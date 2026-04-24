Νέα στοιχεία έρχονται να προστεθούν για τη συνεργασία της Intellexa με «Αρχές επιβολής του νόμου», πέραν των πολλαπλών παραδοχών του ιδρυτή της, Ταλ Ντίλιαν, που ταρακούνησαν το πολιτικό σκηνικό στη χώρα και έθεσαν, για ακόμη μια φορά, το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο επίκεντρο για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων.

Επιπλέον τεκμήρια προκύπτουν από δύο εταιρικά φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa, που διαφημίζουν τα προϊόντα της με σαφή στόχευση προς «αρχές επιβολής του νόμου» καθώς και φορείς ασφάλειας και πληροφοριών.

Σύμφωνα με υλικό που έχει στη διάθεσή του το in, το πρώτο θεματικό έντυπο εκτυπώθηκε τον Ιούνιο του 2021 από γραφιστική εταιρεία με έδρα το Μαρούσι, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Intellexa στο συνέδριο ISS World. Το δεύτερο αφορά την παρουσίαση του κατασκοπευτικού λογισμικού Helios -παραλλαγή του Predator- και εκτυπώθηκε από εταιρεία με έδρα το Παλαιό Φάληρο, η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στον γραφιστικό σχεδιασμό. Με την τελευταία εταιρεία η Intellexa Limited BVI (που έδρευε στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους) είχε συνάψει και σύμβαση εμπιστευτικότητας. Και τα δύο έντυπα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Helios, η συλλογή δεδομένων για τον χειριστή ήταν διαρκής και πραγματοποιούνταν κρυφά -χωρίς να γίνεται αντιληπτή από τον κάτοχο της συσκευής- για εβδομάδες ή και μήνες. Παράλληλα, το λογισμικό ήταν ανθεκτικό σε reboot και reset του κινητού τηλεφώνου, ενώ παρείχε τη δυνατότητα υποστήριξης εκατοντάδων συσκευών κινητής τηλεφωνίας με λειτουργικό σύστημα τόσο με iOS όσο και με Android.

Στην Αθήνα η κύρια έδρα της Intellexa

Στο πρώτο έντυπο αναφέρεται ότι οι βασικές εγκαταστάσεις της Intellexa βρίσκονται σε Αθήνα και Παρίσι. Υπενθυμίζεται ότι στη γαλλική πρωτεύουσα δραστηριοποιήθηκε η εταιρεία Nexa, η οποία έχει κατηγορηθεί για πωλήσεις συστημάτων παρακολούθησης σε αυταρχικά καθεστώτα και έχει χαρακτηριστεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Reporters United, ως «αναντικατάστατος συνεργάτης» του Ταλ Ντίλιαν.

Ωστόσο, στην παρουσίαση του συστήματος Helios γίνεται αναφορά σε κύρια έδρα της Intellexa στην Αθήνα, χωρίς καμία μνεία στο Παρίσι, όπως προκύπτει και από το σχετικό έγγραφο που παρουσιάζει το in.

Λύσεις για υπηρεσίες πληροφοριών και επιβολής του νόμου

Στο πρώτο έντυπο περιλαμβάνεται συνοπτική παρουσίαση των προϊόντων της Intellexa, τα οποία -όπως αναφέρεται- εκτείνονται από εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων έως πλατφόρμες διαχείρισης υποθέσεων και ερευνών, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες κυβερνοάμυνας.

Κομβικό στοιχείο των αναφορών αποτελεί η σαφής στόχευση προς αρχές επιβολής του νόμου. Όπως αναφέρεται στο «η Intellexa παρέχει ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις αιχμής, με επίκεντρο τις επιχειρήσεις, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών Πληροφοριών», διευκρινίζοντας ότι «από τη συλλογή μαζικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο έως τις στοχευμένες κυβερνοεπιχειρήσεις, το ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας υποστηρίζει τους οργανισμούς πληροφοριών στην εκπλήρωση της αποστολής τους, μέσω μιας υπερσύγχρονης πλατφόρμας ερευνών και εργαλείων συλλογής και ανάλυσης».

Στην ίδια παρουσίαση γίνεται λόγος για «κορυφαία συμμαχία στον τομέα των πληροφοριών», με ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών και λύσεων που απευθύνονται σε υπηρεσίες πληροφοριών και αρχές επιβολής του νόμου διεθνώς. Αντίστοιχη κατεύθυνση αποτυπώνεται και στο έντυπο για το σύστημα Helios, όπου υπογραμμίζεται η παροχή «υψηλής ποιότητας, υπερσύγχρονων λύσεων πληροφοριών» προς τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι «νόμιμες υποκλοπές»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η αναφορά στο πρώτο έντυπο περί «νόμιμων υποκλοπών». Το συγκεκριμένο στοιχείο ενισχύει περαιτέρω την εικόνα συνεργασίας με κρατικές αρχές, δεδομένου ότι… ιδιώτες δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν «νόμιμες υποκλοπές».

«Η Intellexa παρέχει στρατηγικούς αισθητήρες εθνικής εμβέλειας για τη συλλογή μαζικών δεδομένων και την ανάλυση όλων των επικοινωνιών των συνδρομητών. Οι λύσεις περιλαμβάνουν μια πλατφόρμα στοχευμένων νόμιμων υποκλοπών, συμβατών με όλους τους τύπους παρόχων δικτύου, μαζί με έναν ανιχνευτή IP υψηλής χωρητικότητας για τη μαζική ανάλυση της κίνησης του δικτύου», σημειώνεται χαρακτηριστικά.