Μπλόκο στα φάρμακα καινοτομίας, ιδίως αυτών που έρχονται από Αμερική
Οικονομία 08 Απριλίου 2026, 06:00

Μπλόκο στα φάρμακα καινοτομίας, ιδίως αυτών που έρχονται από Αμερική

Δραστικές περικοπές στα μοναδικά φάρμακα που εισάγονται από το ΙΦΕΤ με μόνη έγκριση από FDA, με έμμεσους περιορισμούς

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Spotlight

Χαστούκι στα πραγματικά καινοτόμα φάρμακα, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, ανεξάρτητα από τις ανάγκες περίθαλψης των ασθενών, δίνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με το νομοσχέδιο – σκούπα (ερανιστικό, όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος) που αναμένεται να φέρει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες.

Η μεγαλύτερη απαγόρευση μπαίνει –έμμεσα – στα φάρμακα που έχουν εγκριθεί με ταχεία διαδικασία προέγκρισης από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων – FDA, πριν αυτά προλάβουν να πάρουν άδεια κυκλοφορίας στην Ευρώπη από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων – ΕΜΑ, παρά την διεθνή συνεργασία των δύο φορέων για την ταχύτερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Τα φάρμακα με μόνη έγκριση FDA φτάνουν στη χώρα μας μέσω ΙΦΕΤ για ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και χρειάζονται ειδικά φάρμακα τα οποία δεν κυκλοφορούν στη χώρα μας, ακόμη.

Τώρα, με το νομοσχέδιο μπαίνει έμμεσος περιορισμός για τα φάρμακα αυτά, όχι μόνο να έχουν εγκριθεί τελικά και από τον ΕΜΑ, αλλά να έχουν περάσει και από τις διαδικασίες αξιολόγησης σε 5 ευρωπαϊκούς οργανισμούς αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, από τους 11 οργανισμούς που λειτουργούν στην Ευρώπη. Αν πρόκειται για ορφανά φάρμακα – αφορούν δηλαδή σπάνιες παθήσεις, η αξιολόγηση πρέπει να έχει γίνει από τουλάχιστον 4 φορείς αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας.

Μάλιστα, η έμμεση απαγόρευση έρχεται ως διάταξη του ερανιστικού νομοσχεδίου, παρότι την προηγούμενη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οικία της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τους επικεφαλής των μεγάλων φαρμακευτικών οίκων που λειτουργούν στη χώρα μας μέσω των θυγατρικών τους και των υπουργών Οικονομίας Κυρ. Πιερρακάκη και Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Στη σύσκεψη, ο κ. Γεωργιάδης το μόνο που ανέφερε για το θέμα, ήταν η επιβάρυνση των φαρμάκων που εισάγονται μέσω ΙΦΕΤ με τέλος που συνολικά θα φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε εδώ, ότι από τις αρχές του έτους, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωνε την επιβολή clawback στα φάρμακα που φτάνουν στη χώρα μας από το «παράθυρο» του ΙΦΕΤ, πράγμα που τελικά δεν είναι εφικτό όπως φαίνεται, οπότε η υποχρεωτική επιστροφή, μετατρέπεται σε υποχρεωτικό τέλος.

Tα φάρμακα που εισάγονται μέσω ΙΦΕΤ κοστίζουν στο ελληνικό Δημόσιο περί τα 400 εκατ. ευρώ το χρόνο

Φάρμακα προηγμένης τεχνολογίας, στο εξής μόνο σε βαριά ασθενείς που νοσηλεύονται

Η επίμαχη διάταξη

Συγκεκριμένα, με το σχετικό νομοσχέδιο, αναπροσαρμόζεται η διαδικασία έγκρισης εισαγωγής φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) του ΕΟΠΥΥ και προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η έγκριση αποζημίωσης αφορά, πέραν των φαρμάκων υψηλού κόστους και των φαρμάκων πρώιμης πρόσβασης, και τα παρακάτω:

  • Φάρμακα που δεν κυκλοφορούν και δεν αποζημιώνονται στην Ελλάδα για χορήγηση εγκεκριμένων ενδείξεων μόνον εφόσον αποζημιώνονται για θεραπευτική ένδειξη για την οποία υποβάλλεται το αίτημα στο ΣΗΠ, τουλάχιστον σε 5 από τα εξής κράτη μέλη που διαθέτουν μηχανισμό αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης,: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Ολλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία και Φινλανδία, και διατίθενται μέσω έκτακτων εισαγωγών ή ατομικών αιτημάτων.
  • Κατ’ εξαίρεση, τα φάρμακα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ως ορφανά, πρέπει να αποζημιώνονται τουλάχιστον σε 4 από τα παραπάνω κράτη-μέλη. Η ενημέρωση  γίνεται από τη φαρμακευτική στη Διεύθυνση Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας, η οποία ενημερώνει στη συνέχεια την ΗΔΥΚΑ.
  • Φάρμακα που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (θετική λίστα), για χορήγηση μη αποζημιούμενων και μη εγκεκριμένων ενδείξεων και ζητείται να χορηγηθούν κατ` εξαίρεση, για νόσους ή παθολογικές καταστάσεις, άμεσα απειλητικές για τη ζωή ή ικανές να προκαλέσουν ανήκεστο βλάβη στην υγεία.
  • Φάρμακα που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων (θετική λίστα), για χορήγηση επί ενδείξεων οι οποίες έχουν εγκριθεί, αλλά δεν αποζημιώνονται, και ζητείται να χορηγηθούν κατ` εξαίρεση, για νόσους ή παθολογικές καταστάσεις, άμεσα απειλητικές για τη ζωή ή ικανές να προκαλέσουν ανήκεστο βλάβη στην υγεία.

Το ΙΦΕΤ

Σημειώνουμε ότι η διαδικασία εισαγωγής φαρμάκων μέσω ΙΦΕΤ χρησιμοποιείται περισσότερο για πολύ σοβαρές και σπάνιες παθήσεις για τις οποίες τα φάρμακα είτε δεν έχουν προλάβει ακόμη να εγκριθούν από τον ΕΜΑ είτε η εισαγωγή τους μέσω της συνήθους διαδικασίας κυκλοφορίας στην εσωτερική αγορά είναι ασύμφορη για τις εταιρείες λόγω των υποχρεωτικών επιστροφών clawback – πέραν της διαδικασίας διαπραγμάτευσης όπου έχουν χορηγηθεί με εκπτώσεις.

Το αποτέλεσμα είναι τα φάρμακα που εισάγονται μέσω της θυγατρικής του ΕΟΦ, να κοστίζουν στο ελληνικό Δημόσιο περί τα 400 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Το πρόβλημα με το ΙΦΕΤ είναι ότι δεν είναι όλοι οι ασθενείς που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία αυτή, δημιουργώντας δύο «ταχύτητες» για ασθενείς μεταξύ τους, αλλά και για τις φαρμακευτικές μεταξύ τους.

Το γεγονός αυτό όμως, σημαίνει ότι στην πραγματικότητα οι ανάγκες για φάρμακα καινοτομίας είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που καλύπτονται σήμερα.

Κίνδυνος για τη ζωή

Ακόμη και για νοσηλευόμενους ασθενείς που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους, το νομοσχέδιο δίνει δυνατότητα κατεπείγουσας εισαγωγής μέσω ΙΦΕΤ σε περιπτώσεις κατεπείγουσας αιτιολογημένης ανάγκης (άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή για πρόκληση ανήκεστης βλάβης στην υγεία του ασθενή) να χορηγηθούν σε νοσηλευόμενους ασθενείς

α) φάρμακα υψηλού κόστους σοβαρών ασθενειών και

β) φάρμακα που δεν κυκλοφορούν και δεν αποζημιώνονται στην Ελλάδα εντός εγκεκριμένων ενδείξεων, o πιστοποιημένος θεράπων ιατρός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Σ.Η.Π. το αίτημα με ένδειξη «Κατεπείγουσα χορήγηση», καθώς και έντυπο συναίνεσης του ασθενή. Τα φάρμακα αυτά χορηγούνται από το φαρμακείο του νοσοκομείου, μόνον εφόσον αποζημιώνονται τουλάχιστον σε 5 από τα προαναφερόμενα κράτη μέλη που διαθέτουν μηχανισμό αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας ή σε 4 από τα κράτη μέλη με φορέα αξιολόγησης αν πρόκειται για ορφανά φάρμακα.

Ταμείο Καινοτομίας

Με το ίδιο νομοσχέδιο, συστήνεται και το Ταμείο Καινοτομίας στον ΕΟΠΥΥ ως ξεχωριστός λογαριασμός φαρμακευτικής δαπάνης για τη χρηματοδότηση προηγμένων θεραπειών και φαρμάκων προτεραιότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων – ΕΜΑ, σε ασθενείς που έχουν δικαίωμα περίθαλψης, υπό προϋποθέσεις.

Το προβλεπόμενο ποσό που εγγράφεται στον κρατικό προϋπολογισμό, παρακολουθείται από την οικονομική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ και δεν επιτρέπεται η μεταφορά πόρων από τον λογαριασμό αυτό σε άλλον, με σκοπό την κάλυψη άλλων αναγκών φαρμακευτικής ή υγειονομικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Υγείας προβλέπονται 50 εκατ. ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του Ταμείου Καινοτομίας, όμως η σχετική πρόβλεψη δεν περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, καθώς θα χρειάζεται ετήσια αναπροσαρμογή μέσω κρατικού προϋπολογισμού και η άμεση πρόβλεψη προέρχεται από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Για τον έλεγχο και την ένταξη των φαρμάκων στο Ταμείο Καινοτομίας με το νομοσχέδιο δημιουργείται ειδική ομώνυμη Επιτροπή στον ΕΟΠΥΥ, για την αξιολόγηση των φαρμάκων που αιτούνται να ενταχθούν στο Ταμείο Καινοτομίας και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τις φαρμακευτικές για τη διάρκεια παραμονής του φαρμάκου στο Ταμείο Καινοτομίας.

Πριν την αξιολόγηση, το φάρμακο θα πρέπει να έχει ενταχθεί στο σύστημα Σάρωσης Ορίζοντα του ΕΟΠΥΥ με δήλωση της φαρμακευτικής που διαθέτει την άδεια κυκλοφορίας.

Κατά την ένταξή του, το φάρμακο παρακολουθείται για την αποτελεσματικότητα και ασφάλειά του, με εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, καθώς και για την ανάλωση πόρων.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης, αν οι θεράποντες γιατροί παραλείψουν την συμπλήρωση των αποτελεσμάτων, το φάρμακο δεν θα αποζημιώνεται και ο ασθενής που το παίρνει, θα πρέπει να το πληρώνει από την τσέπη του, από τη στιγμή που παραλείφθηκε η συμπλήρωση των αποτελεσμάτων.

Μετά την κατάρτιση έκθεσης από τα δεδομένα παρακολούθησης του φαρμάκου κατά το χρόνο παραμονής του στο Ταμείο Καινοτομίας, το φάρμακο αυτό θα βγαίνει από τη λίστα των φαρμάκων του Ταμείου και θα προχωρεί στην καθιερωμένη διαδικασία αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης για τον ορισμό της τιμής με την οποία θα αποζημιώνεται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή τον ΕΟΠΥΥ, ενώ θα υπόκειται στις γνωστές επιβαρύνσεις των υποχρεωτικών επιστροφών rebate και clawback, κάνοντάς το ασύμφορο.

Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος που οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν προτιμούν πια τη χώρα μας να λανσάρουν στην αγορά της τα καινοτόμα σκευάσματά τους, με αποτέλεσμα μόλις ένα στα πέντε καινοτόμα φάρμακα να κυκλοφορεί τελικά στη χώρα μας.

Vita.gr
Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός

Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός

Πάσχα λιτότητας το φετινό – Λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν τα νοικοκυριά
Γολγοθάς 08.04.26

Πάσχα λιτότητας το φετινό – Λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν τα νοικοκυριά

Ακριβότερο θα είναι φέτος το εορταστικό τραπέζι με τα νοικοκυριά να «παίζουν άμυνα» μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας, ξοδεύοντας λιγότερα. Με την τιμή του οβελία στα ύψη, πολλοί καταναλωτές ήδη σκέφτονται εναλλακτικούς τρόπους για να γιορτάσουν το Πάσχα.

Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Ο Νετανιάχου αρνείται ότι σε αυτή περιλαμβάνεται ο Λίβανος
Στην κόψη του ξυραφιού 08.04.26

Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Ο Νετανιάχου αρνείται ότι σε αυτή περιλαμβάνεται ο Λίβανος

Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Η εύθραυστη εκεχειρία ξεκινά και με τους δύο να δηλώνουν νικητές - Το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει την επίθεση στον Λίβανο - Δείτε live τις εξελίξεις

Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ
Υπονοούμενα & Κρυπτογράφηση 08.04.26

Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ

Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του
Κόσμος 08.04.26

Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του

Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι
Ελλάδα 08.04.26

Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι

Οι μαθητές του 1ου γυμνασίου Λαυρίου έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό και δύο επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία

Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες
Πολιτική 08.04.26

Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες

Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο από τις ισραηλινές αρχές, οι βολές του Πάπα στο Ισραήλ και οι προειδοποιήσεις της Αθήνας για το status quo των Ιερών Προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ.

Δημήτρης Μελάς (ΟΠΕΚΕΠΕ): Δηλώνει αθώος αλλά οι διάλογοι δείχνουν έως και χρηματισμό
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

Δημήτρης Μελάς (ΟΠΕΚΕΠΕ): Δηλώνει αθώος αλλά οι διάλογοι δείχνουν έως και χρηματισμό

Ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί αρνητικά σε σειρά διαλόγων της δικογραφίας. την ώρα που δηλώνει αθώος.

Ιράν: Αποδέχεται την εκεχειρία το Ισραήλ, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ
Λευκός Οίκος 08.04.26

«Το Ισραήλ αποδέχεται την εκεχειρία με το Ιράν»

Το Ισραήλ αποδέχεται την εκεχειρία που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, και η οποία περιλαμβάνει τον Λίβανο, όπως διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια
Ουκρανία 08.04.26

Φονικός ρωσικός βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια.

Ιράν: Για νίκη κάνει λόγο η Τεχεράνη – Το σχέδιο των 10 σημείων που διαβίβασε στην Ουάσιγκτον
Εκεχειρία 08.04.26

«Νίκη» του Ιράν με «σχέδιο 10 σημείων» προς τις ΗΠΑ

«Σχεδόν όλοι οι στόχοι του πολέμου έχουν επιτευχθεί», αναφέρει η Τεχεράνη, η οποία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο δέκα σημείων που, μεταξύ άλλων, προβλέπει άνοιγμα των Στενών υπό ιρανική επίβλεψη.

Πετρέλαιο: Υποχωρεί σχεδόν κατά 18% η τιμή του WTI μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας
Εξελίξεις 08.04.26

Θεαματική πτώση στην τιμή του πετρελαίου

Η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια, λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, και έπειτα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Καλιφόρνια: Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα που «επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του»
Αιματηρό επεισόδιο 08.04.26

Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα στην Καλιφόρνια

Ανδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο έπειτα από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε από πράκτορες της ICE στην Καλιφόρνια, επειδή προσπάθησε «να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του».

Oπως πήγαν… έφυγαν
Φόβος παντού 08.04.26

Oπως πήγαν… έφυγαν

Δεξαμενόπλοια του Κατάρ προσπάθησαν, αλλά τελικά έκαναν στροφή δίχως να τολμήσουν να περάσουν το Ορμούζ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

