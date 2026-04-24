ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Ούτε και τώρα η κυβέρνηση θα βγει να διαψεύσει ευθαρσώς τον Ντίλιαν;

Ερώτημα στην κυβέρνηση απευθύνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με αφορμή την αποκάλυψη του in σχετικά με τα εταιρικά φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa και οποία απευθύνονται στις «αρχές επιβολής του νόμου» και φορείς ασφάλειας και πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα του ιδρυτή της εταιρείας – πρωταγωνιστή των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ελλάδα.

«Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το in.gr και ο δημοσιογράφος Πάνος Τσίκαλας σε δύο εταιρικά φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa, διαφημίζονται τα προϊόντα της εταιρείας με σαφή στόχευση προς ‘αρχές επιβολής του νόμου’, καθώς και φορείς ασφάλειας και πληροφοριών. Σε συνέχεια δηλαδή των δημόσιων δηλώσεων του Ισραηλινού απόστρατου, Ταλ Ντίλιαν, ότι συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και κρατικές αρχές, έρχονται προς επίρρωση και τα διαφημιστικά έντυπα της εταιρείας του», τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Τέλος, η Χαριλάου Τρικούπη ρωτά αν «ούτε και τώρα η κυβέρνηση θα βγει να διαψεύσει ευθαρσώς τον κ. Ντίλιαν;».

Νέα στοιχεία για τη συνεργασία Intellexa – «Αρχών επιβολής του νόμου»

Νέα στοιχεία έρχονται να προστεθούν για τη συνεργασία της Intellexa με «Αρχές επιβολής του νόμου», πέραν των πολλαπλών παραδοχών του ιδρυτή της, Ταλ Ντίλιαν, που ταρακούνησαν το πολιτικό σκηνικό στη χώρα και έθεσαν, για ακόμη μια φορά, το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο επίκεντρο για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων.

Επιπλέον τεκμήρια προκύπτουν από δύο εταιρικά φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa, που διαφημίζουν τα προϊόντα της με σαφή στόχευση προς «αρχές επιβολής του νόμου» καθώς και φορείς ασφάλειας και πληροφοριών.

Σύμφωνα με υλικό που έχει στη διάθεσή του το in, το πρώτο θεματικό έντυπο εκτυπώθηκε τον Ιούνιο του 2021 από γραφιστική εταιρεία με έδρα το Μαρούσι, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Intellexa στο συνέδριο ISS World. Το δεύτερο αφορά την παρουσίαση του κατασκοπευτικού λογισμικού Helios -παραλλαγή του Predator- και εκτυπώθηκε από εταιρεία με έδρα το Παλαιό Φάληρο, η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στον γραφιστικό σχεδιασμό. Με την τελευταία εταιρεία η Intellexa Limited BVI (που έδρευε στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους) είχε συνάψει και σύμβαση εμπιστευτικότητας. Και τα δύο έντυπα είναι στην αγγλική γλώσσα.