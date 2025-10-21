newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Ασανσέρ: Μόνο 10% έχει απογραφεί – Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις
Ελλάδα 21 Οκτωβρίου 2025 | 12:10

Ασανσέρ: Μόνο 10% έχει απογραφεί – Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις

Όσοι δεν προβούν στην απογραφή των ασανσέρ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων

Σύνταξη
Τη συμμετοχή των πολιτών στη δωρεάν απογραφή όλων των ανελκυστήρων ζήτησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μία «σημαντική διαδικασία για την ασφάλεια όλων» και αποτελεί το πρώτο βήμα μίας συνολικής στρατηγικής εποπτείας και αναβάθμισης.

Η διαδικασία είναι υποχρεωτική, δωρεάν και διαθέσιμη ηλεκτρονικά έως τις 30 Νοεμβρίου 2025. Κάθε ανελκυστήρας που θα καταγραφεί θα αποκτήσει μοναδικό αριθμό μητρώου, απαραίτητο για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία του.

«Οι πολίτες καλούνται να συνεργαστούν για την ασφάλειά τους. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά, η απογραφή είναι απλή και χωρίς κόστος», επεσήμανε ο υπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Όπως τονίστηκε, το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων είναι μία εθνική πρωτοβουλία με καθαρά κοινωνικό και προληπτικό χαρακτήρα. Οι πολίτες καλούνται να ανταποκριθούν άμεσα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και νόμιμη λειτουργία όλων των ανελκυστήρων στη χώρα, προστατεύοντας ζωές και αποφεύγοντας μελλοντικά πρόστιμα.

Τι περιλαμβάνει η απογραφή

Ο γ.γ Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός, εξήγησε ότι η απογραφή γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Μητρώου, με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Ο χρήστης καλείται να δηλώσει:

– Έτος εγκατάστασης

– Αριθμό στάσεων

– Κατάσταση λειτουργίας (ενεργός, ανενεργός)

– Εάν υπάρχει πιστοποίηση

– Εάν είναι δηλωμένος σε αρχείο δήμου

– Αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου

Ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης κάποιων στοιχείων, η καταγραφή μπορεί να προχωρήσει με δηλώσεις «αγνώστου» ή «προσωρινά μη διαθέσιμων» δεδομένων.

Σε περίπτωση διπλοεγγραφών, η διασταύρωση θα γίνεται μέσω ΚΑΕΚ.

Απογραφή ασανσέρ: Ποιες είναι οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση

Όσοι δεν προβούν στην απογραφή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κατοικίες, 2.500 ευρώ για μικτές χρήσεις (οικιστική και επαγγελματική) και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια και εμπορικά κέντρα (mall).

Ο κ. Κρητικός σημείωσε ότι «το πρόστιμο δεν είναι αυτοσκοπός. Το ζητούμενο είναι η τήρηση της ασφάλειας».

Μόλις το 10% των ανελκυστήρων έχει καταγραφεί

Μέχρι στιγμής έχουν απογραφεί περίπου 80.000 ανελκυστήρες, μικρός αριθμός σε σχέση με τις εκτιμώμενες 900.000 εγκαταστάσεις πανελλαδικά.

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, χαιρέτισε την πρωτοβουλία και κάλεσε τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους διαχειριστές ακινήτων να προχωρήσουν στη δήλωση, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μία απλή διαδικασία, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την υποβολή της.

Βιοτεχνικός κλάδος: Καθυστερημένο αλλά αναγκαίο μέτρο

Ο πρόεδρος των Συντηρητών Ανελκυστήρων, Γιώργος Βλασσόπουλος, χαρακτήρισε την απογραφή ως «ένα αναγκαίο βήμα που έρχεται με καθυστέρηση δεκαετιών».

«Η απογραφή καλύπτει όλα τα ασανσέρ, ακόμη και τους ανελκυστήρες που δεν είχαν δηλωθεί στις οικοδομικές άδειες. Μόνο όταν ολοκληρωθεί, θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια τα κόστη για αναβαθμίσεις και πιστοποιήσεις», δήλωσε.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως ο συντηρητής μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία, αλλά δεν απαιτείται πληρωμή για την απογραφή.

Πηγή ΑΠΕ

