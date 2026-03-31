Δασικοί χάρτες: Τα επόμενα βήματα μετά την απόρριψη της αντίρρησης
Οικονομία 31 Μαρτίου 2026, 06:10

Δασικοί χάρτες: Τα επόμενα βήματα μετά την απόρριψη της αντίρρησης

10+1 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να μη χαθούν περιουσίες

Προκόπης Γιόγιακας
Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Spotlight

Ομηροι των δασικών χαρτών εξακολουθούν να παραμένουν δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, οι περισσότερες αντιρρήσεις που υποβάλλονται επί των δασικών χαρτών απορρίπτονται, με συνέπεια όσοι διεκδικούν μια έκταση ή θέλουν να την αξιοποιήσουν, να μην μπορούν να το κάνουν, μιας και οι δικαιοπραξίες δεν είναι ασφαλείς.

Ετσι, εύλογα τίθεται το ερώτημα: ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά την απόρριψη της αντίρρησης επί του δασικού χάρτη; «ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια της τοπογράφου – μηχανικού Γραμματής Μπακλατσή παρουσιάζουν μέσα από 10+1 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να μη χαθούν περιουσίες.

1) Ποια είναι η κίνηση που πρέπει να κάνει ένας ιδιοκτήτης αμέσως μετά την απόρριψη της αντίρρησης από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά δασικού χάρτη;

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να έχουν υπόψη τους πως όταν η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) απορρίψει την αντίρρηση στους δασικούς χάρτες, υπάρχουν ακόμη ορισμένα βήματα που μπορεί να κάνουν, στην προσπάθειά τους να αποχαρακτηρίσουν μια έκταση. Ποια είναι αυτά;

  • Να υποβάλουν αίτημα πρόδηλου σφάλματος για την αναμόρφωση του δασικού χάρτη.
  • Να προσφύγουν στο Διοικητικό Δικαστήριο (για την ακύρωση της απόφασης).

2) Πώς μπορεί ένας ιδιοκτήτης να μάθει τι ακριβώς τον συμφέρει να κάνει;

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να πάρει την απόφαση της Επιτροπής, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμβουλευτεί δασολόγο για να ελέγξει αν υφίσταται λάθος στην κρίση της Επιτροπής ως προς τον πραγματικό χαρακτήρα της έκτασης στον ιστορικό χάρτη αλλά και στον χάρτη του Κτηματολογίου (2007-2009).

Καλό είναι να συμβουλευτεί και τοπογράφο μηχανικό για τη χαρτογραφική ορθότητα και τα πολύγωνα του χάρτη. Ετσι, σε περίπτωση που υπάρχουν επαρκή στοιχεία, κατατίθεται στη Διεύθυνση Δασών αίτηση αναμόρφωσης του δασικού χάρτη λόγω πρόδηλου σφάλματος.

3) Τι σημαίνει «αναμόρφωση του δασικού χάρτη»;

Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα πρέπει να γνωρίζει πως μετά την απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων και την ανάρτησή της στη Διαύγεια η απόφαση αποστέλλεται στη Δασική Υπηρεσία και ο δασικός χάρτης διορθώνεται/αναμορφώνεται σύμφωνα με την απόφαση. Στη συνέχεια, ο χάρτης κυρώνεται οριστικά για την περιοχή. Στην περίπτωση που οι αντιρρήσεις απορριφθούν, τότε στην αναμόρφωση του χάρτη οι εκτάσεις θα εμφανιστούν οριστικά ως δασικές.

4) Ποια έγγραφα είναι καλό να έχει συγκεντρώσει ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης πριν υποβάλει αίτηση πρόδηλου σφάλματος;

Πολύ σημαντικό πριν καταθέσει κάποιος αίτηση για αναμόρφωση του δασικού χάρτη είναι να έχει τα εξής έγγραφα: τεχνική έκθεση – φωτοερμηνεία δασολόγου. Σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ ’87. Παλιές αεροφωτογραφίες (1945, 1960, 1975) και παλιούς τίτλους ιδιοκτησίας.

5) Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν;

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: αίτηση προς τη Διεύθυνση Δασών. Συμβόλαιο της ιδιοκτησίας. Εντυπο Ε9. Φωτοτυπία ταυτότητας. Συντεταγμένες της έκτασης σε ΕΓΣΑ ’87. Εγγραφα της διοίκησης (π.χ. παραχωρητήριο, πράξη χαρακτηρισμού κ.λπ.).

6) Πότε πρέπει να γίνει προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο;

Η προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο για τους δασικούς χάρτες δεν γίνεται αμέσως μετά την απόρριψη της αντίρρησης, αλλά όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναμόρφωσης και κύρωσης του χάρτη.

7) Αρα ποια είναι τα στάδια / βήματα;

  • Δημοσιεύεται στη Διαύγεια η απορριπτική απόφαση της αντίρρησης από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων.
  • Η Δασική Υπηρεσία αναμορφώνει τον δασικό χάρτη σύμφωνα με την απόφαση.
  • Ο χάρτης κυρώνεται και δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.
  • Από την ημέρα δημοσίευσης αρχίζει η προθεσμία για δικαστική προσφυγή.
  • Υπάρχει προθεσμία 60 ημερών για αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

8) Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες;

Πολλοί ιδιοκτήτες χάνουν το δικαίωμα αίτησης ακύρωσης, γιατί δεν παρακολουθούν πότε αναμορφώνεται και κυρώνεται ο δασικός χάρτης. Επομένως, ο ιδιοκτήτης πρέπει να παρακολουθεί στενά όλη τη διαδικασία.

9) Ποιος ιδιοκτήτης έχει τις περισσότερες πιθανότητες να βγει κερδισμένος;

Ο αποχαρακτηρισμός μιας έκτασης που μπήκε στον δασικό χάρτη ως δασική είναι γενικά δύσκολη υπόθεση, αλλά η δυσκολία εξαρτάται από ορισμένα βασικά στοιχεία.

Α) Από τον χαρακτηρισμό στον δασικό χάρτη

Εδώ, η δυσκολία αλλάζει ανάλογα με τον κωδικό.

  • ΔΔ (δάσος παλιά και σήμερα) → πολύ δύσκολος αποχαρακτηρισμός.
  • ΔΑ (δάσος παλιά – αγρός σήμερα) → δύσκολος, αλλά γίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις.
  • ΑΔ (αγρός παλιά – δάσος σήμερα) → πιο εύκολος αποχαρακτηρισμός.
  • ΑΑ (αγρός παλιά και σήμερα) → συνήθως δεν υπάρχει θέμα.

Β) Από το τι δείχνουν οι αεροφωτογραφίες του 1945

Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Ειδικότερα:

  • Αν το 1945 φαίνεται καλλιέργεια / χωράφι, υπάρχουν πολλές πιθανότητες.
  • Αν το 1945 φαίνεται δασική βλάστηση, οι πιθανότητες μειώνονται σημαντικά.

Γ) Από τους παλιούς τίτλους ιδιοκτησίας

Στην περίπτωση αυτή, βοηθά ιδιαίτερα το αν υπάρχουν συμβόλαια πριν από το 1900, καθώς και πριν από το 1945 ή το 1960.

Δ) Από τις παλιές δηλώσεις καλλιέργειας

Ε) Από τη σημερινή χρήση της έκτασης

Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αν υπάρχει σήμερα καλλιέργεια, αν καλλιεργείται για πολλά χρόνια ή αν υπάρχουν παλιές ελιές ή άλλη αγροτική χρήση.

10) Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ένας ιδιοκτήτης εάν απορριφθεί το αίτημά του λόγω δασικής έκτασης;

Στην περίπτωση που το Κτηματολόγιο απορρίψει το δικαίωμά του στις αρχικές εγγραφές επειδή η έκταση εμφανίζεται ως δασική, τότε υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Αυτές είναι:

Α) Ελεγχος του λόγου απόρριψης

Πρέπει να εξεταστεί ακριβώς τι αναφέρει η απόφαση του Κτηματολογίου. Συνήθως αναγράφεται ότι:

  •  η έκταση εμφανίζεται ως δασική στον δασικό χάρτη.
  • ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο λόγω δασικού χαρακτήρα.

Αυτό σημαίνει ότι το Κτηματολόγιο βασίστηκε στον αναρτημένο δασικό χάρτη, επειδή δεν είχε ακόμη κυρωθεί.

Β) Διόρθωση εγγραφής μετά την κύρωση του δασικού χάρτη

Αν μετά την ανάρτηση αλλάξει ο χαρακτηρισμός της έκτασης (π.χ. έγινε δεκτή αντίρρηση), τότε μπορεί να γίνει αίτηση διόρθωσης εγγραφής στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Γ) Αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Αν κερδηθεί η υπόθεση και η έκταση πάψει να θεωρείται δασική, τότε διορθώνεται και το Κτηματολόγιο.

Δ) Αγωγή ιδιοκτησίας κατά του ελληνικού Δημοσίου

Αυτό γίνεται όταν υπάρχουν ισχυροί τίτλοι ιδιοκτησίας και το Δημόσιο δηλώνει την έκταση ως δασική.

11) Ποια είναι τα λάθη που διορθώνονται;

Είναι:

  • Σφάλματα στα χαρτογραφικά υπόβαθρα.
  • Λάθος τοποθέτηση θεματικών οριογραμμών.
  • Παράλειψη ή λανθασμένη απεικόνιση θεματικών εκτάσεων.
  • Λάθος εγγραφές στοιχείων (αντιστοίχισης).
  • Τροποποιημένα στοιχεία λόγω επεξεργασίας εικόνας σε διαβαθμισμένες περιοχές.
  • Συμπερίληψη πεδινών χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων.
  • Συμπερίληψη χορτολιβαδικών ή βραχωδών εκτάσεων αναγνωρισμένων ως ιδιωτικών.
  • Συμπερίληψη τεχνητών δασικών φυτειών ως δασικών εκτάσεων.
  • Παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν από την κύρωση του δασικού χάρτη.

Μέση Ανατολή: Πότε «βλέπουν» το τέλος του πολέμου οι επαγγελματίες των αγορών

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
Διεθνής Οικονομία 31.03.26

Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Νατάσα Σινιώρη
Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο
Διεθνής Οικονομία 30.03.26

Σε αφιέρωμά του, ο Economist εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αποφεύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τι μέτρα έχει πάρει για πιθανούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Επιθεώρηση Εργασίας 30.03.26

Η βία και η παρενόχληση στην εργασία εξακολουθούν να εκδηλώνονται κυρίως με ψυχολογικές και λεκτικές μορφές ενώ τα περιστατικά σωματικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης εμφανίζονται σε χαμηλότερα ποσοστά

Σύνταξη
Fuel pass: Αγώνας δρόμου για να δοθεί πριν το Πάσχα – Τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεραστούν
Τα χρονοδιαγράμματα 30.03.26

Μάχη με το χρόνο δίνει το οικονομικό επιτελείο για να ενεργοποιηθούν τα μέτρα στήριξης (fuel pass) για την ενεργειακή κρίση πριν το Πάσχα. Ασφυκτικό το χρονοδιάγραμμα. Τι ενεργοποιείται και πότε.

Στράτος Ιωακείμ
Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ
Βραδυφλεγής βόμβα 30.03.26

Το συνολικό βάρος που κουβαλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε χρέος έσπασε κάθε φράγμα, αγγίζοντας το δυσθεώρητο νούμερο των 407,6 δισ. ευρώ

Γιώργος Μανέττας
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;
Μέση Ανατολή 31.03.26

Οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, αλλά οι στρατιωτικές επιλογές για το άνοιγμα του στενού ενέχουν τον κίνδυνο έντονης αντίδρασης από το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ
«Ευλογημένη» 31.03.26

«Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος παρτενέρ από τον Μπρους Γουίλις», έγραψε σε πρόσφατη δημοσίευση της η Κιμ Μπάσιντζερ, αναφερόμενη στη συνεργασία τους στο «Blind Date».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, γράφουν οι FT
Financial Times 31.03.26

Χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ διαπραγματευόταν επένδυση πολλών εκατομμυρίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αμυντικής βιομηχανίας πριν αρχίσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Σύνταξη
Ουκρανία: 2 νεκροί και 30 τραυματίες σε επιδρομές της Ρωσίας
Κόσμος 31.03.26

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
Διεθνής Οικονομία 31.03.26

Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η 30η Μαρτίου για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να φέρνει στη Βουλή «το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του Οργανισμού».

Σύνταξη
Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
Ελλάδα 30.03.26

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 4,4 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
Ελλάδα 30.03.26

«Το παιδί παρέμεινε για δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου χωρίς να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής» τονίζει ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος

Σύνταξη
Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που ήταν καθοριστικός στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού εξήγησε πως είναι πάντα έτοιμος προκειμένου να προσφέρει στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο
Διεθνής Οικονομία 30.03.26

Σε αφιέρωμά του, ο Economist εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αποφεύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τι μέτρα έχει πάρει για πιθανούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

