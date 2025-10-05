Απογραφή ανελκυστήρων: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Έως τις 30 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή η ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων, με στόχο την καταγραφή των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

«Αυτό που μας απασχολεί σήμερα είναι το θέμα της απογραφής. Είναι 4 απλά στοιχεία που πρέπει να δηλώσουμε: η διεύθυνση του κτιρίου, το έτος εγκατάστασης, οι στάσεις του ανελκυστήρα και το ΑΦΜ του συντηρητή, αν υπάρχει συντηρητής», λέει στο MEGA ο Γεώργιος Βλασόπουλος, πρόεδρος συντηρητών ανελκυστήρων.

«Η απογραφή θα ολοκληρωθεί 30 Νοεμβρίου, είναι εντελώς δωρεάν. Αν θέλει κάποιος ιδιοκτήτης ή διαχειριστής σε συνεννόηση με τον συντηρητή του, μπορεί αυτό να καταλήξει είτε με αμοιβή είτε δωρεάν».

«Είναι 10 απλά βήματα, είναι μία 3λεπτη διαδικασία», λέει ο ίδιος, τονίζοντας:

«Ανελκυστήρες είτε χωρίς άδεια είτε με άδεια είτε νόμιμοι είτε παράνομοι είτε που δεν έχουν δηλωθεί στην άδεια οικοδομής του κτιρίου, πρέπει να απογραφούν όλοι. Κάποιος που θα βρεθεί μετά την 30η Νοεμβρίου, θα έχει τις κυρώσεις που προβλέπονται σήμερα, 1.000 ευρώ για τις πολυκατοικίες, 2.500 για επαγγελματική στέγη και 5.000 για κτίρια ευρύτερης εξυπηρέτησης κοινού».

Από την πλευρά του ο Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός και γραμματέας ενημέρωσης ΠΟΜΙΔΑ, σημειώνει:

«Πρέπει, τώρα που απλοποιήθηκε το πρώτο βήμα, να γίνει η απογραφή και μετά έχουμε δεύτερα και τρίτα βήματα. Πρέπει να φύγουμε από την γραφειοκρατία».