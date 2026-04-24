Απλουστεύονται οι μεταβιβάσεις που αφορούν σε ακίνητα και μπαίνει τέλος στην ομηρεία δεκάδων χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων που έχουν εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες. Η κατάσταση έχει ως εξής: μέχρι σήμερα οποιαδήποτε εκκρεμότητα με τον δασικό χάρτη αποτελούσε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων.

Πλέον, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούνται προς ψήφιση στη Βουλή, επιχειρεί να αλλάξει το ισχύον καθεστώς. Έτσι, με βάση τα προβλεπόμενα, από τις προαναφερόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, η πολιτεία αναγνωρίζει ότι ένας ιδιώτης (ιδιοκτήτης ακινήτου) δεν μπορεί να στερείται το δικαίωμα αξιοποίησης της περιουσίας του εξαιτίας των καθυστερήσεων στη διοικητική αναμόρφωση των δασικών χαρτών.

Τι αλλάζει; Απεγκλωβίζει τον ιδιοκτήτη από τις Επιτροπές Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ). Ειδικότερα, αν μια ένσταση γίνει δεκτή από την Επιτροπή Αντιρρήσεων, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει αμέσως σε συμβόλαιο (!).

Επιπλέον, αντί για το κλασικό «πιστοποιητικό δασικού χαρακτήρα», στο συμβόλαιο προσαρτάται η απόφαση της Επιτροπής Αντιρρήσεων (με αριθμό ΑΔΑ από τη Διαύγεια) και ένα τοπογραφικό διάγραμμα (ΕΓΣΑ). Επίσης, ο μηχανικός βεβαιώνει επί του τοπογραφικού ότι το ακίνητο είναι εκείνο για το οποίο έγινε δεκτή η αντίρρηση, και η συναλλαγή ολοκληρώνεται κανονικά.

Η άλλη αλλαγή είναι και η απλούστευση για τα «πρόδηλα σφάλματα». Και σε αυτήν την περίπτωση, θα εφαρμοστεί η ίδια διαδικασία. Μόλις δηλαδή εκδοθεί η απόφαση έγκρισης της αναμόρφωσης και αναρτηθεί στη Διαύγεια, το ακίνητο θεωρείται «καθαρό» για μεταβίβαση, χωρίς να απαιτείται η τελική κύρωση του συνολικού χάρτη από τον γενικό γραμματέα Δασών. Με τα προαναφερόμενα: το ακίνητο ενός ιδιώτη αποκτά ξανά αξία, καθώς μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς να χρειάζεται να περάσουν χρόνια για την τελική κύρωση του δασικού χάρτη, ενώ για μηχανικούς, δικηγόρους και συμβολαιογράφους, οι κανόνες γίνονται σαφείς και οι διαδικασίες ψηφιακές.

Η «Ζώνη Συμβατότητας»

Οι νέες νομοθετικές παρεμβάσεις αφορούν και τις λεγόμενες τεχνικές αποκλίσεις μεταξύ κτηματολογίου και δασικών χαρτών. Ειδικότερα, με βάση τα προβλεπόμενα, το Δημόσιο παραιτείται από τη διεκδίκηση λωρίδων ή πολυγώνων που δεν υπερβαίνουν τα 100 τετραγωνικά μέτρα, εφόσον αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων.

Τι σημαίνει αυτό; Οτι μπαίνει τέλος στις δικαστικές διαμάχες για λίγα εκατοστά ή μέτρα γης που οφείλονταν σε διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές αποτύπωσης. Ακόμη καθιερώνεται η υποχρεωτική χρήση της Διαύγειας για όλες τις εγκρίσεις αναμόρφωσης. Οι συμβολαιογράφοι και οι υποθηκοφύλακες αποκτούν πλέον ένα σαφές πρωτόκολλο εργασίας, μειώνοντας τον χρόνο ελέγχου και την πιθανότητα λαθών.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και την παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 της υποχρέωσης των δήμων να τακτοποιήσουν τις εγκρίσεις υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών εντός πάρκων και αλσών. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, η ρύθμιση αυτή αποτρέπει το ενδεχόμενο κατεδαφίσεων σε χώρους που επιτελούν κοινωνικό έργο, δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να εναρμονιστεί με τις Ειδικές Διατάξεις του Δασικού Κώδικα.

Με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις παρατείνεται για έναν χρόνο ( έως το 2027), η προθεσμία για τη νομιμοποίηση κτηνοτροφικών μονάδων, μελισσοκομείων και υδατοκαλλιεργειών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναστέλλονται οι διοικητικές πράξεις αποβολής και τα πρόστιμα, επιτρέποντας στους παραγωγούς να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους απρόσκοπτα ενώ τακτοποιούν τις εκκρεμότητες τους.

Την ίδια ώρα, χιονοδρομικά κέντρα, ορειβατικά καταφύγια και οργανωμένες κατασκηνώσεις αποκτούν το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την έκδοση εγκρίσεων επέμβασης. Ιδιαίτερα για τα ορειβατικά καταφύγια, η απόφαση των υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού θα επέχει θέση οικοδομικής άδειας, απλοποιώντας δραστικά μια μέχρι πρότινος δαιδαλώδη διαδικασία.

