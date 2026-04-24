Ακίνητα: Τέλος στην ομηρεία χιλιάδων ιδιοκτητών
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Απριλίου 2026

Ακίνητα: Τέλος στην ομηρεία χιλιάδων ιδιοκτητών

Με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ, οι οποίες προωθούνται στη Βουλή, απλουστεύονται οι μεταβιβάσεις που αφορούν ακίνητα τα οποία έχουν εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες

Προκόπης Γιόγιακας
Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Απλουστεύονται οι μεταβιβάσεις που αφορούν σε ακίνητα και μπαίνει τέλος στην ομηρεία δεκάδων χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων που έχουν εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες. Η κατάσταση έχει ως εξής: μέχρι σήμερα οποιαδήποτε εκκρεμότητα με τον δασικό χάρτη αποτελούσε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων.

Ο μηχανικός βεβαιώνει επί του τοπογραφικού ότι το ακίνητο είναι εκείνο για το οποίο έγινε δεκτή η αντίρρηση

Πλέον, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούνται προς ψήφιση στη Βουλή, επιχειρεί να αλλάξει το ισχύον καθεστώς. Έτσι, με βάση τα προβλεπόμενα, από τις προαναφερόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, η πολιτεία αναγνωρίζει ότι ένας ιδιώτης (ιδιοκτήτης ακινήτου) δεν μπορεί να στερείται το δικαίωμα αξιοποίησης της περιουσίας του εξαιτίας των καθυστερήσεων στη διοικητική αναμόρφωση των δασικών χαρτών.

Τι αλλάζει; Απεγκλωβίζει τον ιδιοκτήτη από τις Επιτροπές Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ). Ειδικότερα, αν μια ένσταση γίνει δεκτή από την Επιτροπή Αντιρρήσεων, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει αμέσως σε συμβόλαιο (!).

Επιπλέον, αντί για το κλασικό «πιστοποιητικό δασικού χαρακτήρα», στο συμβόλαιο προσαρτάται η απόφαση της Επιτροπής Αντιρρήσεων (με αριθμό ΑΔΑ από τη Διαύγεια) και ένα τοπογραφικό διάγραμμα (ΕΓΣΑ). Επίσης, ο μηχανικός βεβαιώνει επί του τοπογραφικού ότι το ακίνητο είναι εκείνο για το οποίο έγινε δεκτή η αντίρρηση, και η συναλλαγή ολοκληρώνεται κανονικά.

Η άλλη αλλαγή είναι και η απλούστευση για τα «πρόδηλα σφάλματα». Και σε αυτήν την περίπτωση, θα εφαρμοστεί η ίδια διαδικασία. Μόλις δηλαδή εκδοθεί η απόφαση έγκρισης της αναμόρφωσης και αναρτηθεί στη Διαύγεια, το ακίνητο θεωρείται «καθαρό» για μεταβίβαση, χωρίς να απαιτείται η τελική κύρωση του συνολικού χάρτη από τον γενικό γραμματέα Δασών. Με τα προαναφερόμενα: το ακίνητο ενός ιδιώτη αποκτά ξανά αξία, καθώς μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς να χρειάζεται να περάσουν χρόνια για την τελική κύρωση του δασικού χάρτη, ενώ για μηχανικούς, δικηγόρους και συμβολαιογράφους, οι κανόνες γίνονται σαφείς και οι διαδικασίες ψηφιακές.

Η «Ζώνη Συμβατότητας»

Οι νέες νομοθετικές παρεμβάσεις αφορούν και τις λεγόμενες τεχνικές αποκλίσεις μεταξύ κτηματολογίου και δασικών χαρτών. Ειδικότερα, με βάση τα προβλεπόμενα, το Δημόσιο παραιτείται από τη διεκδίκηση λωρίδων ή πολυγώνων που δεν υπερβαίνουν τα 100 τετραγωνικά μέτρα, εφόσον αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων.

Τι σημαίνει αυτό; Οτι μπαίνει τέλος στις δικαστικές διαμάχες για λίγα εκατοστά ή μέτρα γης που οφείλονταν σε διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές αποτύπωσης. Ακόμη καθιερώνεται η υποχρεωτική χρήση της Διαύγειας για όλες τις εγκρίσεις αναμόρφωσης. Οι συμβολαιογράφοι και οι υποθηκοφύλακες αποκτούν πλέον ένα σαφές πρωτόκολλο εργασίας, μειώνοντας τον χρόνο ελέγχου και την πιθανότητα λαθών.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και την παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 της υποχρέωσης των δήμων να τακτοποιήσουν τις εγκρίσεις υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών εντός πάρκων και αλσών. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, η ρύθμιση αυτή αποτρέπει το ενδεχόμενο κατεδαφίσεων σε χώρους που επιτελούν κοινωνικό έργο, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να εναρμονιστεί με τις Ειδικές Διατάξεις του Δασικού Κώδικα.

Με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις παρατείνεται για έναν χρόνο ( έως το 2027), η προθεσμία για τη νομιμοποίηση κτηνοτροφικών μονάδων, μελισσοκομείων και υδατοκαλλιεργειών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναστέλλονται οι διοικητικές πράξεις αποβολής και τα πρόστιμα, επιτρέποντας στους παραγωγούς να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους απρόσκοπτα ενώ τακτοποιούν τις εκκρεμότητες τους.

Την ίδια ώρα, χιονοδρομικά κέντρα, ορειβατικά καταφύγια και οργανωμένες κατασκηνώσεις αποκτούν το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την έκδοση εγκρίσεων επέμβασης. Ιδιαίτερα για τα ορειβατικά καταφύγια, η απόφαση των υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού θα επέχει θέση οικοδομικής άδειας, απλοποιώντας δραστικά μια μέχρι πρότινος δαιδαλώδη διαδικασία.

Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Wall Street: Υποχώρηση από τα ρεκόρ με κατάρρευση των μετοχών λογισμικού – Άνοδος του πετρελαίου

Wall Street: Υποχώρηση από τα ρεκόρ με κατάρρευση των μετοχών λογισμικού – Άνοδος του πετρελαίου

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Δημόσιο: Τα μυστικά για σύνταξη πριν από τα 62
Τα μυστικά για σύνταξη από το Δημόσιο πριν από τα 62

Αναλυτικά οι 8 κατηγορίες ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη - Αφορά κατά κανόνα τους παλαιούς, πριν από το 1993, χωρίς απαραίτητα να έχουν και το πέναλτι της μειωμένης σύνταξης

Ηλίας Γεωργάκης
Απογραφή ανελκυστήρων: Οι υποχρεώσεις του συντηρητή, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι
Οι υποχρεώσεις του συντηρητή των ανελκυστήρων, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι

Ο βασικός στόχος της απογραφής είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, η πλήρης καταγραφή και ο έλεγχος των παλαιών και επικίνδυνων ανελκυστήρων σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια

Δήμητρα Σκούφου
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Εξάρχου (AKTOR): O Κάθετος Διάδρομος λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
Εξάρχου (AKTOR): O Κάθετος Διάδρομος λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Ο CEO του ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI επισημαίνει τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου και την ανάγκη για μακροχρόνιες συμφωνίες LNG

Conrad Athens The Ilisian: Νέα εποχή για το εμβληματικό τοπόσημο της Αθήνας
Ανοιξε το νέο Xilton: Νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisia

Η πρώτη μέρα λειτουργίας του Conrad Athens The Ilisian, στις 23 Απριλίου 2026, συμπίπτει συμβολικά με την ημέρα που το Hilton Αθηνών υποδέχθηκε τον πρώτο του ένοικο, στις 23 Απριλίου 1963

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI

Δυναμικό παρών για δεύτερη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Στενά του Ορμούζ: Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών, εκτιμά το Πεντάγωνο
Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ, εκτιμά το Πεντάγωνο

Για μια «επικίνδυνη ζώνη» 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα Στενά του Ορμούζ, όπου θα μπορούσαν να βρίσκονται νάρκες, έχουν προειδοποιήσει από τα μέσα Απριλίου οι Φρουροί της Επανάστασης

Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας
Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας

Οι Βαβυλώνιοι είχαν χρεοκοπίες. Το σκάνδαλο S&L οδήγησε στην οικονομική κρίση του 2008. Τι άλλο μας λέει το παρελθόν για τους κινδύνους που απειλούν και σήμερα την παγκόσμια οικονομία;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δισεκατομμυριούχοι: Σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας – Η ραγδαία αύξηση πλούτου
Οι δισεκατομμυριούχοι σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας - Η ραγδαία αύξηση πλούτου

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν του πλούτου δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που αντιμετωπίζουν μια επίμονη οικονομική κρίση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου
Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Ο χρυσός λειτουργεί ως αντιστάθμισμα των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά τα υψηλά επιτόκια καθιστούν τα περιουσιακά στοιχεία με απόδοση πιο ελκυστικά επιβαρύνοντας την ελκυστικότητά του

Γερμανία: Αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;
Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;

Η νέα στρατιωτική στρατηγική αλλάζει μόνιμα τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου. Τι γράφει ο γερμανικό Τύπος και πώς το νέο στρατιωτικό αμυντικό δόγμα αλλάζει τις ισορροπίες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν
Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν - «Έτοιμο για επίθεση» δηλώνει το Ισραήλ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση εκεχειρίας τριών εβδομάδων στον Λίβανο - Επιμένει ότι ο ίδιος κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ για να πιέσει το Ιράν να υπογράψει συμφωνία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame
Ο Τζον Φαβρό προσπάθησε να σταματήσει τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame - Τώρα παραδέχεται ότι έκανε λάθος

Ο άνθρωπος που σκηνοθέτησε και στάθηκε στο πλευρό του Iron Man, ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε με τίποτα να δει το «παιδί» του να πεθαίνει στο Avengers: Endgame

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δημόσιο: Τα μυστικά για σύνταξη πριν από τα 62
Εντός του 2026 24.04.26

Τα μυστικά για σύνταξη από το Δημόσιο πριν από τα 62

Αναλυτικά οι 8 κατηγορίες ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη - Αφορά κατά κανόνα τους παλαιούς, πριν από το 1993, χωρίς απαραίτητα να έχουν και το πέναλτι της μειωμένης σύνταξης

Ηλίας Γεωργάκης
Ο εχθρός του εχθρού μου…: Πώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε τις ευρωπαϊκές χώρες πιο κοντά
Ο εχθρός του εχθρού μου…: Πώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε τις ευρωπαϊκές χώρες πιο κοντά

Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν, παράλληλα με τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, επιταχύνει μια αξιοσημείωτη αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών συμμαχιών και της στρατηγικής σκέψης για το μέλλον της ΕΕ

Μαριχουάνα… Go!
Μαριχουάνα… Go!

Η μαριχουάνα βγαίνει από τη λίστα των πιο επικίνδυνων ναρκωτικών - Η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ την υποβαθμίζει τη μαριχουάνα σε ηπιότερη κατηγορία, ανοίγοντας τον δρόμο για ιατρική χρήση και έρευνα

Απογραφή ανελκυστήρων: Οι υποχρεώσεις του συντηρητή, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι
Οι υποχρεώσεις του συντηρητή των ανελκυστήρων, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι

Ο βασικός στόχος της απογραφής είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, η πλήρης καταγραφή και ο έλεγχος των παλαιών και επικίνδυνων ανελκυστήρων σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια

Η στάση της Ρις Γουίδερσπουν απέναντι στο AI εγείρει ερωτήματα
Η Ρις Γουίδερσπουν εγινε viral επειδή είπε ότι «ήρθε η ώρα» να μάθουμε τι εστί AI

Η Ρις Γουίδερσπουν ενθάρρυνε τους ακόλουθούς της στο Instagram να «μάθουν μαζί τα βασικά» για την τεχνητή νοημοσύνη για να «κάνουν την καθημερινότητά τους ευκολότερη και καλύτερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ρωσία καταγγέλλει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ που «δεν διαθέτουν νομιμοποίηση από τον ΟΗΕ»
Η Ρωσία καταγγέλλει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ

Οι κυρώσεις δεν έχουν κανένα νόημα αν δεν βασίζονται σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλει η Ρωσία, για την 20ή δέσμη μέτρων εναντίον της που υιοθέτησε η ΕΕ.

G20: Η Ρωσία «θα προσκληθεί» στις εργασίες και στη σύνοδο της Φλόριντα
Η Ρωσία «θα προσκληθεί» στην G20 της Φλόριντα

«Η Ρωσία είναι μέλος της G20 και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στις υπουργικές συναντήσεις και στη σύνοδο των ηγετών» που θα πραγματοποιηθούν στη Φλόριντα, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

Η Lufthansa καταργεί τη δωρεάν χειραποσκευή σε πτήσεις μικρής και μεσαίας απόστασης
Η Lufthansa καταργεί τη δωρεάν χειραποσκευή

Η Lufthansa ανακοίνωσε ότι για επιλεγμένα δρομολόγια μικρής και μεσαίας απόστασης, θα είναι διαθέσιμη νέα κατηγορία ναύλου, στην οποία θα περιλαμβάνεται μόνο μία αποσκευή καμπίνας.

Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)
Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)

Ο Γιώργος Δώνης είναι ο νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, με την ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών ως το 2027 - Δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα πάρει μέρος σε Μουντιάλ.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

