Υποκλοπές: Το πόρισμα που εκθέτει τη ΝΔ και το who is who των εισαγγελέων που θα κληθούν να κάνουν έρευνα

Οι υποκλοπές αναμένεται να βρεθούν στην κορυφή της επικαιρότητας την εβδομάδα μετά το Πάσχα. Μετά από αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, η Βουλή θα συνεδριάσει την Πέμπτη με αντικείμενο το κράτος δικαίου στη χώρα, με τις υποκλοπές να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η γραμμή άμυνας της κυβέρνησης είναι πάνω, κάτω συγκεκριμένη και αναμενόμενη, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα αποφύγει το μπαράζ σύσσωμης της αντιπολίτευσης.

Η συζήτηση αυτή αναμένεται με ενδιαφέρον καθώς αποτελεί την πρώτη πολιτική αντιπαράθεση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του μονομελούς πλημμελειοδικείου για τους 4 κατηγορούμενους που είχαν άμεση σχέση με το λογισμικό παρακολούθησης Predator (ήτοι τους Έλληνες επιχειρηματίες Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο, άλλα και το ζεύγος Ταλ Ντίλιαν-Σάρα Χάμου της εταιρείας Intellexa).

Η πανικόβλητη αποχώρηση ενός πρωθυπουργού

Έχει επίσης ενδιαφέρον καθώς έχουν προκύψει πολλά νέα δεδομένα από εκείνη την επεισοδιακή συνεδρίασης της Βουλής, της 8ης Δεκεμβρίου του 2022. Ήταν η μέρα που συνέβη το πρωτοφανές περιστατικό στα χρονικά, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχώρησε με το «έτσι θέλω» από τη Βουλή κι αφού προηγουμένως τον είχε στριμώξει για τα καλά ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Ο τελευταίος είχε την επίσημη ενημέρωση από την ΑΔΑΕ για την παρακολούθηση -και από την ΕΥΠ- στόχων όπως ο τότε αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Κωστής Χατζηδάκης της ΝΔ κλπ. Ο κ. Τσίπρας ζητούσε να μάθει μετ’ επιτάσεως αν οι συγκεκριμένες παρακολουθήσεις γίνονταν σε γνώση του πρωθυπουργού, αφού ο ίδιος ήταν και παραμένει πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ.

Ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε ν’ απαντήσει ξεκάθαρα και μ’ έναν εντελώς αντιθεσμικό τρόπο έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του τη διαδικασία, τα κόμματα, ακόμα και το προεδρείο της Βουλής και… κήρυξε το τέλος της διαδικασίας αποχωρώντας άρον, άρον από τα έδρανα.

Το πόρισμα που δεν είδαμε ποτέ

Δύο μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2022 η Ν.Δ. έδινε μέσω διαρροών, κομμάτια από το πόρισμά της, όπως αυτό προέκυψε μετά την Εξεταστική για τις υποκλοπές. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα που δημοσιοποίησαν τα πορίσματά τους, εκείνο της πλειοψηφίας δεν δόθηκε ποτέ ολόκληρο στη δημοσιότητα, παρά μόνο κομμάτια και αυτά αρκετά γενικόλογα.

Από τις διαρροές που είχαν δημοσιευτεί σε φιλικά προς την κυβέρνηση ΜΜΕ διαβάζαμε πως «σαν χάρτινος πύργος κατέρρευσαν οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης περί σκανδάλου γύρω από τη νόμιμη επισύνδεση του κινητού του κ. Ανδρουλάκη και τη λειτουργία της ΕΥΠ».

Σε άλλο σημείο αναφερόταν ότι «από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι ο πρωθυπουργός, το γραφείο του και οι συνεργάτες του γνώριζαν για την άρση του απορρήτου σε οποιοδήποτε στάδιο. Αυτό διαβεβαίωσε ο καθ’ ύλην αρμόδιος τότε, Παναγιώτης Κοντολέων, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, έθετε το γενικότερο πλαίσιο στοχοθεσίας χωρίς να λαμβάνει γνώση για ουσιαστικά ή διαδικαστικά ζητήματα λειτουργίας της υπηρεσίας».

Προστατευμένοι

Εδώ βέβαια οφείλουμε να υπενθυμίσουμε κάτι σημαντικό για την εξεταστική εκείνη της περιόδου. Ουδέποτε εμφανίστηκαν σε αυτήν οι 4 πρωτόδικα καταδικασθέντες του Predator, επικαλούμενοι διάφορους λόγους τους οποίους και η πλειοψηφία της ΝΔ, υιοθέτησε πλήρως. Με απλά λόγια η ΝΔ βολεύτηκε από το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν ενώπιον των βουλευτών της αντιπολίτευσης οι 4.

Πέραν αυτών όμως, έχει ιδιαίτερη σημασία και το γεγονός ότι από τότε έως σήμερα έχει προκύψει ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο για τη λειτουργία εκείνης της εξεταστικής: είναι η καταγγελία του Σταμάτη Τρίμπαλη, πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Krikel του Γιάννη Λαβράνου.

Διάτρητο πόρισμα

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου για τις υποκλοπές κατήγγειλε πως όταν είχε κληθεί από την εξεταστική, είχε λάβει από πριν τις ερωτήσεις που θα του έκαναν οι βουλευτές της ΝΔ. Απέδειξε τα λεγόμενά του, καταθέτοντας στο δικαστήριο τα σχετικά sms που του είχε στείλει το δεξί χέρι του Λαβράνου, ο Σωτήρης Ντάλας, παραμονές της εξέτασής του.

Τον προηγούμενο Δεκέμβριο, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα στο προεδρείο της Βουλής ώστε να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ώστε να εξετάσει και πάλι τον μάρτυρα. Το προεδρείο της Βουλής δεν έχει απαντήσει στο αίτημα.

Με αφορμή την περίπτωση Τρίμπαλη -αλλά κι έτερα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως έκτοτε- αποδεικνύεται πως το πόρισμα της ΝΔ είναι διάτρητο και ελλιπέστατο ως προς τις επισημάνσεις του. Θα είχε ενδιαφέρον πάντως, έστω και σήμερα η δημοσιοποίησή του, καθώς υιοθετήθηκε από τη Βουλή.

Κι έχει ενδιαφέρον καθώς από τότε οι βουλευτές της αντιπολίτευσης φώναζαν για προσπάθεια συγκάλυψης εκ μέρους των κυβερνώντων, πράγμα που είδαμε να συμβαίνει στην εξέλιξη της υπόθεσης, ουκ ολίγες φορές.

Το who is who

Ήδη έχουν γραφτεί αρκετά για το σπάσιμο της έρευνας για τις υποκλοπές, μετά τη διαβίβαση της απόφασης του δικαστηρίου στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών. Ως γνωστόν ένα κομμάτι έμεινε στην εισαγγελία και το κρίσιμο θέμα της κατασκοπείας διαβιβάστηκε με τη σειρά του στην εισαγγελία του Άρειου Πάγου. Οι αναφορές συνοδεύονται με πολλά ερωτήματα για το πόσο γρήγορα κινείται η δικαιοσύνη και ποιες κινήσεις κάνει, την ώρα που παραγράφονται πολλά αδικήματα της υπόθεσης λόγω παρέλευσης της πενταετίας.

Δυστυχώς για τη Δικαιοσύνη, σε ό,τι αφορά στις υποκλοπές και στη διερεύνησή του σκανδάλου, έχει αποδειχθεί ότι υπήρξαν απίστευτα κενά στο πόρισμα του πρώην αντιεισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση. Κενά τα οποία κλήθηκε να διερευνήσει -και το έπραξε με επιτυχία- το μονομελές πλημμελειοδικείο που δίκασε την υπόθεση.

Όταν ο νυν εισαγγελέας του Άρειου Πάγου υπέγραψε την παρακολούθηση του Θανάση Κουκάκη

Υπό αυτό το πρίσμα όλοι οι εμπλεκόμενοι αναμένουν με ενδιαφέρουν να δουν πως θα κινηθεί ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Για τον ίδιο μπορούμε να πούμε δύο πράγματα. Εν πρώτοις είναι ο άνθρωπος που υπέγραψε την εντολή παρακολούθησης του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Είναι λίγο οξύμωρο λοιπόν, να καλείται να ερευνήσει μια υπόθεση στην οποία είχε άμεση εμπλοκή με ένα από τα θύματα των παρακολουθήσεων που ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζει γιατί βρέθηκε σε καθεστώς παρακολούθησης.

Ας σημειωθεί ότι ο ίδιος ο κ. Τζαβέλας είχε εξεταστεί από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και είχε αρνηθεί να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα των βουλευτών της αντιπολίτευσης επικαλούμενος υπηρεσιακή «εχεμύθεια». Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι σε αρκετά ερωτήματα είχε αρνηθεί ν’ απαντήσει και ίδια η εισαγγελέας της ΕΥΠ, Βασιλική Βλάχου, η οποία είχε υπογράψει ουκ ολίγες παρακολουθήσεις.

Ποιός κρίνει το νόμιμο;

Εδώ αξίζει να υπενθυμίσουμε πως πάγια γραμμή του Μαξίμου (από την ώρα που ξέσπασε η υπόθεση με τις υποκλοπές) και που αποτελεί και μέρος των διαρροών του πορίσματός της στην εξεταστική, είναι ότι οι επισυνδέσεις της ΕΥΠ είναι όλες νόμιμες. Το ποιος κρίνει τι είναι νόμιμο και τι όχι, έχει αποφύγει να το σχολιάσει η κυβέρνηση. Αντιθέτως, με την τροπολογία που είχε ψηφήσει πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο, απαγόρευσε επί της ουσίας κάθε ενημέρωση σε περιπτώσεις παρακολουθήσεων, ακόμα και αν δεν είχε προκύψει κάτι ενοχοποιητικό εις βάρος τους.

Ο ρόλος του κ. Μπουγιούκου

Πλην του εισαγγελέα του Άρειου Πάγου, κομμάτι της έρευνας αναμένεται να τρέξει και ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Σωτήρης Μπουγιούκος. Για τον ίδιο ήδη ακούγονται αρνητικά σχόλια, καθώς επέλεξε να στείλει τη δικογραφία για τις υποκλοπές στον Άρειο Πάγο. Και το έπραξε χωρίς να έχει κάποια τέτοια εντολή, την ώρα μάλιστα που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει τα δέοντα για τους 9 εμπλεκόμενους στην υπόθεση, για τους οποίους έχει ήδη αποφανθεί το μονομελές πλημμελειοδικείο.

Για έναν περίεργο λόγο ο κ. Μπουγιούκος δεν το έπραξε, αντιθέτως επέλεξε να ρίξει το μπαλάκι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου, χάνοντας πολύτιμο χρόνο, ελέω επικείμενων παραγραφών. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που ο συγκεκριμένος εισαγγελέας κρίνεται αρνητικά για αποφάσεις που έχει λάβει.

Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο αρκεί για να διαβάσει κανείς ότι πρόκειται για τον εισαγγελέα που αθώωσε πρωτόδικα τους 4 αστυνομικούς που συμμετείχαν στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου στην οδό Γλάδστωνος.

Και είναι ο ίδιος εισαγγελέας που έριξε στα ελαφριά τον τον παρουσιαστή Μένιο Φουρθιώτη, μειώνοντας τη δίωξή του από κακουργηματική σε πλημμεληματική, για να κλείσει ο κύκλος με το σκάνδαλο του Φουρθιώτη, όταν ο τελευταίος είχε αρχίσει να διαρρέει στη δημοσιότητα σειρά από sms με υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα εγκωμίαζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκπομπές του λέγοντας ότι είναι «γεννημένος ηγέτης».