Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα

Στο τέλος του μήνα λήγει η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια. Μόλις ολοκληρωθεί η απογραφή (δηλαδή έως τις 30 Νοεμβρίου), το υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο για πρώτη φορά θα γνωρίζει πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν και πού, και κυρίως ποιας ηλικίας είναι, θα δρομολογήσει τη σταδιακή υλοποίηση της όλης διαδικασίας επιθεώρησης, πιστοποίησης και καταχώρισης των ανελκυστήρων, αρχίζοντας από τους παλαιότερους, οι οποίοι έχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα ασφαλείας.

Το κόστος ελέγχου

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί πως πέρα από κόστος ελέγχου και επανελέγχου, το κύριο πρόβλημα είναι το κόστος των εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας των ανελκυστήρων, το οποίο ιδίως στις παλιές πολυκατοικίες μπορεί να φθάσει ακόμα και σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Με βάση τα όσα ισχύουν, η τακτική συντήρηση και η ανά τετραετία επιθεώρηση των ανελκυστήρων βαραίνει τους χρήστες (ιδιοκτήτες και ενοικιαστές). Το κόστος των υλικών και των εργασιών αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού των συστημάτων ασφαλείας των ανελκυστήρων το επωμίζονται αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες.

Σημειώνεται πως σήμερα κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό των ανελκυστήρων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η εκτίμηση είναι πως κυμαίνονται μεταξύ 750.000 και 900.000. Επιπλέον, παρά την υποχρεωτικότητα της απογραφής, μέχρι σήμερα έχουν απογραφεί μόνο γύρω στους 110.000 ανελκυστήρες.

«ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια του προέδρου της ΠΟΜΙΔΑ / δικηγόρου Στράτου Παραδιά, παρουσιάζουν μέσα από 10 ερωτήσεις-απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές σε πολυκατοικίες που διαθέτουν ανελκυστήρες, προκειμένου να ξέρουν πώς να κάνουν σωστά την απογραφή και να αποφύγουν τα μεγάλα πρόστιμα.

Ποια είναι τα βήματα για να την απογραφή του ανελκυστήρα;

Το πρόσωπο που πρόκειται να απογράψει τον ανελκυστήρα (ιδιοκτήτης, διαχειριστής, νόµιµος εκπρόσωπός τους ή ο υπεύθυνος συντηρητής ή εγκαταστάτης του ανελκυστήρα) εισέρχεται στον ιστότοπο https://elevator.mindev.gov.gr/ . Επιλέγει «Είσοδος στην υπηρεσία» και στη συνέχεια «Είσοδος µε κωδικούς TaxisNet ». Αφού εισέλθει στο σύστηµα µε τους κωδικούς TaxisNet, συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία.

Ποια είναι τα υποχρεωτικά πεδία;

Α) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου.

Β)Η διεύθυνση του κτιρίου στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας.

Γ)Ο αριθμός των στάσεων που πραγματοποιεί ο ανελκυστήρας.

Δ)Το έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα και το ΑΦΜ του συντηρητή.

Ποιο είναι το κόστος της επιθεώρησης;

Για τους συνήθεις ανελκυστήρες το κόστος ελέγχου ανέρχεται περίπου στα 150-200 ευρώ και το κόστος επανελέγχου περίπου στα 50 ευρώ. Oλα αυτά ανάλογα με την απασχόληση του επιθεωρητή, και βαρύνει τους ενοίκους του κτιρίου. Ο ενημερωμένος κατάλογος των επιθεωρητών βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.pomida.gr

Τι ισχύει στην περίπτωση που στο κτίριο υπάρχουν περισσότεροι του ενός ανελκυστήρες;

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ανελκυστήρων στην ίδια διεύθυνση/κτίριο/ΚΑΕΚ, τότε απαιτούνται ισάριθμες εγγραφές με τα στοιχεία προσδιορισμού ενός εκάστου εξ αυτών. Ειδικότερα, η απογραφή περισσότερων ανελκυστήρων γίνεται για κάθε ανελκυστήρα µέσω της επιλογής «Προσθήκη Ανελκυστήρα +», συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία κάθε ανελκυστήρα.

Τι απογράφεται στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης;

Ολοι οι εγκατεστημένοι ιδιωτικοί και δημόσιοι ανελκυστήρες ατόμων εντός της επικράτειας, ανεξάρτητα από το στάδιο συμμόρφωσής τους με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις ασφαλείας.

Πώς δηλώνεται ένας ανελκυστήρας που βρίσκεται σε μόνιμη ακινησία;

Στην πλατφόρμα υπάρχει πεδίο στο οποίο ο ιδιοκτήτης του (γιατί δεν υπάρχει συντηρητής) «τσεκάρει» δηλώνοντας υπεύθυνα ότι ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε μόνιμη ακινησία πέραν του τριμήνου, ώστε να συμπεριληφθούν και αυτοί οι ανελκυστήρες στην απογραφή.

Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχει συνιδιοκτησία;

Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη.

Οι ανελκυστήρες μπορούν να δηλωθούν από τους συντηρητές τους;

Ναι, οι συντηρητές έχουν αυτό το δικαίωμα.

Τι γίνεται στην περίπτωση που δηλωθούν μη ακριβή στοιχεία, π.χ. λανθασμένη διεύθυνση κτιρίου;

Εφόσον έχει οριστικοποιηθεί η απογραφή, τα στοιχεία που συµπληρώθηκαν δεν µπορούν να τροποποιηθούν πλέον. Δύναται ωστόσο να γίνει διαγραφή των στοιχείων της απογραφής, και στη συνέχεια, να γίνει εκ νέου συμπλήρωση των ορθών στοιχείων.

Τι πρόστιμα προβλέπονται για όσους δεν συμμορφωθούν και δεν προχωρήσουν στην απογραφή;

Η μη εμπρόθεσμη απογραφή των ανελκυστήρων επισύρει τα εξής διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα σε βάρος των ιδιοκτητών τους:

1.000 ευρώ για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε κτίρια με χρήση κατοικίας.

2.500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μεικτή χρήση (π.χ. στην ίδια πολυκατοικία κάποια διαμερίσματα να αξιοποιούνται ως γραφεία και άλλα ως κατοικίες).

5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό (για παράδειγμα, εμπορικά κέντρα).

