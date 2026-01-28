Αθηνά Ωνάση: Σπάνια εμφάνιση στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν τον Ιούλιο του 2025. Η Αθηνά Ωνάση, που μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα σε μια μικρή πόλη στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, παρευρέθηκε τότε στο φημισμένο Bal d’Été, που επιμελήθηκε η Σοφία Κόπολα, στο Παρίσι, την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου.

Αυτές τις μέρες, η 40χρονη εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση, επέστρεψε στη γαλλική πρωτεύουσα παρευρισκόμενη στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής και συγκεκριμένα στο σόου του σχεδιαστή Στεφάν Ρολάν.

Την Τρίτη 27 Δεκεμβρίο, η χρυσή κληρονόμος παρακολούθησε την επίδειξη του Γάλλου σχεδιαστή, η οποία πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό χώρο του «Cirque d’Hiver Bouglione».

Αθηνά Ωνάση: Με σκουρόχρωμα μαλλιά και πολύ στιλ

Η Αθηνά Ωνάση εμφανίστηκε με αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της επιλέγοντας για το συγκεκριμένο event μία total black εμφάνιση, με μαύρο μίντι φόρεμα που διέθετε ενσωματωμένη κάπα και γόβες στην ίδια απόχρωση.

Μάλιστα, πόζαρε δίπλα στον Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλο, μετά την επίδειξη με το γνωστό μοντέλο να «ανεβάζει» τη φωτογραφία τους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η δεύτερη εμφάνιση σε εκδηλώσεις μόδας

Η Αθηνά Ωνάση είχε εμφανιστεί στις 6 Ιουλίου 2025 σε gala για την έναρξη της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Φορούσε ένα μακρύ φόρεμα και ελαφρώς ατημέλητα μαλλιά, ποζάροντας χαμογελαστή στους φωτογράφους. Η ανανεωμένη της εικόνα και η εμφανής αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της, μαζί με το γεγονός ότι συμμετείχε σε μια τόσο υψηλού προφίλ εκδήλωση, έδωσαν τροφή για σχόλια και άφησαν πολλούς να αναρωτιούνται για την πραγματική της κατάσταση.