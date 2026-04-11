Νέα αποκάλυψη: «Μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών καθώς όπως αποκαλύπτει το «Βήμα», είχε υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε η Intellexa και το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ), την υπηρεσία της ΕΥΠ που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και τα έγγραφα που παρουσιάζονται, η Intellexa εμφανίζεται ως εταιρεία-φάντασμα, δηλαδή χωρίς να έχει κύκλο εργασιών και χωρίς κάποιον να την εκπροσωπεί.

Ωστόσο, φαίνεται πως την ίδια στιγμή, δραστηριοποιούνταν στο πεδίο της «έρευνας αγοράς και στρατηγικής» ενώ στην «επιχείρηση εισαγωγής» της εταιρείας στην Ελλάδα συμμετείχαν – με βάση μαρτυρίες – πολιτικά πρόσωπα και κρατικοί αξιωματούχοι με υπηρεσία στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, έλληνες ιδιώτες και εταιρικά σχήματα που φαίνεται να συνέδραμαν στην «εισαγωγή» της Intellexa, είχαν αναλάβει σημαντικά κρατικά έργα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην ΕΥΠ και αλλού.

Παρά τις συνεχείς αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, η κυβέρνηση αρνείται τη συνεργασία της ισραηλινής εταιρείας με το ελληνικό κράτος, και αποδίδει την παράνομη δραστηριότητα της Intellexa σε «ιδιώτες».

Επίσης, η κυβέρνηση αποδίδει την παράλληλη παρακολούθηση από την ΕΥΠ και το παράνομο λογισμικό Predator μιας σειράς από πολιτικών προσώπων αλλά και προσώπων από τις Ένοπλες Δυνάμεις, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των επιχειρήσεων σε… «σύμπτωση» ή σύμφωνα με το πόρισμα Ζήση, θεωρήθηκε αμελητέο κλάσμα σε σχέση με τον όγκο των επισυνδέσεων από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών.