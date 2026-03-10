magazin
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» – Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή
Planet Travel 10 Μαρτίου 2026, 18:40

«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» – Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή

Το κλείσιμο συμπίπτει με τη λήξη της μίσθωσης του Dinner στο Mandarin Oriental Knightsbridge, το πολυτελές ξενοδοχείο στα όρια του Hyde Park που το στεγάζει. O βραβευμένος σεφ, Έστον Μπλούμενταλ, συνεχίζει.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Spotlight

Καθισμένος στη μεγάλη πριβέ τραπεζαρία του Dinner by Heston, εμπνευσμένο από το στυλ Tudor, ο Έστον Μπλούμενταλ περιγράφει στη Χάνα Έβανς των Times με κάθε λεπτομέρεια πώς θα γιορτάσει τον επόμενο Ιανουάριο τα 16α γενέθλια του εστιατορίου του, που έχει βραβευτεί με δύο αστέρια Michelin.

«Θα υπάρχει ένα εορταστικό μενού οκτώ πιάτων που θα καλύπτει πέντε αιώνες ιστορικής βρετανικής κουζίνας, η επιστροφή πιάτων από το γαστρονομικό αρχείο του Dinner μαζί με κλασικά πιάτα» λέει και χτυπάει ξύλο. «Ας ελπίζουμε κάθε βράδυ να είναι γεμάτο».

Στη συνέχεια, στο τέλος του μήνα, ακριβώς 16 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του εστιατορίου το 2011, το Dinner by Heston θα κλείσει -μόνιμα. Δεν θα υπάρχει πια το πατέ από συκώτι κοτόπουλου που μοιάζει με φρούτο, ούτε το παγωτό με άζωτο που παρασκευάζεται στο τραπέζι. Ένα από τα πιο σημαντικά εστιατόρια της Βρετανίας θα έχει κλείσει για πάντα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heston Blumenthal OBE (@hestonblumenthalobe)

«Έχω έναν χρόνο να το χωνέψω»

Το κλείσιμο συμπίπτει με τη λήξη της μίσθωσης του Dinner στο Mandarin Oriental Knightsbridge, το πολυτελές ξενοδοχείο στα όρια του Hyde Park που το στεγάζει. Η σύμβαση έληγε αρχικά αυτό το καλοκαίρι, αλλά παρατάθηκε με κοινή συμφωνία για έξι μήνες για να γιορταστεί η επέτειος.

«Έχω έναν χρόνο για να το χωνέψω» λέει ο Blumenthal. Κάθεται γύρω από ένα τεράστιο οβάλ τραπέζι, κάτω από μια σειρά από ψεύτικα κεφάλια αγριόχοιρων με άγρια μάτια, τοποθετημένα στους ξύλινους τοίχους του δωματίου.

Είναι η πρώτη φορά που μιλάει σε κάποιον εκτός της στενής του ομάδας και της συζύγου του, Μέλανι, για το κλείσιμο και είναι κατανοητό ότι αισθάνεται λίγο νευρικός. «Υπάρχουν κάποια έντονα συναισθήματα, όπως η θλίψη. Είναι γλυκόπικρο, αλλά έχει ακολουθήσει τη φυσική του πορεία. Είμαστε ουσιαστικά ενοικιαστές σε ένα κτίριο και η μίσθωσή μας έχει λήξει».

Ο Μπλούμενταλ άνοιξε το Dinner by Heston 16 χρόνια μετά την ίδρυση του Fat Duck στο Bray του Berkshire, του εστιατορίου με τρία αστέρια Michelin που έβαλε τη βρετανική μοριακή γαστρονομία στο χάρτη το 1995 και του χάρισε τη φήμη του μεγάλου γαστρονομικού καινοτόμου της χώρας

Μετά την ίδρυση του Fat Duck

«Οι έξι μήνες μου φάνηκαν ένας καλός χρόνος για να επιστρέψουμε ή να το αναδείξουμε σε ανθρώπους που δεν έχουν έρθει ποτέ πριν. Σταματάμε σε μια σημαντική επέτειο» συνεχίζει ο σεφ.

Ο Μπλούμενταλ άνοιξε το Dinner by Heston 16 χρόνια μετά την ίδρυση του Fat Duck στο Bray του Berkshire, του εστιατορίου με τρία αστέρια Michelin που έβαλε τη βρετανική μοριακή γαστρονομία στο χάρτη το 1995 και του χάρισε τη φήμη του μεγάλου γαστρονομικού καινοτόμου της χώρας.

Είναι σπάνιο ένα δεύτερο εγχείρημα ενός σεφ να γνωρίζει την ίδια επιτυχία με το πρώτο, πόσο μάλλον να διατηρήσει την πορεία του για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αλλά όταν το εστιατόριο του Μπλούμενταλ άνοιξε στο παλιό δωμάτιο πρωινού του Mandarin Oriental το 2011 -εγκατέστησε μια γυάλινη κουζίνα και έφερε την ομάδα των σεφ του για να δημιουργήσει το μενού του με πιάτα εμπνευσμένα από τη μαγειρική του Μεσαίωνα- αυτό ακριβώς συνέβη.

Στην περίπτωση του meat fruit, του παγκοσμίου φήμης παρφέ από συκώτι κοτόπουλου που καλύπτεται από μια στρώση πορτοκαλοτζέλ για να μοιάζει με μανταρίνι, χρειάζονταν τρεις μάγειρες στο ψυγείο για πέντε ώρες κάθε μέρα για να το φτιάξουν

Το πιο φωτογραφημένο πιάτο στο Instagram

Η επιτυχία του Dinner by Heston ήταν εκρηκτική. Μέσα σε ένα χρόνο κέρδισε ένα αστέρι Michelin, τον επόμενο χρόνο κέρδισε ένα δεύτερο και την επόμενη δεκαετία παρέμεινε στην πρώτη δεκάδα της λίστας με τα 50 καλύτερα εστιατόρια του κόσμου.

Ο Μπλούμενταλ μελέτησε, σχεδίασε και δοκίμασε κάθε στοιχείο, κάθε πιάτου με λεπτομέρεια, από τον αριθμό των βημάτων που χρειάζονταν για να φτάσει από το πάσο σε κάθε τραπέζι, μέχρι τον ακριβή αριθμό λεπτών που χρειαζόταν για την προετοιμασία κάθε πιάτου.

Στην περίπτωση του meat fruit, του παγκοσμίου φήμης παρφέ από συκώτι κοτόπουλου που καλύπτεται από μια στρώση πορτοκαλοτζέλ για να μοιάζει με μανταρίνι, χρειάζονταν τρεις μάγειρες στο ψυγείο για πέντε ώρες κάθε μέρα για να το φτιάξουν.

Μέσα σε έναν χρόνο σερβίρονταν 900 μερίδες την εβδομάδα και, σύμφωνα με τον πρώην εκτελεστικό σεφ του Άσλεϊ Πάλμερ Γουάτς, οι πελάτες δεν έτρωγαν το πιάτο πριν το φωτογραφίσουν -δεν είναι έκπληξη ότι το 2011 ήταν το πιο φωτογραφημένο πιάτο στο Instagram.

«Σε αυτές τις εποχές, τα περισσότερα εστιατόρια υποφέρουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται. Επιλέξαμε να συνεργαστούμε με το Mandarin λόγω του επιπέδου των υπηρεσιών του»

YouTube thumbnail

Αρνητικοί άνεμοι

Από τότε, τα πράγματα έχουν αλλάξει κάπως. Το κρέας φρούτων εξακολουθεί να υπάρχει στο μενού, αλλά ο Μπλούμενταλ γνωρίζει πολύ καλά πόσο πιο δύσκολο είναι σήμερα να διευθύνεις ένα εστιατόριο.

Ο ταλαιπωρημένος κλάδος έχει πληγεί από τους αρνητικούς ανέμους του πληθωρισμού των τροφίμων, του Brexit, της αύξησης των μισθών και της κρίσης του κόστους διαβίωσης.

Το 2023, η SL6 Ltd -η μητρική εταιρεία που κατέχει την εστιατορική αυτοκρατορία του Μπλούμενταλ- ανέφερε ζημίες προ φόρων ύψους 1,4 εκατομμυρίων λιρών, και πέρυσι ο σεφ παραδέχτηκε ότι η επιχείρηση βρισκόταν σε κακή κατάσταση.

«Σε αυτές τις εποχές, τα περισσότερα εστιατόρια υποφέρουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», λέει. «Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται. Επιλέξαμε να συνεργαστούμε με το Mandarin λόγω του επιπέδου των υπηρεσιών του. Αλλά έχουν προϋπολογισμούς, και οι προϋπολογισμοί δεν ανταποκρίνονται πάντα στις ανάγκες. Μερικές φορές ανταποκρίνονται. Είναι ένα από τα πράγματα που πάντα θα αντιμετωπίζεις με μια μίσθωση και ένα εστιατόριο σε ξενοδοχείο».

Απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό

Ο Μπλούμενταλ έπρεπε επίσης να προσαρμοστεί σε μια τεράστια αλλαγή στην προσωπική του ζωή. Τον Νοέμβριο του 2023, μετά από μήνες ασταθούς και μανιακής συμπεριφοράς, εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική και διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή.

Πέρασε τις επόμενες δύο εβδομάδες σε ψυχιατρική κλινική, όπου του χορηγήθηκε υψηλή δόση φαρμάκων και του επιτράπηκε μόνο ένα τηλεφώνημα την ημέρα. Οι 18 μήνες που ακολούθησαν κινηματογραφήθηκαν για ένα ντοκιμαντέρ της BBC, με τίτλο «Heston: My Life with Bipolar» (Έστον: Η ζωή μου με τη διπολική διαταραχή).

Σήμερα, ο σεφ παίρνει λιγότερο από το 10% των φαρμάκων που έπαιρνε τότε, αλλά εξακολουθεί να νιώθει τα τελευταία ίχνη της επίδρασής τους. «Πρέπει να σκεφτείς τη διπολική διαταραχή σαν ένα κομμάτι σπάγκο που ανεβοκατεβαίνει σαν γράφημα» λέει, σχεδιάζοντας μια κυματιστή γραμμή στον αέρα.

«Πρέπει να το ισιώσεις λίγο με φάρμακα, ώστε οι κορυφές να είναι λιγότερο υψηλές και οι κοιλάδες να μην είναι τόσο χαμηλές. Αλλά αυτό επιβράδυνε τα πάντα. Το μυαλό μου δεν ήταν τόσο ενεργό».

Μια πραγματικά υπέροχη αίσθηση

Τους τελευταίους μήνες αισθάνεται ότι έχει περάσει μια καμπή. «Θα έλεγα ότι η δημιουργικότητά μου επιστρέφει. Περισσότερο από ποτέ. Η θλίψη μου έχει αντικατασταθεί από έναν ενθουσιασμό. Θα μου λείψει να στέκομαι δίπλα στον σεφ στο πάσο, να κοιτάζω τα πιάτα και να σκέφτομαι ότι δεν μπορώ να βρω κανένα λάθος. Είναι μια πραγματικά υπέροχη αίσθηση. Αλλά υπάρχουν και αρκετές επιλογές στο τραπέζι που έχουν να κάνουν με το Dinner».

Τι σχεδιάζει; «Θα ήθελα ένα μέρος με κύρος. Όσον αφορά το μέγεθος, δεν είμαι σίγουρος αν θα το μειώσω λίγο. Και ένα μέρος με θέα».

Μέσα από τεράστια παράθυρα με πάνελ και πέρα από τις καστανιές και τα πλατάνια που περιβάλλουν την περίμετρό του, το Dinner έχει θέα στο Hyde Park. Ο Μπλούμενταλ μεγάλωσε σε ένα υπόγειο διαμέρισμα στο Paddington, στην άλλη πλευρά του πάρκου, και πέρασε την παιδική του ηλικία κάνοντας φάρσες στους αστυνομικούς που εργάζονταν στο Old Police House του πάρκου.

Η αδελφή του Μπλούμενταλ, Αλέξις, που πέθανε το 2021, είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή, αλλά, όπως λέει, αρνιόταν να το παραδεχτεί. Υποψιάζεται ότι και η μητέρα του είχε το ίδιο πρόβλημα

Αν ζούσε η μητέρα του

«Λίγα χρόνια μετά το άνοιγμα του εστιατορίου, έζησα μια πολύ συγκινητική στιγμή, όταν ήμουν εδώ για μεσημεριανό γεύμα με τη μαμά μου και την αδερφή μου δίπλα στο παράθυρο. Ο μπαμπάς μου είχε μόλις πεθάνει και εγώ ονειροπολούσα για όλες τις στιγμές που περάσαμε παίζοντας εκεί έξω».

Η αδελφή του Μπλούμενταλ, Αλέξις, που πέθανε το 2021, είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή, αλλά, όπως λέει, αρνιόταν να το παραδεχτεί. Υποψιάζεται ότι και η μητέρα του είχε το ίδιο πρόβλημα.

«Αν ήταν ζωντανή σήμερα, θα προσπαθούσα να την πείσω να κάνει διαγνωστικές εξετάσεις. Η διάγνωση είναι πολύ σημαντική, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις κάτι για το πρόβλημα».

Γελοίες καταστάσεις

Επικοινώνησε μαζί του κάποιος σεφ με διπολική διαταραχή μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ; «Μόνο ένας. Είναι εκπληκτικό που κανένας άλλος στον κλάδο δεν έχει διαγνωσθεί, αλλά είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι στον κλάδο έχουν διπολική διαταραχή.

»Πολλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν και έτσι δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν στον εαυτό τους. Αν γνωρίζεις κάποιον με διπολική διαταραχή, μπορείς επίσης να μοιραστείς ντροπιαστικές ιστορίες και να γελάσεις με μερικές από τις γελοίες καταστάσεις που δεν είναι πραγματικά τόσο αστείες. Είναι αρκετά καθαρτικό να μιλάς γι’ αυτό».

Πολλά από αυτά δεν είναι κατάλληλα για δημοσίευση, λέει, αν και παραδέχεται ότι κάποτε, κατά τη διάρκεια μιας μανιακής περιόδου, σχεδίαζε να ζητήσει από την Ιππική Φρουρά που ήταν σταθμευμένη στο Hyde Park να αλλάξει την ώρα που περνούσε τρέχοντας, ώστε να συμπίπτει με το μεσημεριανό γεύμα του Dinner.

«Δοκιμές, δοκιμές, δοκιμές»

Ο Μπλούμενταλ θα περάσει τους επόμενους μήνες μετακινούμενος μεταξύ του Fat Duck στο Λονδίνο και του σπιτιού του στην Προβηγκία, όπου ζει με τη Μέλανι.

Την τελευταία εβδομάδα διατηρούσε τακτική επαφή με την ομάδα του στο Ντουμπάι  -το 2023 άνοιξε το Dinner by Heston στο Atlantis the Royal, ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Palm Jumeirah. «Δεν είναι απλά τα πράγματα τώρα εκεί», παραδέχεται χωρίς να εξηγήσει κάτι παραπάνω.

Εργάζεται επίσης πάνω σε μια αυτοβιογραφία. «Εκτός από αυτό, όμως, όλα είναι όπως πριν: δοκιμές, δοκιμές, δοκιμές». Όλα όπως συνήθως, λοιπόν.

*Το μενού «Journey Through History» είναι διαθέσιμο από τον Μάρτιο, dinnerbyheston.co.uk

*Με στοιχεία από thetimes.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε ανοδικά με οδηγό το +5,9% των τραπεζών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε ανοδικά με οδηγό το +5,9% των τραπεζών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Κόσμος
Ιράν: Εμείς θα καθορίσουμε τη διάρκεια του πολέμου – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό

Ιράν: Εμείς θα καθορίσουμε τη διάρκεια του πολέμου – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας
Planet Travel 08.03.26

Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας

Στα χνάρια των αιωνόβιων του κόσμου. Ο χάρτης των Μπλε Ζωνών για μια ζωή γεμάτη ευημερία και το ταξίδι προς την απόλυτη υγεία. Ανακαλύπτοντας τις πέντε Μπλε Ζώνες που σου «χαρίζουν» χρόνια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή
Ποιοι οι προορισμοί 03.03.26

Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή

Ο υπερτουρισμός και οι καύσωνες αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες: οι επισκέπτες επιλέγουν πιο δροσερούς, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς στην Ευρώπη και προτιμούν πλέον άνοιξη και φθινόπωρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη
Planet Travel 28.02.26

Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη

Από γοητευτικές ορεινές πόλεις που καταπολεμούν τη ρύπανση έως μέρη χτισμένα γύρω από κανάλια, μπορείτε να ξεχάσετε τα αυτοκίνητα σε όλους αυτούς τους προορισμούς

Σύνταξη
Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν
World Tourism Barometer 27.02.26

Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν

Με περισσότερους από 1,5 δισ. διεθνείς ταξιδιώτες το 2025 και προοπτική ρεκόρ το 2026, η τουριστική ανάπτυξη μετατοπίζεται από τους παραδοσιακούς κορεσμένους προορισμούς σε χώρες με ισχυρή ταυτότητα και βιώσιμη στρατηγική

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» – Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι
Χάλυβας και γυαλί 21.02.26

«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» - Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι

«Μια χαρούμενη μέρα» - Με την ολοκλήρωση του γυάλινου σταυρού στον κεντρικό πύργο, η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια του Αντόνι Γκαουντί φτάνει στο τελικό ύψος των 172,5 μέτρων, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκόπελος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»
Planet Travel 16.02.26

Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»

Στον κατάλογο του Just One For The Road για το 2026 περιλαμβάνονται συνολικά 13 προορισμοί από όλο τον κόσμο, που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή
Buongiorno 10.03.26

Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Μελίνα Κανά έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για όλα, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus.

Σύνταξη
Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος

Ο κ. Βορίδης ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων πως το σύνολο των προτάσεων Βάρρα, συμπεριλήφθηκαν στον Οργανισμό από τον μετέπειτα πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνη Παππά

Σύνταξη
Ιωάννινα: 29χρονος παρίστανε τον μοναχό και ζητούσε χρήματα από πιστούς – Είχε και εξοπλισμό αστυνομικού
Ελλάδα 10.03.26

«Ψευτοκαλόγερος» έκανε εράνους και αποσπούσε χρήματα από πιστούς - Στο σπίτι του βρέθηκε και εξοπλισμός αστυνομικού

Η αστυνομία εντόπισε τον 29χρονο μετά από καταγγελία της Μητρόπολης Ιωαννίνων - Στο σπίτι του βρέθηκαν και αντικείμενα που χρησιμοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. και εξετάζεται αν ο δράστης παρίστανε και τον αστυνομικό

Σύνταξη
Κατήφορος της διαιτησίας και με ξένους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Κατήφορος της διαιτησίας και με ξένους διαιτητές

Επί εποχής Λανουά προστέθηκε ένα ακόμη πρόβλημα στη διαιτησία που έχει να κάνει με τα φάλτσα των ξένων. Έτσι ο Γάλλος έχασε ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ο κίνδυνος ενόψει των πλέι οφ

Βάιος Μπαλάφας
Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής
Περιβάλλον 10.03.26

Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής

Μέχρι το τέλος του αιώνα, έως και τα μισά έντομα του Αμαζονίου και άλλων τροπικών περιοχών θα έχουν φτάσει τα θερμικρά τους όρια. Οι οικολογικές επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αποθέωση από Γαλλία για Ολυμπιακό – Μαρινάκη: «Απόλυτη κυριαρχία, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Αποθέωση από Γαλλία για Ολυμπιακό – Μαρινάκη: «Απόλυτη κυριαρχία, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Πλήρης αποθέωση για τον Ολυμπιακό από μεγάλη γαλλική ιστοσελίδα, η οποία κάνει αναφορά στη θρυλική ερυθρόλευκη ιστορία και την απόλυτη κυριαρχία επί των ημερών του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής
Ζωή ως ταινία 10.03.26

Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής

Η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Λάιζα Μινέλι με τον τίτλο Wait Til You Hear This! είναι ένα από τα εκδοτικά γεγονότα της χρονιάς καθώς εκθέτει ανεπανόρθωτα το γεμάτο δράμα Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο
Πολιτική 10.03.26

Κατεπείγουσα επιστολή Μεϊμαράκη στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο

Τη διοργάνωση επίσημης αποστολής στην Κύπρο ζήτησε από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SEDE), ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού
Διπλωματία 10.03.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως σε ένα από e-mails για πτήσεις επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, ωστόσο η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μάρκο Μιλάνοβιτς: Η Κύπρος είναι όμηρος των αποφάσεων της Βρετανίας και των ΗΠΑ
Κόσμος 10.03.26

Μάρκο Μιλάνοβιτς: Η Κύπρος είναι όμηρος των αποφάσεων της Βρετανίας και των ΗΠΑ

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου και διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ στη Βρετανία

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;
Family Affair 10.03.26

Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;

Όπως αποκάλυψαν τα κανάλια RTL και M6, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο μικρότερος γιος του σταρ, Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να ζητήσει την ακύρωση της διαθήκης του πατέρα του ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Απόρρητο