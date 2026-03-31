Δασικοί χάρτες: Τα επόμενα βήματα μετά την απόρριψη της αντίρρησης

Ομηροι των δασικών χαρτών εξακολουθούν να παραμένουν δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, οι περισσότερες αντιρρήσεις που υποβάλλονται επί των δασικών χαρτών απορρίπτονται, με συνέπεια όσοι διεκδικούν μια έκταση ή θέλουν να την αξιοποιήσουν, να μην μπορούν να το κάνουν, μιας και οι δικαιοπραξίες δεν είναι ασφαλείς.

Ετσι, εύλογα τίθεται το ερώτημα: ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά την απόρριψη της αντίρρησης επί του δασικού χάρτη; «ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια της τοπογράφου – μηχανικού Γραμματής Μπακλατσή παρουσιάζουν μέσα από 10+1 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να μη χαθούν περιουσίες.

1) Ποια είναι η κίνηση που πρέπει να κάνει ένας ιδιοκτήτης αμέσως μετά την απόρριψη της αντίρρησης από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά δασικού χάρτη;

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να έχουν υπόψη τους πως όταν η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) απορρίψει την αντίρρηση στους δασικούς χάρτες, υπάρχουν ακόμη ορισμένα βήματα που μπορεί να κάνουν, στην προσπάθειά τους να αποχαρακτηρίσουν μια έκταση. Ποια είναι αυτά;

Να υποβάλουν αίτημα πρόδηλου σφάλματος για την αναμόρφωση του δασικού χάρτη.

Να προσφύγουν στο Διοικητικό Δικαστήριο (για την ακύρωση της απόφασης).

2) Πώς μπορεί ένας ιδιοκτήτης να μάθει τι ακριβώς τον συμφέρει να κάνει;

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να πάρει την απόφαση της Επιτροπής, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμβουλευτεί δασολόγο για να ελέγξει αν υφίσταται λάθος στην κρίση της Επιτροπής ως προς τον πραγματικό χαρακτήρα της έκτασης στον ιστορικό χάρτη αλλά και στον χάρτη του Κτηματολογίου (2007-2009).

Καλό είναι να συμβουλευτεί και τοπογράφο μηχανικό για τη χαρτογραφική ορθότητα και τα πολύγωνα του χάρτη. Ετσι, σε περίπτωση που υπάρχουν επαρκή στοιχεία, κατατίθεται στη Διεύθυνση Δασών αίτηση αναμόρφωσης του δασικού χάρτη λόγω πρόδηλου σφάλματος.

3) Τι σημαίνει «αναμόρφωση του δασικού χάρτη»;

Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα πρέπει να γνωρίζει πως μετά την απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων και την ανάρτησή της στη Διαύγεια η απόφαση αποστέλλεται στη Δασική Υπηρεσία και ο δασικός χάρτης διορθώνεται/αναμορφώνεται σύμφωνα με την απόφαση. Στη συνέχεια, ο χάρτης κυρώνεται οριστικά για την περιοχή. Στην περίπτωση που οι αντιρρήσεις απορριφθούν, τότε στην αναμόρφωση του χάρτη οι εκτάσεις θα εμφανιστούν οριστικά ως δασικές.

4) Ποια έγγραφα είναι καλό να έχει συγκεντρώσει ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης πριν υποβάλει αίτηση πρόδηλου σφάλματος;

Πολύ σημαντικό πριν καταθέσει κάποιος αίτηση για αναμόρφωση του δασικού χάρτη είναι να έχει τα εξής έγγραφα: τεχνική έκθεση – φωτοερμηνεία δασολόγου. Σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ ’87. Παλιές αεροφωτογραφίες (1945, 1960, 1975) και παλιούς τίτλους ιδιοκτησίας.

5) Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν;

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: αίτηση προς τη Διεύθυνση Δασών. Συμβόλαιο της ιδιοκτησίας. Εντυπο Ε9. Φωτοτυπία ταυτότητας. Συντεταγμένες της έκτασης σε ΕΓΣΑ ’87. Εγγραφα της διοίκησης (π.χ. παραχωρητήριο, πράξη χαρακτηρισμού κ.λπ.).

6) Πότε πρέπει να γίνει προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο;

Η προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο για τους δασικούς χάρτες δεν γίνεται αμέσως μετά την απόρριψη της αντίρρησης, αλλά όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναμόρφωσης και κύρωσης του χάρτη.

7) Αρα ποια είναι τα στάδια / βήματα;

Δημοσιεύεται στη Διαύγεια η απορριπτική απόφαση της αντίρρησης από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων.

Η Δασική Υπηρεσία αναμορφώνει τον δασικό χάρτη σύμφωνα με την απόφαση.

Ο χάρτης κυρώνεται και δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.

Από την ημέρα δημοσίευσης αρχίζει η προθεσμία για δικαστική προσφυγή.

Υπάρχει προθεσμία 60 ημερών για αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

8) Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες;

Πολλοί ιδιοκτήτες χάνουν το δικαίωμα αίτησης ακύρωσης, γιατί δεν παρακολουθούν πότε αναμορφώνεται και κυρώνεται ο δασικός χάρτης. Επομένως, ο ιδιοκτήτης πρέπει να παρακολουθεί στενά όλη τη διαδικασία.

9) Ποιος ιδιοκτήτης έχει τις περισσότερες πιθανότητες να βγει κερδισμένος;

Ο αποχαρακτηρισμός μιας έκτασης που μπήκε στον δασικό χάρτη ως δασική είναι γενικά δύσκολη υπόθεση, αλλά η δυσκολία εξαρτάται από ορισμένα βασικά στοιχεία.

Α) Από τον χαρακτηρισμό στον δασικό χάρτη

Εδώ, η δυσκολία αλλάζει ανάλογα με τον κωδικό.

ΔΔ (δάσος παλιά και σήμερα) → πολύ δύσκολος αποχαρακτηρισμός.

ΔΑ (δάσος παλιά – αγρός σήμερα) → δύσκολος, αλλά γίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις.

ΑΔ (αγρός παλιά – δάσος σήμερα) → πιο εύκολος αποχαρακτηρισμός.

ΑΑ (αγρός παλιά και σήμερα) → συνήθως δεν υπάρχει θέμα.

Β) Από το τι δείχνουν οι αεροφωτογραφίες του 1945

Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Ειδικότερα:

Αν το 1945 φαίνεται καλλιέργεια / χωράφι, υπάρχουν πολλές πιθανότητες.

Αν το 1945 φαίνεται δασική βλάστηση, οι πιθανότητες μειώνονται σημαντικά.

Γ) Από τους παλιούς τίτλους ιδιοκτησίας

Στην περίπτωση αυτή, βοηθά ιδιαίτερα το αν υπάρχουν συμβόλαια πριν από το 1900, καθώς και πριν από το 1945 ή το 1960.

Δ) Από τις παλιές δηλώσεις καλλιέργειας

Ε) Από τη σημερινή χρήση της έκτασης

Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αν υπάρχει σήμερα καλλιέργεια, αν καλλιεργείται για πολλά χρόνια ή αν υπάρχουν παλιές ελιές ή άλλη αγροτική χρήση.

10) Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ένας ιδιοκτήτης εάν απορριφθεί το αίτημά του λόγω δασικής έκτασης;

Στην περίπτωση που το Κτηματολόγιο απορρίψει το δικαίωμά του στις αρχικές εγγραφές επειδή η έκταση εμφανίζεται ως δασική, τότε υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Αυτές είναι:

Α) Ελεγχος του λόγου απόρριψης

Πρέπει να εξεταστεί ακριβώς τι αναφέρει η απόφαση του Κτηματολογίου. Συνήθως αναγράφεται ότι:

η έκταση εμφανίζεται ως δασική στον δασικό χάρτη.

ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο λόγω δασικού χαρακτήρα.

Αυτό σημαίνει ότι το Κτηματολόγιο βασίστηκε στον αναρτημένο δασικό χάρτη, επειδή δεν είχε ακόμη κυρωθεί.

Β) Διόρθωση εγγραφής μετά την κύρωση του δασικού χάρτη

Αν μετά την ανάρτηση αλλάξει ο χαρακτηρισμός της έκτασης (π.χ. έγινε δεκτή αντίρρηση), τότε μπορεί να γίνει αίτηση διόρθωσης εγγραφής στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Γ) Αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Αν κερδηθεί η υπόθεση και η έκταση πάψει να θεωρείται δασική, τότε διορθώνεται και το Κτηματολόγιο.

Δ) Αγωγή ιδιοκτησίας κατά του ελληνικού Δημοσίου

Αυτό γίνεται όταν υπάρχουν ισχυροί τίτλοι ιδιοκτησίας και το Δημόσιο δηλώνει την έκταση ως δασική.

11) Ποια είναι τα λάθη που διορθώνονται;

Είναι:

Σφάλματα στα χαρτογραφικά υπόβαθρα.

Λάθος τοποθέτηση θεματικών οριογραμμών.

Παράλειψη ή λανθασμένη απεικόνιση θεματικών εκτάσεων.

Λάθος εγγραφές στοιχείων (αντιστοίχισης).

Τροποποιημένα στοιχεία λόγω επεξεργασίας εικόνας σε διαβαθμισμένες περιοχές.

Συμπερίληψη πεδινών χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων.

Συμπερίληψη χορτολιβαδικών ή βραχωδών εκτάσεων αναγνωρισμένων ως ιδιωτικών.

Συμπερίληψη τεχνητών δασικών φυτειών ως δασικών εκτάσεων.

Παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν από την κύρωση του δασικού χάρτη.

Premium Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ