Αθηνά Ωνάση: Η «φλογερή» εμφάνιση σε επίδειξη μόδας στη Βαρκελώνη

Η Αθηνά Ωνάση επέλεξε ένα κόκκινο, φλογερό σύνολο και παρευρέθηκε στην επίδειξη μόδας του Γάλλου σχεδιαστή Στεφάν Ρολάν, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της δέκατης διοργάνωσης της Barcelona Bridal Night, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τoυ Barcelona Bridal Fashion Week.

Η «χρυσή» κληρονόμος επέλεξε ένα μονόχρωμο κόκκινο look για την επίδειξη μόδας, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες.

Όσα γνωρίζουμε για την επίδειξη

Η αίθουσα του εκθεσιακού κέντρου Montjuïc φιλοξένησε την επίδειξη, σηματοδοτώντας το ισπανικό ντεμπούτο του σχεδιαστή και τοποθετώντας τον δίπλα σε μια σειρά από οίκους που προσκλήθηκαν στο γκαλά, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων όπως Marchesa, Viktor&Rolf, Elie Saab, Giambattista Valli και Vivienne Westwood.

Η βραδιά ξεκίνησε με μια εναρκτήρια επίδειξη μόδας, στην οποία πρωταγωνίστησαν ανερχόμενα ταλέντα. Συνολικά 23 σχέδια, που δημιουργήθηκαν από φοιτητές των IED Barcelona, LCI Barcelona και ESDI, παρουσιάστηκαν στην πασαρέλα στο πλαίσιο του έργου «Sculpted by Nature», το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την άμεση καθοδήγηση του Γάλλου σχεδιαστή. Οι δημιουργίες, φτιαγμένες από υφάσματα που προμήθευσε η καταλανική εταιρεία Gratacós.

Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής παρουσίασε περίπου 80 looks στην πασαρέλα, συμπεριλαμβανομένης της νέας του συλλογής νυφικών «Noce de Sang», καθώς και μιας επιλογής από σχέδια υψηλής ραπτικής και εμβληματικά κομμάτια για το κόκκινο χαλί από το αρχείο του.

Μια συχνή παρουσία

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Αθηνά Ωνάση, έδωσε και πάλι το «παρών» στην επίδειξη μόδας του Ρολάν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Το γεγονός φιλοξενήθηκε στον ιστορικό χώρο του Cirque d’Hiver Bouglione.

Η Αθηνά Ωνάση επέλεξε για εκείνη την εμφάνιση ένα total black σύνολο, με μαύρο μίντι φόρεμα που διέθετε ενσωματωμένη κάπα και γόβες στην ίδια απόχρωση.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιούλιο, η Αθηνά Ωνάση είχε εμφανιστεί σε γκαλά για την έναρξη της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Φορούσε ένα μακρύ φόρεμα και ελαφρώς ατημέλητα μαλλιά, ποζάροντας χαμογελαστή στους φωτογράφους που είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο για την εκδήλωση.

*Με πληροφορίες από: Fashion Network