Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
08.03.2026 | 19:52
Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι - Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια
Σημαντική είδηση:
08.03.2026 | 19:23
Ιωάννινα: Κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία του δήμου Ιωαννιτών λόγω του σεισμού
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γροθιές, χτυπήματα, φωνές – Η απάνθρωπη βία ενός σεφ στοιχειώνει το Noma, το εστιατόριο των 1.300 ευρώ το κεφάλι
Stories 08 Μαρτίου 2026, 21:10

Γροθιές, χτυπήματα, φωνές – Η απάνθρωπη βία ενός σεφ στοιχειώνει το Noma, το εστιατόριο των 1.300 ευρώ το κεφάλι

Δεκάδες πρώην υπάλληλοι ισχυρίζονται ότι ο René Redzepi ασκούσε σωματική και ψυχολογική βία στο προσωπικό του Noma για χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Spotlight

Μια νύχτα του Φεβρουαρίου του 2014, εν μέσω ενός πολυσύχναστου δείπνου στο φημισμένο εστιατόριο Noma της Κοπεγχάγης, ο ιδρυτής και σεφ René Redzepi διέταξε όλο το προσωπικό της κουζίνας να τον ακολουθήσει έξω στο κρύο.

Έσπρωχνε μπροστά του έναν υποσέφ, έναν νεαρό άνδρα που είχε βάλει techno μουσική, ένα είδος που ο Redzepi δεν συμπαθούσε, στην κουζίνα παραγωγής, η οποία βρισκόταν μακριά από την τραπεζαρία -εκεί που οι άμισθοι ασκούμενοι εργάζονταν 16 ώρες την ημέρα, εκτελώντας εργασίες όπως η συλλογή βοτάνων και ο καθαρισμός κουκουναριών για να διακοσμήσουν τα φημισμένα σκανδιναβικά πιάτα του Redzepi.

Η απόλυτη ταπείνωση

Ο Redzepi χλεύαζε τον σεφ ξανά και ξανά, ενώ περίπου 40 μάγειρες, με κοντομάνικα και ποδιές, σχημάτιζαν τον συνηθισμένο κύκλο γύρω από τους δύο άνδρες. Δεν ήταν η πρώτη φορά που αναγκάζονταν να συμμετάσχουν σε μια δημόσια ταπείνωση, σύμφωνα με δύο σεφ που ήταν παρόντες.

Ο Redzepi ενέτεινε την επίθεσή του, χτυπώντας τον υπάλληλό του στα πλευρά και φωνάζοντας ότι κανείς δεν θα επέστρεφε στο εσωτερικό μέχρι ο σεφ να πει, αρκετά δυνατά ώστε να τον ακούσουν όλοι, ότι του άρεσε να κάνει στοματικό σεξ σε DJ.

Οι συνάδελφοί του στάθηκαν σιωπηλοί μέχρι που αυτός, λαχανιασμένος, συμμορφώθηκε. Στη συνέχεια, επέστρεψαν στην κουζίνα και συνέχισαν τη δουλειά τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη noma (@nomacph)

Μια συνήθεια του παρελθόντος

Το επεισόδιο δεν αναφέρθηκε ξανά. Δεκάδες πρώην υπάλληλοι περιέγραψαν άλλες βίαιες τιμωρίες και είπαν ότι η σιωπή μεταξύ του προσωπικού ήταν συνηθισμένη μετά από αυτό.

«Το να πηγαίνω στη δουλειά ήταν σαν να πηγαίνω στον πόλεμο» είπε η Alessia, που τώρα είναι σεφ στο Λονδίνο, η οποία ήταν σε αυτόν τον κύκλο και ζήτησε να μην χρησιμοποιηθεί το επώνυμό της επειδή φοβόταν αντίποινα. «Έπρεπε να αναγκάζεις τον εαυτό σου να είναι δυνατός, να μην δείχνεις φόβο».

Ενώ ο Redzepi και όσοι εργάζονται τώρα μαζί του λένε ότι η κακοποίηση ανήκει στο παρελθόν, οι πρώην υπάλληλοι υποστηρίζουν ότι δεν έχει ποτέ λογοδοτήσει πραγματικά.

Για την αποτελεσματική μετατροπή της χώρας σε γαστρονομικό προορισμό, ο Redzepi αναγορεύτηκε ιππότης από τη βασίλισσα της Δανίας. Το 2013, ο θρυλικός Anthony Bourdain τον χαρακτήρισε «χωρίς αμφιβολία, τον πιο επιδραστικό, προκλητικό και σημαντικό σεφ στον κόσμο»

O René Redzepi ασκούσε σωματική και ψυχολογική βία στο προσωπικό του Noma για χρόνια / REUTERS

Πιάτα-κοσμήματα

Από το 2004, ο Redzepi έχει ξαναγράψει τους κανόνες της υψηλής γαστρονομίας, προωθώντας τη βιώσιμη διατροφή και δημιουργώντας πιάτα που μοιάζουν με κοσμήματα, τα οποία χάρισαν στο Noma τρία αστέρια Michelin και το έφεραν πέντε φορές στην πρώτη θέση της λίστας με τα 50 καλύτερα εστιατόρια του κόσμου.

Για την αποτελεσματική μετατροπή της χώρας σε γαστρονομικό προορισμό, ο Redzepi αναγορεύτηκε ιππότης από τη βασίλισσα της Δανίας. Το 2013, ο θρυλικός Anthony Bourdain τον χαρακτήρισε «χωρίς αμφιβολία, τον πιο επιδραστικό, προκλητικό και σημαντικό σεφ στον κόσμο».

Στόχος οι πλούσιοι γευσιγνώστες

Στην κορυφή της φήμης του, το 2023, ο Redzepi ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το Noma ως εστιατόριο για να αφιερωθεί στο αυτοκρατορικό του έργο καινοτομίας: την πειραματική κουζίνα, τις συνεργασίες στον τομέα της βιοτεχνολογίας και τα παγκόσμια pop-up εστιατόρια, τα οποία έχουν γίνει προορισμοί που πρέπει να επισκεφθούν οι πλούσιοι γευσιγνώστες από όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, το επερχόμενο pop-up του Noma στο Λος Άντζελες, μια σειρά δείπνων με κόστος 1.500 δολάρια ανά άτομο (1.300 ευρώ) που ξεκινά στις 11 Μαρτίου, έχει πυροδοτήσει μια δημόσια συζήτηση σχετικά με τη συμπεριφορά του Redzepi στο παρελθόν.

Αληθινές μαρτυρίες

Ο Jason Ignacio White, πρώην επικεφαλής του εργαστηρίου ζύμωσης του Noma, άρχισε να δημοσιεύει τον περασμένο μήνα στο Instagram, λέγοντας ότι είχε γίνει μάρτυρας σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης κατά τη διάρκεια των τριών ετών που εργάστηκε στο εστιατόριο.

Δημοσίευσε καταγγελίες που του έστειλαν πολλοί άλλοι πρώην υπάλληλοι του Noma. Αυτές οι αναρτήσεις έχουν προβληθεί περισσότερες από 14 εκατομμύρια φορές.

Οι New York Times πραγματοποίησαν ανεξάρτητες συνεντεύξεις με 35 πρώην υπαλλήλους, οι οποίοι περιέγραψαν ένα μοτίβο σωματικής τιμωρίας που ο Redzepi επέβαλε στο προσωπικό του. Σύμφωνα με τους ίδιους, μεταξύ 2009 και 2017, ο Redzepi χτυπούσε τους υπαλλήλους στο πρόσωπο, τους τρυπούσε με μαγειρικά σκεύη και τους έσπρωχνε με δύναμη στους τοίχους.

Οι απειλές

Περιέγραψαν το μόνιμο τραύμα που τους προκάλεσαν οι πολλαπλές ψυχολογικές κακοποιήσεις, όπως εκφοβισμός, σωματική ταπείνωση και δημόσια γελοιοποίηση.

Ο Redzepi, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, απειλούσε να χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να τους βάλει στη μαύρη λίστα εστιατορίων σε όλο τον κόσμο, να απελάσει τις οικογένειές τους ή να απολύσει τις συζύγους τους από τις δουλειές τους σε άλλες επιχειρήσεις.

Από τότε που ο Redzepi εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην κάμερα να φωνάζει στους μάγειρες στο ντοκιμαντέρ του 2008 «Noma at Boiling Point», έχει ζητήσει συγγνώμη δημοσίως αρκετές φορές.

Σε ένα δοκίμιο του 2015, αναγνώρισε ότι ήταν ένα «θηρίο» που πίεζε και εκφοβίζει τους υφισταμένους του. Σε μια συνέντευξη του 2022 στην εφημερίδα The Times of London, εξέφρασε τη λύπη του για το παρελθόν του, λέγοντας ότι «ποτέ δεν χτύπησε κανέναν», αλλά «πιθανώς έπεσε πάνω σε ανθρώπους».

Σύμφωνα με τους ίδιους, μεταξύ 2009 και 2017, ο Redzepi χτυπούσε τους υπαλλήλους στο πρόσωπο, τους τρυπούσε με μαγειρικά σκεύη και τους έσπρωχνε με δύναμη στους τοίχους

Διαχείριση του θυμού

Σε μια δήλωση προς την εφημερίδα The Times την Παρασκευή, είπε: «Αν και δεν αναγνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες σε αυτές τις ιστορίες, μπορώ να δω αρκετά από το παρελθόν μου να αντικατοπτρίζεται σε αυτές, ώστε να καταλάβω ότι οι πράξεις μου ήταν επιβλαβείς για τους ανθρώπους που δούλευαν μαζί μου. Σε όσους υπέφεραν υπό την ηγεσία μου, την κακή κρίση μου ή τον θυμό μου, λυπάμαι βαθιά και έχω προσπαθήσει να αλλάξω».

Είπε ότι αποχώρησε από την ηγεσία των καθημερινών υπηρεσιών πριν από χρόνια, έχει υποβληθεί σε θεραπεία και «βρήκε καλύτερους τρόπους για να διαχειρίζεται τον θυμό του».

Άνοιξαν πόρτες

Πολλοί πρώην υπάλληλοι δήλωσαν ότι η εργασία στο Noma, αν και δεν ήταν ποτέ εύκολη, άξιζε τον κόπο λόγω του τρόπου με τον οποίο ο Redzepi είχε ανοίξει το χώρο της υψηλής γαστρονομίας σε πρακτικές όπως η συλλογή άγριων φυτών και η ζύμωση.

«Πηγαίναμε έξω για να μελετήσουμε την εξέλιξη των άγριων σκόρδων και μετά στο εργαστήριο του εμπορευματοκιβωτίου για να μάθουμε για το koji» δήλωσε ο Julian Fortu, ασκούμενος το 2015. Όπως πολλοί άλλοι, είπε ότι μετά το Noma, του άνοιξαν πόρτες που διαφορετικά δεν θα μπορούσε ποτέ να περάσει.

«Απλά περνούσε από όλους μας και μας χτυπούσε στο στήθος» ενώ φώναζε βρισιές στα πρόσωπά τους, είπε ο σεφ, ο οποίος ζήτησε να μην χρησιμοποιηθεί το επώνυμό του επειδή φοβόταν αντίποινα

Τα πιάτα στο Noma, που συνθέτονται με μεγάλη προσοχή από συστατικά όπως «πέταλα» κρεμμυδιού, απαιτούν πολυάριθμο προσωπικό. Μέχρι το 2022, περίπου 30 από αυτούς ήταν άμισθοι ασκούμενοι. Photo: Christian Charisius/REUTERS

Πάνω στη δουλεία και τον πόνο τους

Οι κουζίνες των εστιατορίων είναι σκληροί χώροι εργασίας, όπως αντικατοπτρίζεται σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές και ταινίες όπως «The Bear» και «The Menu», και πολλοί σεφ έχουν παραδεχτεί ότι εκφοβίζουν τους εργαζομένους. Ωστόσο, οι πρώην υπάλληλοι του Noma δήλωσαν ότι ο Redzepi δεν έχει αναγνωρίσει την έκταση της βίας που, όπως λένε, τους επέβαλε για χρόνια.

Αυτό, σύμφωνα με αρκετούς, είναι ο λόγος για τον οποίο μιλούν τώρα. Το pop-up εστιατόριο του Redzepi στο Λος Άντζελες και οι υψηλές τιμές που χρεώνει, λένε, τους θυμίζουν ότι η αυτοκρατορία του χτίστηκε πάνω στη δουλειά και τον πόνο τους.

«Μας χτυπούσε στο στήθος»

Ο Ben, ένας σεφ στην Αυστραλία, ο οποίος εργάστηκε στο Noma το 2012, είπε ότι η τιμωρία όλων των υπαλλήλων για το λάθος ενός ατόμου ήταν ρουτίνα. «Απλά περνούσε από όλους μας και μας χτυπούσε στο στήθος» ενώ φώναζε βρισιές στα πρόσωπά τους, είπε ο σεφ, ο οποίος ζήτησε να μην χρησιμοποιηθεί το επώνυμό του επειδή φοβόταν αντίποινα.

«Ακόμα και οι ασκούμενοι που ήταν στον πάνω όροφο και μάζευαν άνθη σαμπούκου».

Όταν ο Redzepi ήθελε να τους επιβάλει πειθαρχία, αλλά υπήρχαν πελάτες στην τραπεζαρία, αρκετοί υπάλληλοι είπαν ότι έσκυβε κάτω από τους πάγκους στην ανοιχτή κουζίνα και τους χτυπούσε στα πόδια και τα δάχτυλά τους με κάποιο μαγειρικό σκεύος, όπως ένα πιρούνι του μπάρμπεκιου.

Photo: Wikimedia Commons

Με δύναμη στον τοίχο

Ένας πρώην μάγειρας, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος επειδή φοβόταν αντίποινα, είπε ότι ο Redzepi του είχε επιτεθεί σωματικά περισσότερες φορές από όσες μπορούσε να θυμηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Noma.

Θυμήθηκε ότι μια νύχτα το 2011 ο Redzepi παρατήρησε ότι είχε αφήσει ένα μικρό σημάδι από τσιμπιδάκι σε ένα πέταλο λουλουδιού καθώς το τοποθετούσε σε ένα πιάτο. Ο Redzepi, είπε, άρπαξε τις τιράντες της ποδιάς του και τον έσπρωξε με δύναμη στον τοίχο, και στη συνέχεια τον χτύπησε δύο φορές στο στομάχι.

Από το πρωί μέχρι τη μία το βράδυ

Περίπου 30 πρώην υπάλληλοι δήλωσαν ότι το να δέχονται σωματική βία από τον Redzepi και από τους ανώτερους μάγειρες που διεύθυναν την κουζίνα ήταν κάτι συνηθισμένο.

Πολλά πιάτα στο Noma και στα pop-up εστιατόρια του περιλαμβάνουν 20 ή περισσότερα συστατικά, ενώ το χαρακτηριστικό του στυλ περιλαμβάνει σύνθετα, ευαίσθητα στοιχεία, όπως έντομα από αποξηραμένα φρούτα και μικροσκοπικά δαμάσκηνα τυλιγμένα σε φύκια.

Η εργασία χωριζόταν σύμφωνα με μια ιεραρχία που ξεκινούσε από τους ασκούμενους, οι οποίοι αναφέρονταν στους chefs de partie, οι οποίοι αναφέρονταν στους sous-chefs που διεύθυναν την κουζίνα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και συχνά παρέμεναν στις θέσεις τους για χρόνια.

Για να παρασκευαστεί επαρκής ποσότητα για κάθε δείπνο, πολλοί από τους μάγειρες σε όλα τα επίπεδα ξεκινούσαν νωρίς το πρωί και δούλευαν μέχρι να καθαριστεί η κουζίνα, στις 1 π.μ.

Ήταν στο πάτωμα, αιμορραγούσε και έκλαιγε, θυμάται, αλλά κανείς δεν είπε κουβέντα καθώς έτρεχε προς την τουαλέτα. Όταν τελικά ένας υποσέφ την βρήκε, είπε, την ρώτησε μόνο αν ήταν εντάξει για να επιστρέψει στη δουλειά

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη noma (@nomacph)

«Ήταν κόλαση»

Αυτός ο φόρτος εργασίας, σε συνδυασμό με την τελειομανία που επέβαλε ο Redzepi από την κορυφή, δημιουργούσε, όπως είπαν, μια συνεχή, φρενήρη αίσθηση επείγοντος. «Ήταν σαν να δουλεύαμε σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών ή σε ένα υποβρύχιο που βυθιζόταν», είπε ο Ben, ο Αυστραλός σεφ.

«Ήταν κόλαση, αλλά έμαθα τόσα πολλά που δεν μπορώ να πω ότι το μετανιώνω».

Τη χτύπησε με δύναμη στα πλευρά

Μια σεφ στο Λονδίνο, που είχε εργαστεί σε πολλά εστιατόρια με αστέρια Michelin στην Ευρώπη, έκανα οικονομίες για ένα χρόνο και πούλησε το αυτοκίνητό της για να μπορέσει να εργαστεί στο Noma το 2013. Είπε ότι δεν μπορούσε να σταματήσει να εργάζεται ώστε να φάει και έχασε 18 κιλά κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους. (Ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη, λέγοντας ότι δεν ήθελε να αντιμετωπίσει τη δημόσια συζήτηση ενός τραυματικού γεγονότος).

Μια νύχτα, είπε, ο Redzepi την είδε να χρησιμοποιεί ένα τηλέφωνο, κάτι που απαγορευόταν αυστηρά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. Πρόσθεσε ότι το χρησιμοποίησε για να χαμηλώσει την ένταση της μουσικής στην τραπεζαρία, κατόπιν αιτήματος ενός πελάτη.

Χωρίς να πει λέξη, είπε, την χτύπησε στα πλευρά με τόση δύναμη που έπεσε πάνω σε ένα μεταλλικό πάγκο και τρύπησε το ισχίο της στην αιχμηρή γωνία του.

Ήταν στο πάτωμα, αιμορραγούσε και έκλαιγε, θυμάται, αλλά κανείς δεν είπε κουβέντα καθώς έτρεχε προς την τουαλέτα. Όταν τελικά ένας υποσέφ την βρήκε, είπε, την ρώτησε μόνο αν ήταν εντάξει για να επιστρέψει στη δουλειά.

Επέστρεψε στη θέση της και τελείωσε τη βάρδια της. Μια ανταλλαγή email με τους γονείς της επιβεβαιώνει ότι τους είχε μιλήσει για το περιστατικό εκείνη την εποχή.

Ομολόγησε ότι εργάστηκε τους υπόλοιπους μήνες της σύμβασής της επειδή θεωρούσε ότι ήταν προνόμιο, ειδικά ως Λατίνα, να εργάζεται στο καλύτερο εστιατόριο του κόσμου. Οι συνάδελφοί της, διευκρίνισε, φαινόταν να θεωρούν τη βία ως κάτι φυσιολογικό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη noma (@nomacph)

«Μια γενιά τραμπούκων»

Μια εκπρόσωπος του Noma είπε ότι ο οργανισμός λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον ισχυρισμό της και τον έχει διερευνήσει, αλλά δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την αφήγηση της σεφ.

Ακόμη και μετά το 2017, καθώς ο Redzepi σταδιακά συγκρατούσε τον εαυτό του, πολλοί πρώην υπάλληλοι λένε ότι οι ανώτεροι σεφ διατηρούσαν την κουλτούρα κακοποίησης στην κουζίνα, με τη σιωπηρή έγκρισή του. «Ο René ανέθρεψε μια γενιά τραμπούκων, και αυτοί μας εκφόβιζαν», είπε ο Mehmet Çekirge, ο οποίος εργάστηκε ως ασκούμενος στο Noma το 2018.

Επειδή κατάγεται από την Τουρκία, ο Çekirge είπε ότι οι προϊστάμενοί του έκαναν περίεργους ήχους όταν περνούσε από τα πόστα τους. Τον κορόιδευαν για την προφορά του, τον αποκαλούσαν γάιδαρο και του έλεγαν ότι δεν ήταν κατάλληλος για το Noma.

«Τα κατάπια όλα, γιατί ήθελα να αποδείξω ότι ήμουν ομαδικός παίκτης, ότι μπορούσα να τα αντέξω», είπε. Όταν τελείωσε τη τρίμηνη θητεία του, είπε, ένιωθε ένα συντριπτικό βάρος ντροπής και αποτυχίας. «Μου πήρε χρόνια να συνέλθω».

Το άθλιο παράδειγμα

Ένας πρώην ασκούμενος, ο Αμερικανός προστατευόμενος του Redzepi, Blaine Wetzel, έφυγε το 2010 μετά από δύο χρόνια στο Noma για να ανοίξει ένα παρόμοιο εστιατόριο στον Βορειοδυτικό Ειρηνικό, το Willows Inn. Το εστιατόριο έκλεισε το 2022, αφού ο Wetzel κατηγορήθηκε για σωματική και λεκτική κακοποίηση.

Στο Noma, κάθε μία από τις τρεις ετήσιες «εποχές» έφερνε μια νέα ομάδα 30 έως 40 ασκούμενων που είχαν ανταγωνιστεί χιλιάδες άλλους για το προνόμιο να εργαστούν χωρίς αμοιβή για τρεις μήνες, ενώ ζούσαν σε μία από τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου.

Πολλοί έφυγαν με δάκρυα στα μάτια στη μέση της βάρδιας ή εξαφανίστηκαν μετά από λίγες μέρες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη noma (@nomacph)

Μοναδική υπάλληλος του HR, η πεθερά του

Η υπεύθυνη για την υποστήριξη των ασκούμενων, Bente Svendsen, ήταν η μοναδική υπάλληλος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και τυχαία ήταν και η πεθερά του Redzepi.

Πολλοί πρώην υπάλληλοι δήλωσαν ότι η ίδια και άλλοι ανώτεροι διευθυντές -συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του Redzepi, Nadine, και του μακροχρόνιου διευθύνοντος συμβούλου, Peter Kreiner- είχαν ενημερωθεί για τη βία στην κουζίνα, αλλά δεν έκαναν τίποτα για να την σταματήσουν.

Οι συνθήκες σε πολλά εστιατόρια έχουν βελτιωθεί από τότε που τα κινήματα #MeToo και κοινωνικής δικαιοσύνης άλλαξαν τα όρια του τι είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν οι εργαζόμενοι στην εργασία τους.

Μια εκπρόσωπος της Noma δήλωσε ότι η εταιρεία αναδιοργανώθηκε και τώρα διαθέτει επίσημα συστήματα ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση στελεχών και βελτιωμένο ωράριο εργασίας.

«Μη βιώσιμο»

Το 2022, αφού τα μέσα ενημέρωσης στη Δανία και σε όλο τον κόσμο άρχισαν να καταγράφουν την εξάρτηση του Noma από την δωρεάν εργασία και την εκμετάλλευσή της, ο Redzepi ανακοίνωσε ότι οι μελλοντικοί ασκούμενοι θα αμείβονται. Λίγο αργότερα, δήλωσε ότι ολόκληρο το σύστημα της υψηλής γαστρονομίας είχε καταστεί «μη βιώσιμο» και ότι το εστιατόριο θα έκλεινε.

Θεωρητικά, το Noma είναι πλέον μια κινητή επιχείρηση φιλοξενίας που βασίζεται στο Noma Projects, μια σειρά προϊόντων όπως ξίδι από τριαντάφυλλο και σάλτσα ψαριού που οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν (ή να λάβουν αφού γίνουν συνδρομητές με 790 δολάρια ετησίως).

Αυτό το νέο μοντέλο εξαρτάται περισσότερο από ποτέ από την προσωπική επωνυμία του Redzepi ως δημιουργικού πρωτοπόρου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη noma (@nomacph)

Προσβλητικό

Ωστόσο, το pop-up εστιατόριο στο Λος Άντζελες έχει ήδη προκαλέσει κάποιες ρωγμές στην άψογη εικόνα του. Ορισμένοι τοπικοί σεφ έχουν δημοσιεύσει ότι θεωρούν προσβλητικό το γεγονός ότι το Noma εισβάλλει στην αγορά και προσελκύει πελάτες με βαθιές τσέπες, ενώ τα εστιατόρια του Λος Άντζελες αντιμετωπίζουν υπαρξιακές απειλές από την κλιματική αλλαγή, τον πληθωρισμό και την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων.

Και με την τιμή των 1.500 δολαρίων, «το Noma έχει γίνει τόσο αποκλειστικό που δεν είναι πλέον ένα εστιατόριο, είναι performance art», δήλωσε ο Marco Cerruti, σεφ στο Λος Άντζελες που εργάστηκε στο εστιατόριο της Κοπεγχάγης το 2015.

Είπε ότι, ενώ η δημιουργικότητα του Redzepi παραμένει ασύγκριτη, η θέση του ως παγκόσμιου ηγέτη δεν είναι πλέον δικαιολογημένη και η κληρονομιά του έχει μειωθεί. «Τι πρότυπο αποτελεί ο René για τον κλάδο τώρα;», είπε. «Τρέφει πλούσιους ανθρώπους και εκμεταλλεύεται νέους σεφ με φιλοδοξίες».

*Με στοιχεία από nytimes.com | Αρχική Φωτό: Ο René Redzepi – Wikimedia Commons

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Επικαιρότητα
Ιράν: Πληθαίνουν οι αναφορές ότι τη θέση Χαμενεϊ θα πάρει ο γιός του

Ιράν: Πληθαίνουν οι αναφορές ότι τη θέση Χαμενεϊ θα πάρει ο γιός του

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Planet Travel
Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή
Ποιοι οι προορισμοί 03.03.26

Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή

Ο υπερτουρισμός και οι καύσωνες αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες: οι επισκέπτες επιλέγουν πιο δροσερούς, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς στην Ευρώπη και προτιμούν πλέον άνοιξη και φθινόπωρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη
Planet Travel 28.02.26

Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη

Από γοητευτικές ορεινές πόλεις που καταπολεμούν τη ρύπανση έως μέρη χτισμένα γύρω από κανάλια, μπορείτε να ξεχάσετε τα αυτοκίνητα σε όλους αυτούς τους προορισμούς

Σύνταξη
Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν
World Tourism Barometer 27.02.26

Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν

Με περισσότερους από 1,5 δισ. διεθνείς ταξιδιώτες το 2025 και προοπτική ρεκόρ το 2026, η τουριστική ανάπτυξη μετατοπίζεται από τους παραδοσιακούς κορεσμένους προορισμούς σε χώρες με ισχυρή ταυτότητα και βιώσιμη στρατηγική

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» – Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι
Χάλυβας και γυαλί 21.02.26

«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» - Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι

«Μια χαρούμενη μέρα» - Με την ολοκλήρωση του γυάλινου σταυρού στον κεντρικό πύργο, η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια του Αντόνι Γκαουντί φτάνει στο τελικό ύψος των 172,5 μέτρων, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκόπελος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»
Planet Travel 16.02.26

Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»

Στον κατάλογο του Just One For The Road για το 2026 περιλαμβάνονται συνολικά 13 προορισμοί από όλο τον κόσμο, που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα τους.

Σύνταξη
Σάμος: «Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» – Το νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία
Εύρος δυνατοτήτων 12.02.26

«Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» - Το ελληνικό νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία

Η Σάμος εξελίσσεται σε διεθνή προορισμό με νέες απευθείας πτήσεις από τη Βρετανία - Πώς προβάλλεται η μοναδικότητά της μέσα από αφιερώματα σε εξειδικευμένες τουριστικές ιστοσελίδες και έντυπα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»
Τι λένε στο in 08.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»

Δύο Ελληνίδες και ένας Λιβανέζος που εγκλωβίστηκαν σε χώρες της Μέσης Ανατολής μιλούν στο in. Πώς βιώνουν οι άνθρωποι τον πόλεμο από τον πολύπαθο Λίβανο μέχρι τους ταξιδιώτες που εγκλωβίζονται στους ουρανοξύστες της Μέσης Ανατολής;

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός 1-4: Νέα «τεσσάρα» και μαθηματικά στην τετράδα
Super League 08.03.26

Νέα «τεσσάρα» για τον Παναθηναϊκό και μαθηματικά στην τετράδα (1-4)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε άνετα 4-1 τον Λεβαδειακό και μπαίνει μαθηματικά στα Play Offs 1-4. Οι Χάβι, Μπακασέτας, Κοντούρης και Κυριακόπουλος τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Πεντρόσο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σοβαρά επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Ρέιντζερς από τη Σέλτικ – Εισβολή οπαδών με ξύλο και δακρυγόνα (vids)
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Σοβαρά επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Ρέιντζερς από τη Σέλτικ – Εισβολή οπαδών με ξύλο και δακρυγόνα (vids)

Από πολύ σοβαρά επεισόδια στιγματίστηκε ο προημιτελικός του Κυπέλλου Σκωτίας ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τη Σέλτικ στο «Άιμπροξ»! Εγινε μεγάλος χαμός.

Σύνταξη
Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού και σφράγισμα του γηπέδου»
Μπάσκετ 08.03.26

Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού και σφράγισμα του γηπέδου»

Ανακοίνωση με την οποία ζητάει από τους αρμόδιους φορείς την παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, μετά επίθεση που δέχθηκε η αποστολή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ

Σύνταξη
Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»
Ποιος είναι 08.03.26

Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Εσκεβάρι, μέλος του κληρικού συμβουλίου που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ηγέτη. «Η ψηφοφορία έχει διεξαχθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», είπε

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Τα Τέμπη και πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη
Παρασκήνιο 08.03.26

Τα Τέμπη και πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη

Για άλλη μια φορά το ζήτημα των Τεμπών θα συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο με τον αντιπρόεδρο της Left, Κώστα Αρβανίτη, να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να κρατηθεί το θέμα ψηλά. Στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινουβουλίου και το ζήτημα του Κράτους Δικαίου μετά τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές.

Σύνταξη
Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα
Deutsche Welle 08.03.26

Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα

Η παγκόσμια οικονομική πίεση αυξάνεται. Tο Ιράν εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Tο μπλοκάρισμα του θαλάσσιου εμπορίου πλήττει και τη δική του οικονομία.

Σύνταξη
H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός
«Ανατριχιαστικό» 08.03.26

H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός

«Δεν μπορώ να ανεχτώ το γεγονός ότι του [Ταραντίνο] του έχει δοθεί άδεια να χρησιμοποιεί [τη λέξη Ν στις ταινίες του]. Δεν είναι τέχνη, είναι απλά ρατσισμός», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ροζάνα Αρκέτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μέλλον που φοβόμασταν είναι ήδη εδώ
The New York Times 08.03.26

Το μέλλον που φοβόμασταν είναι ήδη εδώ

Οι κοινωνίες είναι απροετοίμαστες για τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η σύγκρουση της αμερικανικής κυβέρνησης με την εταιρεία Anthropic ποδεικνύει ότι υπάρχουν κανόνες στη χρήση της και οι χρήστες δεν κινούνται πάντα βάσει ηθικής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Fello’fly: Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων – Αεροπλάνα που πετούν σε σχηματισμό V
Αεροπλάνα σε σχηματισμό V 08.03.26

Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων και το πέταγμα της χήνας

Τα αεροπλάνα πετούν σε σχηματισμό V για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση και να εξοικονομήσουν καύσιμα, εκμεταλλευόμενα τις δίνες που δημιουργεί το προπορευόμενο αεροσκάφος, μιμούμενα τη συμπεριφορά των αποδημητικών πουλιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια
ΗΠΑ 08.03.26

Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια

Σοβαρό περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι προκάλεσε πλήρη διακοπή των πτήσεων. Δόθηκε εντολή εκκένωσης του αεροδρομίου από επιβάτες και εργαζομένους.

Σύνταξη
Αταμάν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας» (vid)
Μπάσκετ 08.03.26

Αταμάν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας» (vid)

Μετά την ήττα από τον Ηρακλή ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός είναι στη χειρότερη κατάστασή του φέτος και από’ δω και πέρα είναι με την πλάτη στον τοίχο και στη Euroleague.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας στη στρατιωτική επέμβαση
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας στη στρατιωτική επέμβαση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε αυτόκλητους «σερίφηδες» τους Ντ. Τραμπ και Μπ. Νετανιάχου και ζήτησε το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή της Ελλάδας και δεν θα χρησιμοποιηθούν οι βάσεις στη χώρα μας σε αυτήν τη στρατιωτική επέμβαση.

Σύνταξη
Από ενθουσιασμός έως ανατριχίλα – Ποια θα επέλεγε να φορέσει τα παπούτσια με κεφάλι γάτας της Schiaparelli;
Σουρεαλισμός και συμπάθεια 08.03.26

Από ενθουσιασμός έως ανατριχίλα – Ποια θα επέλεγε να φορέσει τα παπούτσια με κεφάλι γάτας της Schiaparelli;

Ο Daniel Roseberry ανέβασε το θέμα του trompe-l'oeil της Schiaparelli σε ένα άλλο επίπεδο την Παρασκευή 6 Μαρτίου κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού με μια συλλογή για το Φθινόπωρο/Χειμώνα του 2026 που περιλάμβανε εκκεντρικά, ψηλοτάκουνα mule με κεφάλι γάτας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8 με… σοκ στο 90+7′ (vid)
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8 με… σοκ στο 90+7′ (vid)

Οι Θεσσαλοί το… έσωσαν στο τέλος, καθώς ιοσφάρισαν με πέναλτι στο 90+7’, όπου ευστόχησε ο Χουάνπι. Ο ΟΦΗ οπισθοχώρησε, μόλις προηγήθηκε αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει
Σκοτάδι, φως 08.03.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει

Kάποτε, η Τζένιφερ Λόπεζ έλαβε μια συμβουλή από μια από τις μέντορές της, τη συγγραφέα Λουίζ Χέι, την οποία εξακολουθεί να ακολουθεί μέχρι σήμερα. Ποια ήταν αυτή; Να χορεύει πάντοτε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Απόρρητο