04.26

Η Ρωσία «θα προσκληθεί» στην G20 της Φλόριντα

Σύνταξη
Γερμανία 24.04.26

Η Lufthansa καταργεί τη δωρεάν χειραποσκευή

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Cookies