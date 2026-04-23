Ο Τζέιμι Όλιβερ στην Αθήνα – «Εδώ αισθάνομαι σαν παλιός φίλος»

«Οι άνθρωποι με σταματούν στον δρόμο και μου λένε ότι έχουν μεγαλώσει μαζί μου, με έβλεπαν στην τηλεόραση ή μαγείρευαν τα φαγητά μου» λέει ο Τζέιμι Όλιβερ για την αγάπη που λαμβάνει από τους Αθηναίους, σε μια μίνι κουβέντα ενός τετάρτου που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε, μέσα στην κοσμοσυρροή και τις ζωηρές φωνές του καλέσματος με αφορμή την επίσκεψη του σεφ στην Αθήνα, 15 και 16 Απριλίου, για το εστιατόριό του Jamie Oliver Kitchen στο Golden Hall.

Ένα τραπέζι με φίλους

Ο Τζέιμι Όλιβερ πέρα από τον σεβασμό για «όσα φτιάχνει με τα χέρια του» όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά λέει κουβαλάει και την αύρα του ποπ ειδώλου. Θέλει, δε θέλει. Η χαρά και το μοίρασμα του φαγητού γύρω από ένα τραπέζι με φίλους είναι το ένα κομμάτι της ιστορίας, το άλλο είναι η διάθεση, το πνεύμα, η φιλοσοφία ζωής και η απλότητα.

Και εδώ έρχεται η μεγάλη «παγίδα» της απλότητας. Ο Όλιβερ επιμένει πως το απλό φαγητό είναι το πιο δύσκολο -σαν εκείνες τις σκηνές σε ταινίες που φαίνονται αυθόρμητες αλλά έχουν γυριστεί δεκάδες φορές.

«Ένα πιάτο με λίγα υλικά μπορεί να αποτύχει αν δεν είναι όλα σωστά: η πρώτη ύλη, η ισορροπία, η λεπτομέρεια. Δεν είναι fast food, είναι comfort food με άποψη» εξηγεί.

Μεσογειακή καρδιά

Ο Όλιβερ εμφανίζεται όχι απλώς ως σεφ, αλλά σαν ένας γαστρονομικός σκηνοθέτης που στήνει κάθε εστιατόριο όπως μια ταινία: με βάση το κοινό, το σκηνικό και την ατμόσφαιρα. Δεν τον ενδιαφέρει να επαναλάβει την ίδια «συνταγή επιτυχίας» παντού, αντίθετα, θέλει κάθε χώρος να έχει χαρακτήρα, σαν επεισόδιο από το Chef’s Table όπου η τοπικότητα είναι πρωταγωνίστρια.

Το Jamie Oliver Kitchen στην Αθήνα κινείται σε αυτό το πνεύμα: ένα μενού διεθνές, με μεσογειακή καρδιά, που δεν προσπαθεί να «παίξει» τον ρόλο της ελληνικής κουζίνας -γιατί, όπως θα έλεγε και κάποιος σεναριογράφος, «δεν χρειάζεσαι remake όταν έχεις το αυθεντικό».

Δεν επιδιώκει να αντιγράψει την ελληνική κουζίνα, αλλά να την σεβαστεί και να την ενσωματώσει δημιουργικά, συνδυάζοντάς τη με στοιχεία από άλλες κουζίνες -μικρά πιάτα για μοίρασμα (σαν μεζέδες), δημιουργικές πίτσες και γεύσεις που παντρεύουν διαφορετικές παραδόσεις.

«Μυστικό συστατικό»

Παίρνει στοιχεία από διαφορετικούς κόσμους, λίγη Ιταλία, λίγη Ανατολή, λίγη street food διάθεση, και τα παντρεύει με ελληνικά υλικά. Το αποτέλεσμα ευφραίνει καρδίαν –ειδικά εάν συνοδεύεται με ένα ποτήρι οίνου. «Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου» σύμφωνα με τον 103ο ψαλμό του Δαυίδ.

Όμως το πραγματικό «μυστικό συστατικό» δεν βρίσκεται στην κουζίνα, αλλά στους ανθρώπους. Ο Τζέιμι Όλιβερ μιλά με ενθουσιασμό για τις ομάδες του, ειδικά για τους νέους εργαζόμενους, που τους βλέπει σαν μια μπάντα σε συνεχή πρόβα: γεμάτη ενέργεια, λάθη, βελτίωση και τελικά αρμονία.

Για εκείνον, το φαγητό είναι εμπειρία, κάτι ανάμεσα σε δείπνο και live performance.

Η αμεσότητα των Ελλήνων

Ο Τζέιμι Όλιβερ επισκέφθηκε, επίσης, τη Βαρβάκειο Αγορά μαζί με τον σεφ, Γιώργο Παπακώστα, γνωρίζοντας από κοντά την αυθεντικότητα της αθηναϊκής αγοράς και τη σημασία της καλής πρώτης ύλης, στοιχείο που αποτελεί σταθερό πυρήνα της μαγειρικής του προσέγγισης. Και όταν η κουβέντα φτάνει ξανά στους Έλληνες, αλλάζει τόνο. Σαν ταξιδιώτης που μόλις ανακάλυψε το πιο αυθεντικό «hidden gem», περιγράφει τη ζεστασιά και τη φιλοξενία που συνάντησε.

Μέσα σε λίγες ώρες, όπως λέει, ένιωσε οικειότητα, σχεδόν σαν να βρίσκεται ανάμεσα σε παλιούς φίλους. Οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως ηλικίας, τον υποδέχτηκαν με μια αμεσότητα που κανείς δε μπορεί να προσποιηθεί -υπάρχει ή δεν υπάρχει.

«Και στην Ελλάδα, υπάρχει» τονίζει ο Τζέιμι Όλιβερ. Αυτή η στάση τον έκανε να νιώσει τυχερός και επηρέασε θετικά τη διάθεσή του και τη δουλειά του στην Ελλάδα.

Αξέχαστο

Στο τέλος, ο Άγγλος σεφ δίνει και τη δική του «συνταγή ζωής» για νέους μάγειρες: να είναι ανοιχτοί, να ταξιδεύουν, να εξελίσσονται. Οι αξίες δεν είναι κάτι στατικό, αλλάζουν, όπως αλλάζουν και τα γούστα, οι επιρροές, οι εποχές.

Η μαγειρική, λέει, είναι ένα από τα λίγα επαγγέλματα που μπορούν να σε ταξιδέψουν παντού, να σε κρατήσουν δημιουργικό και να σου εξασφαλίσουν μια ζωή γεμάτη εμπειρίες.

Με λίγα λόγια, το φαγητό του Τζέιμι Όλιβερ είναι νόστιμο, ανθρώπινο, αληθινό και σίγουρα αξέχαστο.

*Jamie Oliver Kitchen | Golden Hall, Λεωφόρος Κηφισίας 37A, Μαρούσι 151 23