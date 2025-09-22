magazin
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s – Aπό τις gastropub στα Wagamama
Planet Travel 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:00

Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s – Aπό τις gastropub στα Wagamama

Στο βιβλίο Blood, Sweat and Asparagus Spears, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μάρκο Πιερ Γουάιτ, ο Άντριου Τουρβίλ παρουσιάζει πώς η εστιατορική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου πέρασε από το «άνοστο φαγητό» στο καινοτόμο λάιφσταϊλ.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Spotlight

Στην αρχή, υπήρχε το boeuf bourguignon. Για το μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα, μια βραδινή έξοδος για ένα πολυτελές δείπνο στη Βρετανία συνεπαγόταν ενδυματολογικό κώδικα με κοστούμι και γραβάτα, μενού γραμμένο στα γαλλικά και βαριά, γεμάτα βούτυρο εδέσματα από την άλλη πλευρά της Μάγχης. Σήμερα, το φαγητό σε αυτή τη χώρα είναι πολύ διαφορετικό. Οι πλούσιοι και οι ψαγμένοι ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να φάνε στα περισσότερα από τα 160 βρετανικά εστιατόρια με αστέρια Michelin, και οι άνθρωποι που κινούνται στην πόλη έχουν στη διάθεσή τους τη μαγειρική κάθε πολιτισμού του κόσμου. Η δεκαετία του 1990 άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τρώμε, υποστηρίζει ο Άντριου Τουρβίλ, πρώην εκδότης του The Good Food Guide. Το 1990 «η Βρετανία εξακολουθούσε να είναι αντικείμενο χλευασμού για το άνοστο φαγητό της, αλλά το 2000 η χώρα βρισκόταν σε πορεία να γίνει ένας από τους πιο συναρπαστικούς γαστρονομικούς προορισμούς στον κόσμο», γράφει στο βιβλίο του Blood, Sweat and Asparagus Spears.

Γεννημένος στο Λιντς και εκπαιδευμένος στο Le Gavroche, ο Γουάιτ είναι μια κεντρική φιγούρα στην ιστορία του Τουρβίλ. Όλα ξεκινούν από αυτόν και όλα επιστρέφουν σε αυτόν

Blood, Sweat and Asparagus Spears του Άντριου Τουρβίλ.

Blood, Sweat and Asparagus Spears του Άντριου Τουρβίλ.

Photo: YouTube

Ταλιατέλες του με στρείδια και χαβιάρι

Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία αυτής της γαστριμαργικής μεταμόρφωσης, μέσα από 33 κεφάλαια, το καθένα από τα οποία βασίζεται σε ένα εστιατόριο και ένα χαρακτηριστικό πιάτο: από το σουφλέ Suissesse στο Le Gavroche των Αγγλογάλλων αδελφών Albert και Michael Roux, μέχρι το τσίλι και το κοτόπουλο ramen στο Wagamama.

Το βιβλίο Blood, Sweat and Asparagus Spears ξεκινά με ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στον Μάρκο Πιερ Γουάιτ και τις ταλιατέλες του με στρείδια και χαβιάρι, που σερβίρονταν στο πρώτο του εστιατόριο, το Harveys, στο νότιο Λονδίνο, το οποίο άνοιξε το 1987.

Γεννημένος στο Λιντς και εκπαιδευμένος στο Le Gavroche, ο Γουάιτ είναι μια κεντρική φιγούρα στην ιστορία του Τουρβίλ. Όλα ξεκινούν από αυτόν και όλα επιστρέφουν σε αυτόν.

Ο Γουάιτ εκπαίδευσε τον Γκόρντον Ράμσεϊ. Ο Ράμσεϊ εκπαίδευσε την Άντζελα Χάρτνετ, την Κλερ Σμιθ και τον Μάρκους Γουέρινγκ Και έτσι γεννήθηκε ένας εντελώς νέος τρόπος φαγητού

Βλέπουμε την κληρονομιά αυτής της εικόνας παντού: έτσι, ο Γουάιτ γέννησε τον Άντονι Μπουρντέν, τον Τόμας Στρέικερ κι ολόκληρο το καστ του The Bear

Αυτός τους «γέννησε» όλους 

Ο Γουάιτ εκπαίδευσε τον Γκόρντον Ράμσεϊ. Ο Ράμσεϊ εκπαίδευσε την Άντζελα Χάρτνετ, την Κλερ Σμιθ και τον Μάρκους Γουέρινγκ Και έτσι γεννήθηκε ένας εντελώς νέος τρόπος φαγητού, μια ολόκληρη σειρά βασιλιάδων και προφητών, από τον Έστον Μπλούμενταλ έως τον Τζέισον Άθερτον.

Σε σύγκριση με το παρελθόν, η μαγειρική του Γουάιτ στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ήταν, όπως γράφει ο Τουρβίλ, κάτι εντελώς καινούργιο. Ήταν «ριζωμένη στην κλασική γαλλική κουζίνα και συχνά απλοποιημένη και ελαφριά για να μεγιστοποιεί τη γεύση», με «μια πινελιά ιταλικής bravura από τη μητέρα του».

Τα πιάτα δεν χρειαζόταν πλέον να είναι γεμάτα βούτυρο και να παρασκευάζονται σύμφωνα με καθορισμένες συνταγές και τεχνικές για να θεωρούνται σοβαρά.

Ο Γουάιτ άλλαξε όχι μόνο τον τρόπο που έτρωγε η Βρετανία, αλλά και τον τρόπο που ο υπόλοιπος πλανήτης έβλεπε τους σεφ και τον κλάδο συνολικά. Το βιβλίο μαγειρικής-αυτοβιογραφία του Γουάιτ με τίτλο «Heat», που εκδόθηκε το 1990, περιείχε μια σειρά από γοητευτικές, επικίνδυνες ασπρόμαυρες φωτογραφίες του διάσημου φωτογράφου Bob Carlos Clarke.

Oι πλέον πανταχού παρούσες gastropub, οφείλουν την ύπαρξή τους στις «Διαταγές για την Μπύρα» της Μάργκαρετ Θάτσερ το 1989

YouTube thumbnail

Οι gastropub και η Θάτσερ 

«Δεν έμοιαζαν με τον Γουάιτ οι σεφ στην Αγγλία εκείνη την εποχή», γράφει ο Τουρβίλ. «Με ένα τσιγάρο στα χείλη, ο Μάρκο κοίταζε τον φακό με την αλαζονεία ενός από τους κορυφαίους ηθοποιούς του Χόλιγουντ».

Βλέπουμε την κληρονομιά αυτής της εικόνας παντού: έτσι, ο Γουάιτ γέννησε τον Άντονι Μπουρντέν, τον Τόμας Στρέικερ κι ολόκληρο το καστ του The Bear.

Όλοι οι μεγάλοι της γαστρονομίας καλύπτονται σε αυτό το βιβλίο: το River Café των Ρουθ Ρότζερς και Ρόουζ Γκρέι, το Fat Duck του Μπλούμενταλ, το French House των Μάργκο και Φέργκους Χέντερσον, ακολουθούμενο από το St John του Φέργκους και το Rochelle Canteen της Μάργκο.

Η ιστορία της επανάστασης στην εστίαση, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τα μεγάλα ονόματα και τα διάσημα πρόσωπα. Η χαρά αυτού του βιβλίου βρίσκεται στο εύρος της ιστορίας που ενσωματώνει ο Τουρβίλ.

Για παράδειγμα, οι πλέον πανταχού παρούσες gastropub, οφείλουν την ύπαρξή τους στις «Διαταγές για την Μπύρα» της Μάργκαρετ Θάτσερ το 1989. Αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κυριαρχία των έξι μεγαλύτερων ζυθοποιών του Ηνωμένου Βασιλείου στον κλάδο των παμπ ήταν αντιανταγωνιστική, η κυβέρνηση της Θάτσερ «περιόριζε τον αριθμό των συνδεδεμένων παμπ που μπορούσαν να ανήκουν σε μεγάλες ζυθοποιίες στο Ηνωμένο Βασίλειο σε 2.000 και απαιτούσε από τους ιδιοκτήτες μεγάλων ζυθοποιείων να επιτρέπουν στους ενοικιαστές να προμηθεύονται μπύρα από άλλους προμηθευτές εκτός από τον ιδιοκτήτη τους».

Στην πώληση που ακολούθησε, οι εστιάτορες, που αγωνίζονταν με τα υψηλά ενοίκια και τα έξοδα των παραδοσιακών χώρων, διέκριναν μια ευκαιρία. Πρώτοι που σκέφτηκαν την ιδέα ήταν ο Mike Belben και ο David Eyre, οι οποίοι αγόρασαν την «πρώτη και φθηνότερη νεκρή παμπ» που μπόρεσαν να βρουν: το Eagle στην Farringdon Road.

Το φαγητό τους είχε «έντονη γεύση και τραχιά άκρα», έγραψε ένας κριτικός την εποχή εκείνη. Έτσι γεννήθηκε η gastropub.

Ο αληθινός μεσσίας και ποιος ο ψεύτικος προφήτης

Στο βιβλίο του Τουρβίλ μαθαίνουμε, επίσης, για τις ρίζες των υποειδών των διάφορων εστιατορίων. Το πρώτο εστιατόριο, για παράδειγμα, που σερβίρει σούσι σε ιμάντα μεταφοράς, ήταν το Moshi Moshi στο σταθμό Liverpool Street (το οποίο — όπως και το Eagle — υπάρχει ακόμα).

Ο Τουρβίλ γράφει για την επίσκεψή του εκεί όταν άνοιξε για πρώτη φορά: «Με την βιομηχανική του ατμόσφαιρα και το μοναδικό σύστημα παράδοσης, ένιωσα σαν να βρισκόμουν σε μια σκηνή από το Blade Runner».

Το 1997 είχαμε το Yo! Sushi. Η εικόνα που σκιαγραφεί ο Τουρβίλ για τη δεκαετία του 1990 είναι μια δεκαετία κατά την οποία εκπλήξεις (γαστριμαργικές και άλλες) συνέβαιναν καθημερινά. Ήταν ένας συναρπαστικός κόσμος για να μοιραστείς.

Ο Τουρβίλ αφηγείται μια παρόμοια ιστορία χαράς και καινοτομίας για το άνοιγμα του Wagamama του Alan Yau το 1992: «Αν και η ιδέα των κοινόχρηστων τραπεζιών φαινόταν αντίθετη με τη διάσημη βρετανική επιφυλακτικότητα, την αποδεχτήκαμε, και η αισθητική και το φαγητό μας φάνηκαν επαναστατικά».

Τόσα πολλά που σήμερα θεωρούμε προφανή, πριν από λίγο καιρό ήταν αξιοσημείωτα.

Ο Τουρβίλ επισημαίνει ότι το βραβευμένο με αστέρι Michelin, Hakkasan, του Yau έδειξε ότι η κινεζική κουζίνα μπορεί να μετατραπεί σε «ελκυστικά πιάτα για ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν πολλά χρήματα», αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι — χρησιμοποιώντας τα πραγματικά ονόματα των πιάτων (teriyaki, yakisoba, katsu) και χωρίς να αποφεύγει τα αυθεντικά αλλά παράξενα για τους Βρετανούς συστατικά — το Wagamama έπαιξε τεράστιο ρόλο στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ασιατική κουζίνα σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Όλοι τρώμε και ο καθένας έχει μια ελαφρώς διαφορετική άποψη για το ποια ήταν τα πιο σημαντικά του γεύματα: ποιος σεφ ήταν ο αληθινός μεσσίας και ποιος ο ψεύτικος προφήτης. Ο Τουρβίλ έχει το πλεονέκτημα ότι έχει μια πολύ ευρύτερη, καλά ενημερωμένη και καλά τροφοδοτημένη άποψη από τους περισσότερους. Αυτό κάνει το βιβλίο του μια πολύτιμη ιστορική συμβολή. Και το πιο σημαντικό, το κάνει μια απολαυστική ανάγνωση» σχολιάζει η Charlotte Ivers στους Times.

*Με στοιχεία από thetimes.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
Αττική Οδός: Εντολή από Δήμα σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τις μελέτες παρέμβασης στον κόμβο Μεταμόρφωσης

Αττική Οδός: Εντολή από Δήμα σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τις μελέτες παρέμβασης στον κόμβο Μεταμόρφωσης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»
Εκθαμβωτικό 16.09.25

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Βρετανού γλύπτη, Anish Kapoor, συνδυάζει την τέχνη με την αρχιτεκτονική, δημιουργώντας παράλληλα ένα σημαντικό έργο υποδομής για την πόλη της νότιας Ιταλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπερτουρισμός: Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα hotspots – Η λίστα του 2026
Υπερτουρισμός 10.09.25

Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα τουριστικά hotspots - Η λίστα του 2026

Όλο και πιο πολλοί Ευρωπαίοι ψάχνουν για ήσυχες διακοπές την ώρα που ο υπερτουρισμός καταστρέφει δημοφιλείς προορισμούς και η κλιματική αλλαγή απειλεί τον άλλοτε εκ των ων ουκ άνευ «καυτό» Νότο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες
La La Land 10.09.25

Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια στο Λος Άντζελες, ο σταρ των ταινιών «The Studio» και «Platonic» έχει αρχίσει να αγαπάει την εξερεύνηση των λιγότερο λαμπερών γωνιών της υιοθετημένης πατρίδας του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια
Καρό τραπεζομάντιλο 10.09.25

Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια

Στο μπαρ του Dan Tana’s οι γονείς της Ντρου Μπάριμορ της άλλαζαν πάνες, ενώ οι Μέριλιν Μονρόε, Τζέιμς Ντιν, Φρανκ Σινάτρα και Τζακ Νίκολσον ήταν μόνιμοι θαμώνες του. Όλο το Χόλιγουντ πέρασε από τα τραπέζια του και ο λόγος δεν ήταν μόνο το θρυλικό κοτόπουλο-παρμεζάνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο
Planet Travel 03.09.25

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο

Προορισμοί για εμπειρία σε μεγάλη πόλη, για μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες ή για ένα γραφικό φθινόπωρο - Οι πόλεις όπου αυτή η εποχή του χρόνου προσφέρει όμορφα τοπία και μια διαφορετική κουλτούρα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές
Η ανάρτηση 22.09.25

Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές η Μαρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για fake news - «Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας;», αναρωτιέται

Σύνταξη
Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της
«Eίναι στεναχωρημένος» 22.09.25

Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της

«Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και παρ’ όλα αυτά φρόντισε να το κάνει και να μου στείλει κι ένα μήνυμα», είπε μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα του MEGA

Σύνταξη
Ιταλία: Απεργιακός ξεσηκωμός ενάντια στη σφαγή στη Γάζα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Stop στη γενοκτονία» 22.09.25

Απεργιακός ξεσηκωμός στην Ιταλία ενάντια στη σφαγή στη Γάζα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

«Blocchiamo tutto», δηλαδή «Σταματάμε τα πάντα» φώναξαν οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην απεργία στην Ιταλία ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα - Μαζικές και δυναμικές διαδηλώσεις

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Η αναγνώρισή της από μια σειρά χωρών βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα – Η στάση των ΗΠΑ
Πιεσμένος ο Νετανιάχου 22.09.25

Βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα η αναγνώριση της Παλαιστίνης από μια σειρά χωρών - Η στάση των ΗΠΑ

Το Ισραήλ απειλεί να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίποινα στην αναγνώριση της Παλαιστίνης - Το Ηνωμένο Βασίλειο ζητά από το Τελ Αβίβ να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις
Επιχείρηση καταστολής 22.09.25

H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις

Νέα καμπάνια λογοκρισίας για αναρτήσεις που υποκινούν σε βία, καλλιεργούν αντικοινωνικά αισθήματα ή εκφράζουν απαισιοδοξία για την οικονομία ή γενικά για τη ζωή.

Σύνταξη
Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος
Κωπηλασία 22.09.25

Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος

Την προσπάθειά τους ξεκίνησαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που γίνεται στην Σανγκάη τα τρία από τα τέσσερα ελληνικά πληρώματα. Φίτσιου και Αναστασιάδου πέρασαν στον τελικό, ενώ ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στα προημιτελικά του σκιφ.

Σύνταξη
Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι – «Δεν ήταν καλός γονιός»
Φαμίλια αλά καρτ 22.09.25

Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι - «Δεν ήταν καλός γονιός»

«Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβε ποτέ ποιος ήταν πραγματικά», είπε ο 66χρονος τραγουδιστής που έζησε μεγάλη δόξα στα 80s, Σον Κάσιντι, για τον ηθοποιό πατέρα του, ο οποίος κέρδισε βραβείο Tony.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη» – Τα μέτρα που προτείνει για την ευλογιά
Δηλώσεις Γκαρά 22.09.25

«Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη»: Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ευλογιά

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα, διαφορετικά η ευθύνη για τον αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου θα είναι αποκλειστικά δική της»

Σύνταξη
Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος
Ελλάδα 22.09.25

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος

Ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος «έφυγε» τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, σκορπώντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Σύνταξη
Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος πρώην υπουργού για παράνομη κατοχή σπρέι πιπεριού
Νέα Ερυθραία 22.09.25

Συνελήφθη γιος πρώην υπουργού για οπλοκατοχή - Είχε πάνω του σπρέι πιπεριού

Ο 19χρονος γιος γνωστού πολιτικού συνελήφθη όταν μετά από αστυνομικό έλεγχο στη Νέα Ερυθραία, βρέθηκε στην κατοχή του σπρέι πιπεριού, ενώ ο φίλος που τον συνόδευε βρέθηκε με μικροποσότητα κάνναβης.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο