Strawberina στοπ: Δηλητήριο ο σκοτεινός τοξικός αλγόριθμος των ψηφιακών φρούτων
Social 23 Απριλίου 2026, 22:20

Strawberina στοπ: Δηλητήριο ο σκοτεινός τοξικός αλγόριθμος των ψηφιακών φρούτων

H Strawberina και άλλα viral δράματα με ψηφιακά φρούτα είναι η νέα δεξαμενή για αναπαραγωγή τοξικότητας στα social media προειδοποιούν οι αναλυτές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Strawberina και τα παράγωγα της, αυτά τα φαινομενικά χαριτωμένα AI φρούτα των viral βίντεο που έχουν κατακλύσει τις ψηφιακές ροές που έχουν αναδυθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές προκαλώντας έντονες συζητήσεις για τα μηνύματα που μεταφέρουν.

Πέρα από το χιούμορ και την ελαφρότητα των βίντεο, οι αναλυτές προειδοποιούν για την αναπαραγωγή επικίνδυνων στερεοτύπων, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να «εκπαιδεύεται» σε παλιές βάσεις δεδομένων που ανακυκλώνουν τον μισογυνισμό και τις φυλετικές διακρίσεις.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσπάθεια για δημιουργία περιεχομένου που δεν απαιτεί σκέψη, κατέληξε να είναι η νέα εμμονή του Instagram και του X.

Η Strawberina, η φράουλα που απατά τον σύντροφό της, έγινε το πρόσωπο μιας σειράς από AI δράματα που προσελκύουν εκατομμύρια χρήστες.

Ακόμη και μεγάλα brands, όπως τα KFC, έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την τάση για να προωθήσουν τα προϊόντα τους, δημιουργώντας δικές τους ιστορίες με τρόφιμα που έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και συναισθήματα.

Ωστόσο, αναλυτές των ψηφιακών μέσων επισημαίνουν ότι κάτω από τη σατιρική επιφάνεια κρύβεται μια προβληματική πραγματικότητα, καθώς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τείνουν να υιοθετούν πλοκές που βασίζονται σε παρωχημένα και συχνά προσβλητικά μοτίβα.

@headlinestorys Episode 1: Strawberita and bannanini. Like and follow for episode 2. #fruitloveisland #fruit #aifruit #fruitdrama #fruitstory ♬ son original – Yanis_med15

Αρσενικό βλέμμα σε ψηφιακή μορφή

Παρά την αρχική αίσθηση του χιούμορ, οι θεατές αρχίζουν να παρατηρούν μια έντονη σεξουαλικοποίηση των γυναικείων χαρακτήρων σε αυτά τα επεισόδια.

Οι «φρουτένιες γυναίκες» πλάθονται με τρόπο που εξυπηρετεί το λεγόμενο male gaze, παρουσιάζοντας φράουλες που κυνηγούν το χρήμα, κεράσια που απιστούν ή μήλα-μητέρες που εγκαταλείπουν τα παιδιά τους.

Αυτές οι αφηγήσεις χτίζονται πάνω σε αρνητικά συναισθήματα και υποτιμητικά αρχέτυπα για τη γυναίκα, τα οποία έχουν επικριθεί επανειλημμένα στις σπουδές των μέσων ενημέρωσης, αλλά φαίνεται να βρίσκουν νέα ζωή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ανακυκλώνει ό,τι βρίσκει διαθέσιμο στις βάσεις δεδομένων του παρελθόντος.

Ρατσισμός και φυλετική ανωτερότητα στη φρουτιέρα

Η τάση εξελίσσεται πλέον σε πιο σκοτεινά μονοπάτια, αγγίζοντας θέματα όπως ο ρατσισμός και η φυλετική ανωτερότητα.

Μια νέα δημοφιλής σειρά με μπανάνες παρουσιάζει τις καφέ μπανάνες να περιθωριοποιούνται σε μια κοινωνία που κυριαρχείται από τις κίτρινες.

Οι καφέ μπανάνες εμφανίζονται να επιθυμούν διακαώς μια «χρυσή θεραπεία» για να αλλάξουν το χρώμα τους, μια πλοκή που πολλοί συνδέουν άμεσα με τις φυλετικές διακρίσεις και την προσπάθεια επιβολής προτύπων ανωτερότητας.

Οι ερμηνείες διίστανται για το αν αυτά τα επεισόδια αμφισβητούν ή τελικά ενισχύουν τις ρατσιστικές ιδέες, καθιστώντας το περιεχόμενο αυτό ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο.

Η φυλομετάβαση μιας πατάτας

Το πιο πρόσφατο κεφάλαιο σε αυτή την AI μυθοπλασία αφορά μια πατάτα που αισθάνεται λεμόνι στο εσωτερικό της.

Η ιστορία ακολουθεί την πατάτα στην προσπάθειά της να γίνει λεμόνι μέσω χειρουργικής επέμβασης, παρά την αποδοκιμασία του περιβάλλοντός της.

Για πολλούς θεατές, αυτό αποτελεί έναν ξεκάθαρο παραλληλισμό με τις επεμβάσεις φυλομετάβασης.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν τέτοιου είδους απλοϊκές προσεγγίσεις βοηθούν στην κατανόηση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η τρανς κοινότητα ή αν αντίθετα οδηγούν στην αποευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι σε τόσο σοβαρά και σύνθετα θέματα, μετατρέποντάς τα σε ένα ακόμη ψηφιακό slop προς κατανάλωση.

Παράγοντας Object Talk

Όπως σημειώνει το NY Magazine αυτή η νέα γενιά ψηφιακού περιεχομένου, γνωστή ως AI slop, που κατακλύζει τις οθόνες μας, χρησιμοποιώντας ανθρωπόμορφα τρόφιμα σε σενάρια που προκαλούν από γέλιο μέχρι βαθιά θλίψη και οργή χακάροντας την ανθρώπινη ενσυναίσθηση με ψηφιακά σκουπίδια είναι προϊόν έργαλείων όπως το Object Talk.

Οι δημιουργοί παράγουν μαζικά βίντεο με φρούτα και λαχανικά που βιώνουν τον απόλυτο τρόμο, «ξεκλειδώνοντας» πρωτόγονα συναισθήματα των χρηστών και εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για το πώς η τεχνολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Το φαινόμενο των AI βίντεο με τρόφιμα που υποφέρουν δεν είναι απλώς μια αθώα τάση, αλλά μια μελετημένη επίθεση στα συναισθηματικά μας αντανακλαστικά.

Από μακαρόνια που αποχαιρετούν τα παιδιά τους πριν βουτήξουν στο βραστό νερό μέχρι φράουλες που θρηνούν μέσα σε μπλέντερ, το περιεχόμενο αυτό στοχεύει στην «ευαίσθητη περιοχή» του εγκεφάλου μας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρόλο που γνωρίζουμε πως πρόκειται για κάτι ψεύτικο, η οπτική απεικόνιση έντονων συναισθημάτων από γνώριμα, «γλυκά» αντικείμενα προκαλεί αυθεντικές αντιδράσεις.

Αυτή η «συναισθηματική εμπλοκή» είναι το κλειδί για τα εκατομμύρια προβολές και τα τεράστια κέρδη που αποκομίζουν οι δημιουργοί της AI slop.

Το Object Talk, μια εξειδικευμένη έκδοση του ChatGPT που δημιουργήθηκε από την πλατφόρμα AICenturies επιτρέπει σε οποιονδήποτε, χωρίς καμία τεχνική κατάρτιση, να δημιουργήσει σενάρια που προκαλούν σοκ ή οίκτο.

Με απλές εντολές, η AI παράγει λεπτομερείς περιγραφές για χαρακτήρες με «γυαλιστερά μάτια» και «τρομαγμένες εκφράσεις», οι οποίες στη συνέχεια μετατρέπονται σε βίντεο μέσω πλατφορμών όπως το OpenArt.

Η ταχύτητα και η ευκολία παραγωγής σημαίνουν ότι δεν υπάρχει κανένας φραγμός ή όριο στη δημιουργία ολοένα και πιο ακραίων σεναρίων.

Βιτριόλι στην οθόνη

Ενώ πολλά από αυτά τα βίντεο ξεκινούν ως ανόητα αστεία, ένα σημαντικό μέρος τους διολισθαίνει σε προβληματικά μονοπάτια.

Έχουν καταγραφεί περιστατικά με έντονα μισογυνιστικά ή ρατσιστικά υπονοούμενα, όπως βίντεο που απεικονίζουν την κακοποίηση φρούτων ή τον κοινωνικό αποκλεισμό με βάση το χρώμα τους.

Η τάση αυτή θυμίζει τις σκοτεινές περιόδους του YouTube, όπου αγαπημένοι παιδικοί χαρακτήρες εμφανίζονταν σε βίαιες ή ακατάλληλες καταστάσεις.

Η διαφορά εδώ είναι ότι η AI μπορεί να παράγει τέτοιο περιεχόμενο σε βιομηχανική κλίμακα, προσαρμοσμένο ακριβώς στα «κουμπιά» που προκαλούν την οργή ή τη θλίψη του κοινού.

Το μεγαλύτερο ερώτημα που προκύπτει από την επιτυχία των «δραμάτων με φρούτα» είναι το τι σημαίνει αυτό για τη μελλοντική μας σχέση με την αλήθεια.

Αν ο εγκέφαλός μας «λυγίζει» μπροστά σε μια πατάτα που κλαίει, η ικανότητά μας να διακρίνουμε την πραγματική βία από την κατασκευασμένη τίθεται σε άμεσο κίνδυνο.

Ήδη βλέπουμε AI περιεχόμενο να χρησιμοποιείται για την παραπληροφόρηση γύρω από πολέμους και φυσικές καταστροφές.

Η «εκπαίδευση» των χρηστών στην κατανάλωση ψεύτικου πόνου μπορεί να οδηγήσει σε μια κοινωνία που θα αδυνατεί να αντιδράσει στην πραγματική τραγωδία, παρασυρμένη από αλγόριθμους που είναι ρυθμισμένοι να «εκβιάζουν» το συναίσθημά μας.

Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Τραμπ: ‘Εχω όλο τον χρόνο του κόσμου, το Ιράν δεν έχει

Τραμπ: ‘Εχω όλο τον χρόνο του κόσμου, το Ιράν δεν έχει

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά
2016 23.04.26

Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά

Τη ληστεία πραγματοποίησαν πέντε άνδρες, οι οποίοι εισήλθαν στο διαμέρισμα της Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι, την έδεσαν, της έκλεισαν το στόμα με κολλητική ταινία και την κλείδωσαν στο μπάνιο.

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς
«Εκμετάλλευση» 22.04.26

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς

Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά

Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια νέα βιογραφική ταινία για τον εμβληματικό Γάλλο σεφ Μπερνάρ Λουαζό
Ο εμβληματικός Γάλλος σεφ Μπερνάρ Λουαζό που ενέπνευσε τον «Ratatouille» αποκτά τη δική του βιογραφία

Ο Μπερνάρ Λουάζο ήταν ένας από τους πιο διάσημους σεφ της Γαλλίας κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Τον Φεβρουάριο του 2003, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο
ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο

Οι πυροβολισμοί φαίνεται ότι ανταλλάχθηκαν ανάμεσα σε δύο ομάδες ατόμων, που διαπληκτίστηκαν. Τουλάχιστον 10 τραυματίες, εκ των οποίων περαστικοί, άσχετοι με το περιστατικό. Δύο σοβαρά.

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Πώς συνέβη το άγριο έγκλημα για τα μάτια μιας κοπέλας
Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Πώς συνέβη το άγριο έγκλημα για τα μάτια μιας κοπέλας

Εκτός από τον 20χρονο η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 18χρονου και δύο γυναικών που ήταν μαζί με τον φερόμενο δράστη μετά τη δολοφονία

Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»
Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»

Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, που του επιτίθεται γιατί έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν, έδωσε ο Πάπας Λέων. Τόνισε ότι ασφαλώς καταδικάζει τις δολοφονίες. Ωστόσο, «ως ιερέας δεν αποδέχομαι τον πόλεμο».

Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»

Ο Αντρέα Αμπόντι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το Ιράν πρέπει ν’ αποκλειστεί από το Μουντιάλ και την θέση του να πάρει η Σκουάντρα Ατζούρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αμετανόητος Λαζαρίδης ξαναχτυπά: Η σκευωρία των πολιτικών μου αντιπάλων εντός και εκτός Καβάλας θα πέσει στο κενό
Αμετανόητος Λαζαρίδης ξαναχτυπά: Η σκευωρία των πολιτικών μου αντιπάλων εντός και εκτός Καβάλας θα πέσει στο κενό

Στον απόηχο της παραίτησής του από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον σάλο που ξέσπασε με το πτυχίο και τους διορισμούς του στο Δημόσιο, ο Μακάριος Λαζαρίδης θυματοποιείται και μιλά για «σκευωρία» εις βάρος του.

Συναγερμός στον Νέο Κόσμο – 55χρονος έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα αφού χτύπησε τη μητέρα του – Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ
Συναγερμός στον Νέο Κόσμο – 55χρονος έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα αφού χτύπησε τη μητέρα του – Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Ο 55χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και είναι χρήστης ουσιών ενώ σύμφωνα με την μητέρα του υπάρχει όπλο μέσα στο διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Αρκτική: Η κινητικότητα που προμηνύει σύγκρουση – Τι τη φέρνει στο επίκεντρο των ανταγωνισμών
Αρκτική: Η κινητικότητα που προμηνύει σύγκρουση – Τι τη φέρνει στο επίκεντρο των ανταγωνισμών

Καθώς οι πάγοι λιώνουν, η άλλοτε ειρηνική Αρκτική μετατρέπεται σε επικίνδυνο γεωπολιτικό πεδίο, φέρνοντας Ρωσία και Δύση ένα βήμα πριν την ανοιχτή σύγκρουση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Εξάρχου (AKTOR): O Κάθετος Διάδρομος λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
Εξάρχου (AKTOR): O Κάθετος Διάδρομος λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Ο CEO του ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI επισημαίνει τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου και την ανάγκη για μακροχρόνιες συμφωνίες LNG

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα
Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τις δύο 19χρονες αρχικά στο γενικό κρατικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Θριάσιο, όπου οι γιατροί τους έκαναν δεκάδες ράμματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Βερολίνο: Έλουσαν με ντοματοχυμό τον Ρεζά Παχλαβί – Αφιλόξενο το Βερολίνο για τον γιο του σάχη του Ιράν
Έλουσαν με ντοματοχυμό τον Ρεζά Παχλαβί - Αφιλόξενο το Βερολίνο για τον γιο του σάχη του Ιράν

Ο Ρεζά Παχλαβί επικρίνει τη γερμανική κυβέρνηση επειδή αρνήθηκε να τον συναντήσει. Ο εξόριστος Ιρανός, γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν, δέχτηκε επίθεση με χυμό ντομάτας.

Δεν είμαι υποχρεωμένος να σε βρω: Το τέλος της διαρκούς διαθεσιμότητας που μας έχει εξαντλήσει
Δεν είμαι υποχρεωμένος να σε βρω: Το τέλος της διαρκούς διαθεσιμότητας που μας έχει εξαντλήσει

Ζούμε στη δικτατορία της άμεσης απάντησης. Πώς η διαρκής ψηφιακή διαθεσιμότητα εξάντλησε την ψυχολογία μας και εξαφάνισε την πολύτιμη ηρεμία μας.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει

Ο πρόεδρος του Ιράν συμμετέχει στην επίλεκτη ιατρική ομάδα που φροντίζει τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τους New York Times, έχει σοβαρά εγκαύματα, ενώ αναμένει προσθετικό μέλος.

Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του ’80
Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του '80 - Οι «σκληροί» Μπάτλερ και Τζόρνταν

Το «Miami Vice ’85» θα τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του '80, σε αντίθεση με την ταινία «Miami Vice» (2006) του Μάικλ Μαν, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζέιμι Φοξ και Κόλιν Φάρελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς
Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς

Με κυβερνητικό πρόγραμμα «ευθύνης» εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών για «να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα». Νέα οικονομική στρατηγική, λιγότεροι και δίκαιοι φόροι, μισθοί για αξιοπρεπή ζωή. «Δεν με αφορά η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής, ένα σχέδιο για να σωθεί η χώρα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του
Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποστηρίζει ότι η δεύτερη θητεία του ήταν πολύ δύσκολη. Τον ενδιαφέρει πλέον να διασώσει την κληρονομιά του, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Θα γίνετε στόχοι»: Η Ρωσία προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά
«Θα γίνετε στόχοι»: Η Ρωσία προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σε συνέντευξη ότι πρόκειται για μέρος μιας «ανεξέλεγκτης ανάπτυξης» του πυρηνικού δυναμικού του ΝΑΤΟ, η οποία συνιστά στρατηγική απειλή για την Ρωσία

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο – Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και τράπηκε σε φυγή
Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο – Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και τράπηκε σε φυγή

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύποπτο όχημα προκάλεσε ζημίες σε δύο σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα κατά την καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο ενώ μέχρι στιγμής διαφεύγει. 

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

