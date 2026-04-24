Απογραφή ανελκυστήρων: Οι υποχρεώσεις του συντηρητή, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Απριλίου 2026, 06:00

Απογραφή ανελκυστήρων: Οι υποχρεώσεις του συντηρητή, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι

Ο βασικός στόχος της απογραφής είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, η πλήρης καταγραφή και ο έλεγχος των παλαιών και επικίνδυνων ανελκυστήρων σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια

Δήμητρα Σκούφου
Νομοθετική παρέμβαση από το υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με την απογραφή των ανελκυστήρων για περαιτέρω υποχρεώσεις των συντηρητών περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή με στόχο την ενίσχυση των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορούν τον έλεγχο της απογραφής τους.

Ο υπεύθυνος συντηρητής-εγκαταστάτης υποχρεούται να αναγράψει και τον αριθμό απογραφής του ανελκυστήρα στο Μητρώο

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο υπεύθυνος συντηρητής-εγκαταστάτης ανελκυστήρα υποχρεούται, κατά την έκδοση του προβλεπόμενου φορολογικού παραστατικού για παροχή υπηρεσιών συντήρησης-εγκατάστασης, να αναγράψει και τον αριθμό απογραφής του ανελκυστήρα στο Μητρώο.

Η παράλειψη αναγραφής του αριθμού απογραφής στο παραστατικό ισούται με ανακριβή δήλωση και συνιστά διοικητική παράβαση, με ανάλογες διοικητικές κυρώσεις και στον συντηρητή όπως αυτές προβλέπονται και για τους ιδιοκτήτες. Να σημειωθεί ότι υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης σε Μητρώο του υπουργείου Ανάπτυξης των πιστοποιητικών ελέγχου από τους συντηρητές ανελκυστήρων. Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο συμμόρφωσης και για επιβολή των διοικητικών κυρώσεων είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Η αναγραφή αριθμού στο παραστατικό εκτιμάται ότι επί της ουσίας θα λειτουργήσει ως ένας μοχλός πίεσης ώστε να γίνεται σωστά η απογραφή. Ο βασικός στόχος της απογραφής είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, η πλήρης καταγραφή και ο έλεγχος των παλαιών και επικίνδυνων ανελκυστήρων σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και τη βελτίωση της συντήρησης. Το μέτρο κρίνεται ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ).

Έως τις 30 Ιουνίου

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει δώσει παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 για τη δήλωση ανελκυστήρων στο Μητρώο Ανελκυστήρων, η οποία αποτελεί και την τελική προθεσμία καθώς νομικά δεν προβλέπεται νέα παράταση. Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε ακινησία, χωρίς να συνεπάγεται νέες υποχρεώσεις ή ευθύνες για ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων.

Μάλιστα οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης έχουν καλέσει τους συντηρητές να ελέγξουν τα πελατολόγιά τους και να καταχωρίσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όλους τους ανελκυστήρες που συντηρούν, εφόσον δεν έχουν ήδη δηλωθεί, ενώ οι ιδιοκτήτες οφείλουν να δηλώσουν και τους ανελκυστήρες που είναι εκτός λειτουργίας. Η διαδικασία της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταγραφής όλων των ανελκυστήρων στη χώρα γίνεται μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας (elevator.mindev.gov.gr).

Παρότι το θεσμικό πλαίσιο είναι γνωστό εδώ και καιρό, η υποχρέωση δήλωσης των ανελκυστήρων εξακολουθεί να αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων.

245.000 οι αιτήσεις

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι σήμερα είναι αποθηκευμένες στο Μητρώο 282.517 αιτήσεις εκ των οποίων έχουν οριστικοποιηθεί οι 274.679. Εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των ανελκυστήρων που πρέπει να απογραφούν φτάνει τις 900.000 σε όλη τη χώρα. Πάντως αυτό που πρέπει να καταστεί κατανοητό είναι ότι η διαδικασία της δήλωσης δεν συνεπάγεται νέες υποχρεώσεις ή ευθύνες για ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων.

Η απογραφή μπορεί να γίνει από τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή ή τον συντηρητή του ανελκυστήρα. Ο χρήστης καλείται να δηλώσει: το έτος εγκατάστασης, των αριθμό των στάσεων, την κατάσταση λειτουργίας (ενεργός ή ανενεργός). Επίσης εάν υπάρχει πιστοποίηση αν έχει δηλωθεί σε αρχείο δήμου καθώς και τον αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου. Ακόμη κι αν λείπουν κάποια στοιχεία, η δήλωση μπορεί να προχωρήσει με επιλογή «αγνώστου» ή «προσωρινά μη διαθέσιμου» δεδομένου.

Σε περιπτώσεις διπλοεγγραφών, η διασταύρωση θα γίνεται αυτόματα μέσω του ΚΑΕΚ. Οσοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τον Ιούνιο του 2026 θα διατηρήσουν ίδιο καθεστώς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων με όσους είχαν δηλώσει νωρίτερα.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κάθε ανελκυστήρας που δεν θα απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρηθεί νόμιμα. Χωρίς αριθμό απογραφής, σε μεταγενέστερο στάδιο θα ακινητοποιηθεί και θα σφραγιστεί, ενώ οι ιδιοκτήτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικά πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

googlenews

