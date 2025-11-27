Πιστοποίηση ασανσέρ: Μέσα σε τρεις μέρες δηλώθηκαν 32.000 ανελκυστήρες – Θα δοθεί παράταση;

32.000 ανελκυστήρες δηλώθηκαν μέσα σε τρεις μόνο μέρες στο νέο εθνικό μητρώο απογραφής που δημιούργησε για αυτόν τον σκοπό το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, μέχρι σήμερα, οι ανελκυστήρες που έχουν δηλωθεί φτάνουν τις 232.000 (από 110.00 που είχαν δηλωθεί μέχρι τις 4/11/2025).

Αν αυτός ο γρήγορος ρυθμός συνεχιστεί, δεν είναι απίθανο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ασανσέρ στο εθνικό μητρώο απογραφής, να έχουν δηλωθεί 300.000 ανελκυστήρες, γεγονός που ανεβάζει κατά 150.000 τα μέχρι στιγμής δηλωμένα ασανσέρ στη χώρα μας με βάση τα στοιχεία που έχει το υπουργείο στη διάθεση του από όλα τα προηγούμενα έτη.

Οπως έχει ανακοινωθεί, οι αδήλωτοι ανελκυστήρες θα σφραγίζονται και οι ιδιοκτήτες τους θα πληρώσουν διοικητικό πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως οι εκτιμήσεις θέλουν τον αριθμό των ανελκυστήρων (σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια) στη χώρα μας, να κυμαίνονται ανάμεσα στις 700.000 και 900.000, όμως δεν είναι λίγοι αυτοί που κάνουν λόγο για έναν υπερβολικό αριθμό κατεβάζοντας το νούμερο των υπαρχόντων ασανσέρ στα 400.000.

«Θα λυθούν πολλά προβλήματα με το μητρώο»

O Μιχάλης Χιωτίνης, εγκαταστάτης-συντηρητής ασανσέρ με εμπειρία στον χώρο, αποτιμά θετικά την πρωτοβουλία δήλωσης των ανελκυστήρων για πρώτη φορά συγκεντρωτικά σε ένα μητρώο.

«Καταρχάς θα ξεκαθαρίσει και η εικόνα των τεχνικών γραφείων που ασχολούνται με την εργασία της εγκατάστασης και συντήρησης. Λειτουργούν γραφεία χωρίς άδειες και προσωπικό και υπάρχει και ένα κομμάτι μαύρης αγοράς. Εγώ ζητάω 35 ευρώ την επίσκεψη, με απόδειξη, πολλοί άλλοι ζητούν 20 ευρώ, χωρίς απόδειξη» περιγράφει ο ίδιος στο in.

Σύμφωνα με τον κ. Χιωτίνη, το 60% με 70% των υπαρχόντων ανελκυστήρων χρειάζεται αναβάθμιση, από τη μικρότερη ως τη συνολική.

Ο κ. Χιωτίνης κάνει λόγο για μια εικόνα χάους στο θέμα λειτουργίας των ασανσέρ στην Ελλάδα.

«Οι εγκαταστάτες – συντηρητές αντικρίζουμε πολλά όλο αυτό το διάστημα που έχει ανακινηθεί το θέμα της απογραφής και πιστοποίησης. Πολλοί ανελκυστήρες έχουν να συντηρηθούν χρόνια, άλλοι ηλεκτροδοτούνται παράνομα, άλλοι λειτουργούν χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Ενα τόσο σημαντικό μέσο μετακίνησης και ήταν μέχρι πρότινος τόσο αφημένο στην τύχη του» σχολιάζει ο κ. Χιωτίνης.

Η διαδικασία της δήλωσης ενέχει και άλλο ένα θετικό στοιχείο σύμφωνα με τον κ. Χιωτίνη: τους τελευταίους μήνες δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας στα καταστήματα που εμπορεύονται ανταλλακτικά για ανελκυστήρες.

Βέβαια, όπως σημειώνει ο κ. Χιωτίνης, απαιτούνται επιδοτήσεις και ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα, μετά τη δήλωση των ανελκυστήρων στο μητρώο, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να αναβαθμίσουν τα ασανσέρ με βάση τις προδιαγραφές ασφαλείας που έχει θέσει το υπουργείο.

Θετικά αποτιμά τη διαδικασία και ο Γιώργος Βλασσόπουλος, πρόεδρος Συντηρητών Ανελκυστήρων. Ο ίδιος επισημαίνει το εξής: «όλοι οι συνάδελφοι συντηρητές μπορούν να βοηθήσουν να μάθουμε πόσα πραγματικά είναι τα ασανσέρ που λειτουργούν στη χώρα μας. Χρειάζονται μόλις τρία λεπτά από κάποιον ιδιοκτήτη ή συντηρητή για να δηλωθεί ένας ανελκυστήρας στο εθνικό μητρώο απογραφής».

Ο κ. Χιωτίνης αναφέρει πως μέχρι τις 30/11 που εκπνέει η προθεσμία δήλωσης, ο ίδιος θα έχει δηλώσει και τα 150 ασανσέρ που διαθέτει στο πελατολόγιο του.

Βέβαια, σύμφωνα με τον ίδιο, από την απογραφή μέχρι την τελική πιστοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό ασφαλείας, υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα να διανυθεί.

Οπως σημειώνει ο κ. Χιωτίνης: «Από τους 150 ανελκυστήρες που έχω στο πελατολόγιο μου, μόνο 10 ιδιοκτήτες/διαχειριστές πολυκατοικιών μου έχουν ζητήσει να αναβαθμίσουν τα ασανσέρ τους και από αυτούς έχουμε προλάβει να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία για τους μισούς».

«Η διαδικασία δεν πρέπει να σταματήσει»

Κατά τον Στράτο Παραδιά, πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ, η παραίνεση του υπουργείου Ανάπτυξης πριν από λίγες μέρες (στις 21/11) προς τους συντηρητές-εγκαταστάτες ασανσέρ να δηλώσουν τους ανελκυστήρες που έχουν καταχωρημένους στα πελατολόγια τους, αύξησε κατακόρυφα τον ρυθμό δήλωσης ασανσέρ.

Παρόλα αυτά, κατά τον κ. Παραδιά, το υπουργείο πρέπει να δώσει μια δίμηνη παράταση δήλωσης των ανελκυστήρων στο μητρώο, έτσι ώστε να μην διακοπεί η κινητικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Οπως σημειώνει: «Κανείς δεν θέλει να σταματήσει η απογραφή, δεδομένου ότι είναι πολλοί περισσότεροι οι ανελκυστήρες που δεν έχουν δηλωθεί από αυτούς που δηλώθηκαν. Οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων δραστηριοποιήθηκαν καθυστερημένα στο θέμα της δήλωσης».

Ο ίδιος αναφέρει ακόμα πως η ενημέρωση των πολιτών για το θέμα δεν ήταν η δέουσα.

Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα, η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης δεν έχει εκδηλώσει πρόθεση παρατάσης δήλωσης των ανελκυστήρων. Παρόλα αυτά, οι διευκρινίσεις που δόθηκαν πριν απο μερικές μέρες στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης (στις 21/11), μεταξύ του υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου και των προεδρείων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) , της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ) και της Πανελλήνιας Ενωσης Τεχνολογίας Ανελκυστήρων & Κυλιόμενων Κλιμάκων (ΠΕΤΑΚ), με κυριότερη, πως δεν υπάρχει πρόσθετη ευθύνη για τους πολίτες που προβαίνουν στην απογραφή του ανελκυστήρα πολυκατοικίας στο νέο σύστημα, αφήνει ανοιχτό, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν καλά το θέμα, να δοθεί τελικά μια παράταση.