Έστον Μπλούμενταλ: «Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους καταστρέφουν τα εστιατόρια, αλλά τα παίρνω κι εγώ»

Ένας από τους μεγαλύτερους καινοτόμους της μαγειρικής έχει μια ζοφερή πρόβλεψη για το μέλλον της ήδη ταλαιπωρημένης βιομηχανίας εστιατορίων. «Θα γίνει πολύ χειρότερα μέσα στους επόμενους έξι μήνες», προειδοποιεί ο Έστον Μπλούμενταλ.

Σε συνέντευξή του στο Times Radio, ο σεφ, 59 ετών, δήλωσε ότι η αύξηση της δημοτικότητας των φαρμάκων για την απώλεια βάρους θα οδηγήσει σε σοβαρές αλλαγές στις συνήθειες της εστίασης. «Ενέσεις σεμαγλουτίδης… εξακολουθείτε να απολαμβάνετε το φαγητό, αλλά σταματούν την όρεξη. Έτσι, αυτό που πρόκειται να συμβεί είναι ότι οι άνθρωποι θα θέλουν μικρότερες μερίδες» είπε.

Αλλάζει η ισορροπία

Καθώς το κόστος εργασίας, τα υλικά και τα καύσιμα έχουν αυξηθεί, οι πελάτες που παραγγέλνουν λιγότερο σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τα εστιατόρια, ενώ οι μικρότερες ορέξεις οδηγούν επίσης σε μείωση της επιθυμίας για τα εξαιρετικά κερδοφόρα μενού γευσιγνωσίας σε εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, όπως το βραβευμένο με τρία αστέρια Michelin εστιατόριο The Fat Duck του Μπλούμενταλ.

Ο δημιουργός της μοριακής γαστρονομίας παραδέχτηκε ότι ανησυχεί για το μέλλον του κλάδου του, «χωρίς να κάνει κάτι γι’ αυτό για την ώρα».

«Διαμορφώνω ένα σχέδιο. Στο κεφάλι μου, διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε» εξηγεί. Πιστεύει ότι το φαινόμενο παρατηρείται ήδη στα εστιατόρια, αλλά σύντομα θα γίνει πιο κρίσιμο, καθώς τα φάρμακα για την απώλεια βάρους – που επί του παρόντος διατίθενται μόνο ως ενέσεις και με ιατρική συνταγή – γίνονται πιο προσιτά με τη μορφή αυτοκόλλητων επιθεμάτων ή δισκίων.

«Ενέσεις σεμαγλουτίδης… εξακολουθείτε να απολαμβάνετε το φαγητό, αλλά σταματούν την όρεξη. Έτσι, αυτό που πρόκειται να συμβεί είναι ότι οι άνθρωποι θα θέλουν μικρότερες μερίδες»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heston Blumenthal OBE (@hestonblumenthalobe)

Εγκεφαλική ομίχλη

Κατά ειρωνικό τρόπο, οι αιχμές είναι κάτι που ο ιδρυτής του Dinner δια χειρός Έστον Μπλούμενταλ στο ξενοδοχείο Mandarin Oriental του Λονδίνου και της παμπ Hinds Head στο Bray γνωρίζει πολύ καλά. Ο ίδιος ο Μπλούμενταλ έχει αρχίσει να παίρνει το φάρμακο για την απώλεια βάρους για να καταπολεμήσει τις επιπτώσεις της διπολικής του φαρμακευτικής αγωγής. «Το ξέρω, είναι παράδοξο», είπε γελώντας.

Τον Νοέμβριο του 2023, ο Μπλούμενταλ εισήχθη για εξετάσεις μετά από μήνες ολοένα και πιο μανιακής συμπεριφοράς, διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και πέρασε δύο εβδομάδες σε ψυχιατρική κλινική. Έκτοτε λαμβάνει υψηλές δόσεις φαρμάκων, οι οποίες προκάλεσαν ταχεία αύξηση του σωματικού του βάρους.

«Έχω πάρει τόσα πολλά κιλά, αλλά τώρα αρχίζουν να πέφτουν», δήλωσε. «Έχω χάσει οκτώ κιλά». Η φαρμακευτική αγωγή έχει επίσης προκαλέσει «εγκεφαλική ομίχλη», συγκεχυμένη ομιλία και προβλήματα με την ισορροπία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Times Culture (@timesculture)

Τάσεις αυτοκτονίας

Ο όμιλος εστιατορίων του δίνει τη δική του μάχη με την αγορά, αναφέροντας ζημίες μετά από υψηλούς φόρους για το έτος έως τον Μάιο του 2024 ύψους 2,1 εκατομμυρίων λιρών, μετά από ζημίες 1,4 εκατομμυρίων λιρών στα αποτελέσματα του 2023.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Times τον Ιούνιο, πριν από το ντοκιμαντέρ του BBC Heston: My Life with Bipolar, ο Μπλούμενταλ αποκάλυψε την έκταση της κρίσης ψυχικής υγείας του.

Θυμήθηκε τα γυρίσματα της εκπομπής μαγειρικής, Crazy Delicious, το 2019, λέγοντας: «Θυμάμαι να ξαπλώνω στον καναπέ το βράδυ πριν πάω να κάνω την εκπομπή -δεν ήθελα να την κάνω, λόγω της κατάστασης στην οποία βρισκόμουν- και είχα σκεφτεί διαφορετικούς τρόπους να τελειώσω τη ζωή μου.

»Έψαξα μια λίστα: Μαχαίρι; Όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Όπλο; Δεν έχω. Σχοινί; Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω, δεν ξέρω πώς. Και δεν υπήρχε κανένας σιδηροδρομικός σταθμός πουθενά κοντά για να πηδήξω μπροστά από ένα τρένο».

Τον Νοέμβριο του 2023, ο Μπλούμενταλ εισήχθη για εξετάσεις μετά από μήνες ολοένα και πιο μανιακής συμπεριφοράς, διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και πέρασε δύο εβδομάδες σε ψυχιατρική κλινική. Έκτοτε λαμβάνει υψηλές δόσεις φαρμάκων, οι οποίες προκάλεσαν ταχεία αύξηση του σωματικού του βάρους

Υπέροχες, επικίνδυνες στιγμές υπομανίας

Ο Μπλούμενταλ είπε στο Times Radio αυτή την εβδομάδα ότι εξακολουθούσε να έχει σκέψεις αυτοκτονίας, «αλλά πριν, ήταν εμμονή. Τώρα, είναι απλώς σκέψεις». Είχε διαγνωστεί με ΔΕΠΥ το 2017, αλλά μέχρι να μπει στην κλινική δεν γνώριζε ότι ήταν διπολικός. «Δεν είχα ιδέα. Καμία απολύτως ιδέα» δήλωσε ο Έστον.

«Και όταν το σκέφτηκα, συνειδητοποίησα ότι ορισμένες από τις προηγούμενες συμπεριφορές μου δεν ήταν φυσιολογικές».

Ο δημιουργός του κουάκερ με σαλιγκάρια και του παγωτού με μπέικον και αυγά πιστεύει ότι μπορεί να βρισκόταν σε κατάσταση υπομανίας -ένα σύμπτωμα της διπολικής διαταραχής που χαρακτηρίζεται από αυξημένη δραστηριότητα, αυξημένη διάθεση, αναστολή και ανάληψη κινδύνων- για σημαντικές περιόδους της καριέρας του. «Όταν είχα στιγμές υπομανίας, ήταν υπέροχες, αλλά ήταν επικίνδυνες», δήλωσε. «Πέρασα ένα διάστημα θρηνώντας για αυτές, αλλά δεν είναι υγιείς, επειδή δεν έχεις φόβο και μπορείς να κάνεις πράγματα που είναι επικίνδυνα για τον εαυτό σου».

Τα ριάλιτι μαγειρικής

Παράλληλα με τα πολυβραβευμένα εστιατόριά του, η τηλεοπτική καριέρα του Μπλούμενταλ περιλαμβάνει δώδεκα εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των Heston’s Feasts και Heston’s Fantastical Food, καθώς και αρκετές σειρές του MasterChef στην Αυστραλία.

Τον περασμένο μήνα, στοιχεία αποκάλυψαν ότι ανατίθενται λιγότερα τέτοια προγράμματα μετά τα σκάνδαλα που αφορούν το MasterChef του BBC και τους οικοδεσπότες του, Γκρεγκ Γουάλας και Τζον Τόροντ.

Αλλά ο Μπλούμενταλ πιστεύει ότι οι εκπομπές αυτές εξακολουθούν να έχουν θέση στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. «Δεν νομίζω ότι τα προγράμματα φαγητού είναι τοξικά», δήλωσε.

«Νομίζω ότι όταν κάνεις διαγωνιστικές εκπομπές μαγειρικής, συνεργάζεσαι με πολλούς ανθρώπους και οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Και αυτό σημαίνει ότι προκύπτουν θέματα σχέσεων».

*Με στοιχεία από thetimes.com