Απογραφή ανελκυστήρων: Λήγει η προθεσμία – 10+8 ερωταπαντήσεις με όλες τις πληροφορίες

Στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια, και όσοι δεν συμμορφωθούν θα κληθούν να πληρώσουν – σε πρώτη φάση – διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα που δεν έχει απογραφεί από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Ωστόσο, πέρα από κόστος ελέγχου και επανελέγχου, το κύριο πρόβλημα είναι το κόστος των εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας των ανελκυστήρων, που ιδίως στις παλιές πολυκατοικίες μπορεί να φθάσει ακόμη και σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Και αυτό αποτελεί πηγή εντάσεων. Με βάση τα όσα προβλέπονται, η συντήρηση των ανελκυστήρων βαρύνει τους χρήστες (ιδιοκτήτες και ενοικιαστές), με τις παρεμβάσεις που αφορούν αναβαθμίσεις να τις επωμίζονται οι ιδιοκτήτες. Και έτσι, κατά κύριο λόγο στις παλιές πολυκατοικίες, όπου υπάρχει πρόβλημα ακόμη και με την καταβολή των κοινοχρήστων, ξεσπούν εντάσεις μεταξύ των ενοίκων.

«ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια του τεχνικού επιτελείου της ΠΟΜΙΔΑ παρουσιάζουν μέσα από 10+8 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές σε πολυκατοικίες που διαθέτουν ανελκυστήρες, προκειμένου να ξέρουν πώς να κάνουν σωστά την απογραφή και να αποφύγουν τα μεγάλα πρόστιμα.

1. Ποια είναι τα βήματα για να την απογραφή του ανελκυστήρα;

Το πρόσωπο που πρόκειται να απογράψει τον ανελκυστήρα (ιδιοκτήτης, διαχειριστής, νόµιµος εκπρόσωπός τους ή ο υπεύθυνος συντηρητής ή εγκαταστάτης του ανελκυστήρα) εισέρχεται στον ιστότοπο elevator.mindev.gov.gr. Επιλέγει «Είσοδος στην υπηρεσία» και στη συνέχεια «Είσοδος µε κωδικούς TaxisNet». Αφού εισέλθει στο σύστηµα µε τους κωδικούς TaxisNet, συµπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία και, ενδεχοµένως, τα προαιρετικά.

2.Ποια είναι τα υποχρεωτικά πεδία;

Τα υποχρεωτικά πεδία είναι:

Α) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου.

Β) Η διεύθυνση του κτιρίου όπου είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας.

Γ) Ο αριθμός των στάσεων που πραγματοποιεί ο ανελκυστήρας.

Δ) Το έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα και ο ΑΦΜ του συντηρητή.

3. Τα προαιρετικά;

Στην εγγραφή προαιρετικά συμπληρώνονται:

(Ι) Η ύπαρξη ή μη δήλωσης συμμόρφωσης (σήμανση CE) του εγκατεστημένου ανελκυστήρα.

(ΙΙ) Η ύπαρξη προηγούμενης πιστοποίησης.

(ΙΙΙ) Αν υπάρχουν εκκρεμότητες τεχνικής αναβάθμισης.

4. Ποιο είναι το κόστος της επιθεώρησης;

Για τους συνήθεις ανελκυστήρες το κόστος ελέγχου ανέρχεται περίπου στα 150-200 ευρώ και το κόστος επανελέγχου περίπου στα 50 ευρώ. Oλα αυτά ανάλογα με την απασχόληση του επιθεωρητή, και βαρύνει τους ενοίκους του κτιρίου.

5. Τι ισχύει στην περίπτωση που στο κτίριο υπάρχουν περισσότεροι του ενός ανελκυστήρες;

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ανελκυστήρων στην ίδια διεύθυνση/κτίριο/ΚΑΕΚ απαιτούνται ισάριθμες εγγραφές με τα στοιχεία προσδιορισμού ενός εκάστου εξ αυτών. Ειδικότερα, η απογραφή περισσότερων ανελκυστήρων γίνεται για κάθε ανελκυστήρα µέσω της επιλογής «Προσθήκη Ανελκυστήρα +», συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία κάθε ανελκυστήρα.

6. Πώς δηλώνεται ένας ανελκυστήρας που βρίσκεται σε μόνιμη ακινησία;

Στην πλατφόρμα υπάρχει πεδίο στο οποίο ο ιδιοκτήτης του (γιατί δεν υπάρχει συντηρητής) θα μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα ότι ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε μόνιμη ακινησία πέραν του τριμήνου, ώστε να συμπεριληφθούν και αυτοί οι ανελκυστήρες στην απογραφή.

7. Τι απογράφεται στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης;

Ολοι οι εγκατεστημένοι ιδιωτικοί και δημόσιοι ανελκυστήρες εντός της επικράτειας, ανεξάρτητα από το στάδιο συμμόρφωσής τους με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις ασφαλείας.

8. Απογράφονται στο µητρώο απογραφής ανελκυστήρων τα ανυψωτικά µηχανήµατα για ΑµεΑ, τα ανυψωτικά µηχανήµατα ανθρώπων και τα ανυψωτικά µηχανήµατα φορτίων;

Στο µητρώο απογραφής ανελκυστήρων απογράφονται οι ανελκυστήρες κοινού. Ανυψωτικά µηχανήµατα που δεν αποτελούν ανελκυστήρες δεν απογράφονται στο µητρώο απογραφής ανελκυστήρων.

9. Πώς μπορεί να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος που θα προβεί στην απογραφή του ανελκυστήρα εάν ένα ανυψωτικό µηχάνηµα, όπως π.χ. ένα αναβατόριο ΑµεΑ, δεν αποτελεί ανελκυστήρα;

Εάν για το ανυψωτικό µηχάνηµα διατίθεται δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ (ή δήλωση πιστότητας ΕΚ) και αυτή αναφέρει ότι το µηχάνηµα συµµορφώνεται προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΚ ή την προγενέστερη Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/37/ΕΚ, τότε πρόκειται για µηχάνηµα που δεν απογράφεται στο µηρώο απογραφής ανελκυστήρων. Αν όμως στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ γίνεται αναφορά σε συμμόρφωση προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/ΕΕ ή στην προγενέστερη Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ, τότε πρόκειται για ανελκυστήρα ο οποίος πρέπει να απογραφεί.

10. Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των στάσεων ενός ανελκυστήρα;

Ο αριθµός των στάσεων ενός ανελκυστήρα είναι ο αριθµός των επιπέδων στα οποία είναι προγραμματισμένος να πραγματοποιεί στάση ένας ανελκυστήρας για να εξυπηρετήσει την επιβίβαση και αποβίβαση χρηστών ή φορτίων. Για παράδειγμα, σε οικοδομή τεσσάρων ορόφων, ο αριθμός των στάσεων θα είναι πέντε, επειδή ο ανελκυστήρας πραγματοποιεί στάση στο ισόγειο, στον 1ο, στον 2ο, στον 3ο και στον 4ο όροφο. Αν στην τετραώροφη οικοδοµή υπάρχει και ένα υπόγειο, στο οποίο πραγµατοποιεί στάση ο ανελκυστήρας για επιβίβαση και αποβίβαση, τότε οι στάσεις είναι έξι (υπόγειο, ισόγειο, 1ος, 2ος, 3ος, 4ος όροφος).

11. Πώς μπορεί να απογραφεί ένας ανελκυστήρας που δεν συντηρείται από κάποιον συντηρητή;

Στην περίπτωση αυτή και όσον αφορά την απογραφή του ανελκυστήρα στο µητρώο απογραφής, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ότι ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε µακρά ακινησία (άνω των τριών µηνών).

12. Τι γίνεται στην περίπτωση που κανείς από τους υπεύθυνους για την απογραφή ενός ανελκυστήρα δεν γνωρίζει το έτος εγκατάστασής του στην πολυκατοικία;

Στην περίπτωση αυτή, μπορεί εναλλακτικά να δηλωθεί το έτος έκδοσης της άδειας οικοδοµής του κτιρίου παραθέτοντας σχετική παρατήρηση στο πεδίο παρατηρήσεων. Αν δεν είναι γνωστό ούτε το έτος έκδοσης της άδειας οικοδοµής, τότε µπορεί να συµπληρωθεί το έτος κατ’ εκτίµηση, αναγράφοντας σχετική παρατήρηση στο πεδίο των παρατηρήσεων.

13. Η πολυκατοικία όπου είναι εγκατεστηµένος ο ανελκυστήρας διαθέτει ΑΦΜ. Μπορεί να γίνει απογραφή του ανελκυστήρα µε είσοδο στην εφαρµογή µε τους αντίστοιχους κωδικούς Taxis;

Ναι. Δύναται να γίνει η απογραφή ανελκυστήρα και µε χρήση κωδικών Τaxis που αντιστοιχούν στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας για την είσοδο στην εφαρµογή.

14. Αυτός που έχει αναλάβει την απογραφή εισάγει τον 12ψήφιο ΚΑΕΚ που διαθέτει το ακίνητο όπου είναι εγκατεστηµένος ο ανελκυστήρας στην εφαρµογή, και το σύστηµα επιστρέφει την ένδειξη: «Δεν βρέθηκε ΚΑΕΚ». Εδώ, πώς μπορεί να ολοκληρωθεί η απογραφή;

Η απογραφή δύναται να ολοκληρωθεί χωρίς χρήση ΚΑΕΚ, µε χειροκίνητη συµπλήρωση των στοιχείων της διεύθυνσης του ακινήτου.

15. Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχει συνιδιοκτησία;

Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί από μόνο έναν συνιδιοκτήτη.

16. Τι προβλέπεται για τους ανελκυστήρες που δεν θα απογραφούν;

Αν ένας ανελκυστήρας δεν έχει απογραφεί, δεν θα μπορεί να συντηρηθεί νόμιμα και θα θεωρείται μη ασφαλής. Προφανώς οι ανελκυστήρες χωρίς αριθμό απογραφής σε μεταγενέστερο στάδιο θα σφραγίζονται έως ότου συμμορφωθούν με αυτά που στο μέλλον θα προβλέπονται γι’ αυτούς.

17. Τι γίνεται στην περίπτωση που δηλωθούν μη ακριβή στοιχεία, π.χ. λάθος διεύθυνση κτιρίου;

Εφόσον έχει οριστικοποιηθεί η απογραφή, τα στοιχεία που συµπληρώθηκαν δεν µπορούν να τροποποιηθούν πλέον. Δύναται ωστόσο να γίνει διαγραφή των στοιχείων της απογραφής, και στη συνέχεια να γίνει εκ νέου συμπλήρωση των ορθών στοιχείων.

18. Τι αποκτά κάθε ανελκυστήρας που απογράφεται;

Κάθε ανελκυστήρας που απογράφεται στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων αποκτά Μοναδικό Κωδικό Ανελκυστήρα (UUID).

Premium Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ