Strawberina στοπ: Δηλητήριο ο σκοτεινός τοξικός αλγόριθμος των ψηφιακών φρούτων

Η Strawberina και τα παράγωγα της, αυτά τα φαινομενικά χαριτωμένα AI φρούτα των viral βίντεο που έχουν κατακλύσει τις ψηφιακές ροές που έχουν αναδυθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές προκαλώντας έντονες συζητήσεις για τα μηνύματα που μεταφέρουν.

Πέρα από το χιούμορ και την ελαφρότητα των βίντεο, οι αναλυτές προειδοποιούν για την αναπαραγωγή επικίνδυνων στερεοτύπων, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να «εκπαιδεύεται» σε παλιές βάσεις δεδομένων που ανακυκλώνουν τον μισογυνισμό και τις φυλετικές διακρίσεις.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσπάθεια για δημιουργία περιεχομένου που δεν απαιτεί σκέψη, κατέληξε να είναι η νέα εμμονή του Instagram και του X.

Η Strawberina, η φράουλα που απατά τον σύντροφό της, έγινε το πρόσωπο μιας σειράς από AI δράματα που προσελκύουν εκατομμύρια χρήστες.

Ακόμη και μεγάλα brands, όπως τα KFC, έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την τάση για να προωθήσουν τα προϊόντα τους, δημιουργώντας δικές τους ιστορίες με τρόφιμα που έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και συναισθήματα.

Ωστόσο, αναλυτές των ψηφιακών μέσων επισημαίνουν ότι κάτω από τη σατιρική επιφάνεια κρύβεται μια προβληματική πραγματικότητα, καθώς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τείνουν να υιοθετούν πλοκές που βασίζονται σε παρωχημένα και συχνά προσβλητικά μοτίβα.

Αρσενικό βλέμμα σε ψηφιακή μορφή

Παρά την αρχική αίσθηση του χιούμορ, οι θεατές αρχίζουν να παρατηρούν μια έντονη σεξουαλικοποίηση των γυναικείων χαρακτήρων σε αυτά τα επεισόδια.

Οι «φρουτένιες γυναίκες» πλάθονται με τρόπο που εξυπηρετεί το λεγόμενο male gaze, παρουσιάζοντας φράουλες που κυνηγούν το χρήμα, κεράσια που απιστούν ή μήλα-μητέρες που εγκαταλείπουν τα παιδιά τους.

Αυτές οι αφηγήσεις χτίζονται πάνω σε αρνητικά συναισθήματα και υποτιμητικά αρχέτυπα για τη γυναίκα, τα οποία έχουν επικριθεί επανειλημμένα στις σπουδές των μέσων ενημέρωσης, αλλά φαίνεται να βρίσκουν νέα ζωή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ανακυκλώνει ό,τι βρίσκει διαθέσιμο στις βάσεις δεδομένων του παρελθόντος.

Ρατσισμός και φυλετική ανωτερότητα στη φρουτιέρα

Η τάση εξελίσσεται πλέον σε πιο σκοτεινά μονοπάτια, αγγίζοντας θέματα όπως ο ρατσισμός και η φυλετική ανωτερότητα.

Μια νέα δημοφιλής σειρά με μπανάνες παρουσιάζει τις καφέ μπανάνες να περιθωριοποιούνται σε μια κοινωνία που κυριαρχείται από τις κίτρινες.

Οι καφέ μπανάνες εμφανίζονται να επιθυμούν διακαώς μια «χρυσή θεραπεία» για να αλλάξουν το χρώμα τους, μια πλοκή που πολλοί συνδέουν άμεσα με τις φυλετικές διακρίσεις και την προσπάθεια επιβολής προτύπων ανωτερότητας.

Οι ερμηνείες διίστανται για το αν αυτά τα επεισόδια αμφισβητούν ή τελικά ενισχύουν τις ρατσιστικές ιδέες, καθιστώντας το περιεχόμενο αυτό ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο.

Η φυλομετάβαση μιας πατάτας

Το πιο πρόσφατο κεφάλαιο σε αυτή την AI μυθοπλασία αφορά μια πατάτα που αισθάνεται λεμόνι στο εσωτερικό της.

Η ιστορία ακολουθεί την πατάτα στην προσπάθειά της να γίνει λεμόνι μέσω χειρουργικής επέμβασης, παρά την αποδοκιμασία του περιβάλλοντός της.

Για πολλούς θεατές, αυτό αποτελεί έναν ξεκάθαρο παραλληλισμό με τις επεμβάσεις φυλομετάβασης.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν τέτοιου είδους απλοϊκές προσεγγίσεις βοηθούν στην κατανόηση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η τρανς κοινότητα ή αν αντίθετα οδηγούν στην αποευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι σε τόσο σοβαρά και σύνθετα θέματα, μετατρέποντάς τα σε ένα ακόμη ψηφιακό slop προς κατανάλωση.

Παράγοντας Object Talk

Όπως σημειώνει το NY Magazine αυτή η νέα γενιά ψηφιακού περιεχομένου, γνωστή ως AI slop, που κατακλύζει τις οθόνες μας, χρησιμοποιώντας ανθρωπόμορφα τρόφιμα σε σενάρια που προκαλούν από γέλιο μέχρι βαθιά θλίψη και οργή χακάροντας την ανθρώπινη ενσυναίσθηση με ψηφιακά σκουπίδια είναι προϊόν έργαλείων όπως το Object Talk.

Οι δημιουργοί παράγουν μαζικά βίντεο με φρούτα και λαχανικά που βιώνουν τον απόλυτο τρόμο, «ξεκλειδώνοντας» πρωτόγονα συναισθήματα των χρηστών και εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για το πώς η τεχνολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Το φαινόμενο των AI βίντεο με τρόφιμα που υποφέρουν δεν είναι απλώς μια αθώα τάση, αλλά μια μελετημένη επίθεση στα συναισθηματικά μας αντανακλαστικά.

Από μακαρόνια που αποχαιρετούν τα παιδιά τους πριν βουτήξουν στο βραστό νερό μέχρι φράουλες που θρηνούν μέσα σε μπλέντερ, το περιεχόμενο αυτό στοχεύει στην «ευαίσθητη περιοχή» του εγκεφάλου μας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρόλο που γνωρίζουμε πως πρόκειται για κάτι ψεύτικο, η οπτική απεικόνιση έντονων συναισθημάτων από γνώριμα, «γλυκά» αντικείμενα προκαλεί αυθεντικές αντιδράσεις.

Αυτή η «συναισθηματική εμπλοκή» είναι το κλειδί για τα εκατομμύρια προβολές και τα τεράστια κέρδη που αποκομίζουν οι δημιουργοί της AI slop.

Το Object Talk, μια εξειδικευμένη έκδοση του ChatGPT που δημιουργήθηκε από την πλατφόρμα AICenturies επιτρέπει σε οποιονδήποτε, χωρίς καμία τεχνική κατάρτιση, να δημιουργήσει σενάρια που προκαλούν σοκ ή οίκτο.

Με απλές εντολές, η AI παράγει λεπτομερείς περιγραφές για χαρακτήρες με «γυαλιστερά μάτια» και «τρομαγμένες εκφράσεις», οι οποίες στη συνέχεια μετατρέπονται σε βίντεο μέσω πλατφορμών όπως το OpenArt.

Η ταχύτητα και η ευκολία παραγωγής σημαίνουν ότι δεν υπάρχει κανένας φραγμός ή όριο στη δημιουργία ολοένα και πιο ακραίων σεναρίων.

Βιτριόλι στην οθόνη

Ενώ πολλά από αυτά τα βίντεο ξεκινούν ως ανόητα αστεία, ένα σημαντικό μέρος τους διολισθαίνει σε προβληματικά μονοπάτια.

Έχουν καταγραφεί περιστατικά με έντονα μισογυνιστικά ή ρατσιστικά υπονοούμενα, όπως βίντεο που απεικονίζουν την κακοποίηση φρούτων ή τον κοινωνικό αποκλεισμό με βάση το χρώμα τους.

Η τάση αυτή θυμίζει τις σκοτεινές περιόδους του YouTube, όπου αγαπημένοι παιδικοί χαρακτήρες εμφανίζονταν σε βίαιες ή ακατάλληλες καταστάσεις.

Η διαφορά εδώ είναι ότι η AI μπορεί να παράγει τέτοιο περιεχόμενο σε βιομηχανική κλίμακα, προσαρμοσμένο ακριβώς στα «κουμπιά» που προκαλούν την οργή ή τη θλίψη του κοινού.

Το μεγαλύτερο ερώτημα που προκύπτει από την επιτυχία των «δραμάτων με φρούτα» είναι το τι σημαίνει αυτό για τη μελλοντική μας σχέση με την αλήθεια.

Αν ο εγκέφαλός μας «λυγίζει» μπροστά σε μια πατάτα που κλαίει, η ικανότητά μας να διακρίνουμε την πραγματική βία από την κατασκευασμένη τίθεται σε άμεσο κίνδυνο.

Ήδη βλέπουμε AI περιεχόμενο να χρησιμοποιείται για την παραπληροφόρηση γύρω από πολέμους και φυσικές καταστροφές.

Η «εκπαίδευση» των χρηστών στην κατανάλωση ψεύτικου πόνου μπορεί να οδηγήσει σε μια κοινωνία που θα αδυνατεί να αντιδράσει στην πραγματική τραγωδία, παρασυρμένη από αλγόριθμους που είναι ρυθμισμένοι να «εκβιάζουν» το συναίσθημά μας.