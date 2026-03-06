Λευκή Βίβλος για τον καρκίνο: Οι καθυστερήσεις κοστίζουν ζωές

Η δεύτερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη είναι ο καρκίνος και προβλέπεται να γίνει η πρώτη ως το 2035. Ενόσω το βάρος του καρκίνου στην Ευρώπη συνεχίζει να αυξάνεται, η ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στην ιατρική ακριβείας στην ογκολογία γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη και επείγουσα.

Στην ΕΕ, αλλά και διεθνώς, η καθυστερημένη διάγνωση είναι το κύριο εμπόδιο της καταπολέμησης του καρκίνου. Αιτία είναι ο ανεπαρκής προληπτικός έλεγχος του πληθυσμού και οι ανισότητες στη διάγνωση.

Την ίδια στιγμή όμως, οι ανακαλύψεις στη γονιδιωματική, τη μοριακή διαγνωστική και την επιστήμη δεδομένων ανοίγουν πρωτοφανείς ευκαιρίες για την καταπολέμηση της νόσου.

Η ογκολογία ακριβείας, προσαρμόζει τη θεραπεία στο γενετικό προφίλ κάθε όγκου και έχει επιδείξει υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης, λιγότερες παρενέργειες και νέα ελπίδα για ασθενείς ακόμη και με τους πιο απαιτητικούς καρκίνους.

Η αυξανόμενη επιβάρυνση από τη νόσο, σε συνδυασμό με την επαναστατική επιστημονική καινοτομία δημιουργούν μια σαφή επιταγή: πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι ασθενείς, σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις εξελίξεις χωρίς καθυστέρηση.

Το κόστος της αδράνειας θα μετρηθεί σε ζωές και διευρυμένες ανισότητες

Τα παραπάνω επισημαίνει η Λευκή Βίβλος του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Φαρμακοβιομηχανιών (ΕFPIA) για τον καρκίνο, παρουσιάζοντας τις ευκαιρίες και τους κινδύνους από την αδράνεια, δίνοντας έμφαση στην ισότητα των πολιτών, αλλά και στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

«Χρειάζεται τολμηρή δράση με πρωτοποριακές πρωτοβουλίες όπως το Σχέδιο της Ευρώπης για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, την Αποστολή της ΕΕ για τον Καρκίνο και τον Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας, που έχουν δημιουργήσει ένα ισχυρό πλαίσιο πολιτικής και μια δυναμική για τη μείωση των ανισοτήτων, την κλιμάκωση της καινοτομίας και την ενσωμάτωση πρακτικών που βασίζονται σε δεδομένα. Το καθήκον τώρα είναι η εφαρμογή», επισημαίνεται στη Λευκή Βίβλο της EFPIA που προτείνει μεθόδους, μοντέλα δεδομένων και συνθήκες ποιότητας που έχουν συμφωνηθεί από την ΕΕ για να επιταχύνουν την εφαρμογή και να βελτιώσουν τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων.

Όπως τονίζεται, υπάρχουν ήδη διαθέσιμα μέσα της Ε.Ε. για την επιτάχυνση των εγχώριων μεταρρυθμίσεων, την αποφυγή επικαλύψεων και την επίτευξη συγκρίσιμων αποτελεσμάτων σε διασυνοριακό επίπεδο. συνδυασμό με τις συστάσεις της Λευκής Βίβλου, οι ηγέτες μπορούν να αναλάβουν ισχυρή δράση.

Ογκολογία ακριβείας

Η προώθηση της ογκολογίας ακριβείας απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Όμως η πρόοδος της απαιτεί ηγεσία από τα κράτη μέλη και ενεργή υποστήριξη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τους επαγγελματίες υγείας, τη βιομηχανία, τους πολίτες και τους ίδιους τους ασθενείς.

Η πρόοδος τελικά θα διαμορφωθεί από τις διαρθρωτικές διαφορές στους πόρους και την οικονομική δυνατότητα των κρατών μελών:

Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην ογκολογία ακριβείας στα σχέδια και τους προϋπολογισμούς για τον καρκίνο,

τα νοσοκομεία και οι κλινικοί γιατροί πρέπει να υιοθετήσουν και να υποστηρίξουν νέες διαγνωστικές μεθόδους και θεραπείες,

οι φορείς περίθαλψης πρέπει να αξιοποιήσουν σύγχρονα μοντέλα αποζημίωσης για να ενθαρρύνουν την καινοτομία,

η βιομηχανία θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την Ε&Α για την παροχή νέων και καλύτερων θεραπειών ογκολογίας ακριβείας, παράλληλα με ισχυρή παραγωγή στοιχείων και υπεύθυνες στρατηγικές πρόσβασης, και

οι ασθενείς και το κοινό θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν και να συμμετέχουν σε αυτόν τον μετασχηματισμό.

Ασθενείς δύο ταχυτήτων

Σε περίπτωση που οι προσπάθειες δεν συνοδευτούν από προσοχή στις διαφοροποιούμενες δημοσιονομικές δυνατότητες, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος οι ανισότητες στην πρόσβαση να επιμείνουν ή να διευρυνθούν.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο, αλλά η εξάλειψη των ανισοτήτων θα απαιτήσει τόσο συντονισμένη δράση, όσο και ρεαλιστική αναγνώριση των περιορισμών καθώς οι θεραπείες δεν είναι πάντα οικονομικά προσιτές.

Όμως το κόστος της αδράνειας θα μετρηθεί σε ζωές και διευρυμένες ανισότητες.

Χωρίς αποφασιστικές και συντονισμένες προσπάθειες, οι υπάρχουσες ανισότητες στην περίθαλψη του καρκίνου, τόσο μεταξύ χωρών όσο και εντός περιφερειών, είναι πιθανό να επιδεινωθούν.

Η ογκολογία ακριβείας θα μπορούσε να εδραιώσει μια δυναμική δύο επιπέδων, όπου οι ασθενείς με περισσότερους πόρους ή εγγύτητα σε εξειδικευμένα κέντρα ωφελούνται πρώτοι, ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ή εμπόδια στην πρόσβαση.

Αναγνωρίζοντας ότι ο πλούτος και η δυναμικότητα του κάθε συστήματος υγείας στην ΕΕ είναι διαφορετικά, ο στόχος θα πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων και η σταθερή μείωση των εμποδίων πρόσβασης.

Κάθε καθυστέρηση στη διεύρυνση της πρόσβασης μεταφράζεται σε ταλαιπωρία και απώλεια, που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Αντί να επιτρέψουμε στον τόπο διαβίωσης ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση να διαμορφώσουν τα αποτελέσματα, η αποστολή μας θα πρέπει να είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, ώστε η πρόοδος στην ογκολογία ακριβείας να προάγει την ισότητα και την αριστεία.

Καταλήγοντας η Λευκή Βίβλος σημειώνει: «Η Ευρώπη βρίσκεται τώρα σε ένα σταυροδρόμι: η αυξανόμενη επιβάρυνση του καρκίνου μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε με μια δέσμευση για αυξανόμενη πρόσβαση στην καινοτομία, είτε με εφησυχασμό που θα κόστιζε αμέτρητες ζωές.

Αυτή η Λευκή Βίβλος έδειξε ότι η Ευρώπη διαθέτει τόσο τα εργαλεία όσο και τη συλλογική γνώση για να αλλάξει την πορεία της περίθαλψης του καρκίνου.

Χάρη στους επιστήμονες, τους κλινικούς ιατρούς, τους καινοτόμους συνεργάτες του κλάδου, τους υποστηρικτές των ασθενών και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που κοιτάζουν μπροστά, εμείς να γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει και πώς να το κάνουμε—ο δρόμος προς τα εμπρός είναι σαφής.

Αυτό που απομένει είναι το θάρρος και η αποφασιστικότητα να τον ακολουθήσουμε: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν μόνο την ευκαιρία αλλά και την ευθύνη να δράσουν.

Καθιστώντας την ογκολογία ακριβείας πυλώνα των συστημάτων υγείας μας, μπορούμε να βελτιώσουμε θεμελιωδώς τα αποτελέσματα των ασθενών, να μειώσουμε τις ανισότητες και να εξασφαλίσουμε τη θέση της Ευρώπης στην πρώτη γραμμή της ιατρικής καινοτομίας. Αν ενωθούμε σε αυτή την προσπάθεια, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η ογκολογία ακριβείας θα γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος ενός υγιέστερου και πιο δίκαιου μέλλοντος για όλους τους Ευρωπαίους. Μαζί, έχουμε τη δύναμη και την ευθύνη να μετατρέψουμε την υπόσχεση της ογκολογίας ακριβείας σε πραγματικότητα».