Ιράν: Δεν θα χρησιμοποιήσω πυρηνικά όπλα στις επιθέσεις, διαβεβαιώνει ο Τραμπ
«Γιατί θα χρειαζόμουν κάτι τέτοιο;», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα στις επιθέσεις κατά του Ιράν.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου (φωτογραφία του Reuters/Kylie Cooper, επάνω).
«Γιατί θα χρειαζόμουν κάτι τέτοιο;», απάντησε σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας «ανόητη» την ερώτηση.
«Γιατί να χρησιμοποιήσω πυρηνικά όπλα όταν τους έχουμε αποδεκατίσει με συμβατικά όπλα», συνέχισε ο Τραμπ.
Και υπογράμμισε πως «δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί η χρήση πυρηνικών όπλων από οποιονδήποτε».
BREAKING: President Trump scolds a reporter for asking if he would use a nuclear weapons against Iran:
“No, I wouldn’t. We don’t need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked?”
“Why would I use a nuclear weapon, when we’ve totally, in a very… pic.twitter.com/ReFm4hrCqy
— Fox News (@FoxNews) April 23, 2026
Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως το Ιράν ενδέχεται να γέμισε «λιγάκι» το οπλοστάσιό του αυτές τις δύο εβδομάδες της εκεχειρίας, αλλά υποστήριξε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να το εξουδετερώσουν σε μια μέρα.
Επανέλαβε πως δεν βρίσκεται υπό καθεστώς πίεσης για να τερματίσει τον πόλεμο, συμπληρώνοντας πως επιθυμεί να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή συμφωνία με το Ιράν.
Οι ΗΠΑ «ελέγχουν» τα Στενά
Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ και ότι δεν ήθελε να κερδίσει το Ιράν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από εξαγωγές πετρελαίου στη διάρκεια της εκεχειρίας.
Υπεραμύνθηκε της απόφασής του να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός, λέγοντας πως ήθελε να δώσει το περιθώριο στην Τεχεράνη να χειριστεί την αναταραχή στα κέντρα εξουσίας, υποδηλώνοντας πως το ιρανικό καθεστώς έχει κλονιστεί και υπάρχει διάσταση απόψεων.
Πηγή: ΑΠΕ
