newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Απογραφή ανελκυστήρων: Λήγει η προθεσμία – 10+8 ερωταπαντήσεις με όλες τις πληροφορίες
Οικονομία 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:02

Απογραφή ανελκυστήρων: Λήγει η προθεσμία – 10+8 ερωταπαντήσεις με όλες τις πληροφορίες

Οδηγός με τις προθεσμίες, τις δηλώσεις, το κόστος και τα σημεία σύγκρουσης μεταξύ ιδιοκτητών στο παρά πέντε

ΡεπορτάζΠροκόπης Γιόγιακας
A
A
Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Spotlight

Στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια, και όσοι δεν συμμορφωθούν θα κληθούν να πληρώσουν – σε πρώτη φάση – διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα που δεν έχει απογραφεί από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Ωστόσο, πέρα από κόστος ελέγχου και επανελέγχου, το κύριο πρόβλημα είναι το κόστος των εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας των ανελκυστήρων, που ιδίως στις παλιές πολυκατοικίες μπορεί να φθάσει ακόμη και σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Και αυτό αποτελεί πηγή εντάσεων. Με βάση τα όσα προβλέπονται, η συντήρηση των ανελκυστήρων βαρύνει τους χρήστες (ιδιοκτήτες και ενοικιαστές), με τις παρεμβάσεις που αφορούν αναβαθμίσεις να τις επωμίζονται οι ιδιοκτήτες. Και έτσι, κατά κύριο λόγο στις παλιές πολυκατοικίες, όπου υπάρχει πρόβλημα ακόμη και με την καταβολή των κοινοχρήστων, ξεσπούν εντάσεις μεταξύ των ενοίκων.

«ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια του τεχνικού επιτελείου της ΠΟΜΙΔΑ παρουσιάζουν μέσα από 10+8 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές σε πολυκατοικίες που διαθέτουν ανελκυστήρες, προκειμένου να ξέρουν πώς να κάνουν σωστά την απογραφή και να αποφύγουν τα μεγάλα πρόστιμα.

1. Ποια είναι τα βήματα για να την απογραφή του ανελκυστήρα;

Το πρόσωπο που πρόκειται να απογράψει τον ανελκυστήρα (ιδιοκτήτης, διαχειριστής, νόµιµος εκπρόσωπός τους ή ο υπεύθυνος συντηρητής ή εγκαταστάτης του ανελκυστήρα) εισέρχεται στον ιστότοπο elevator.mindev.gov.gr. Επιλέγει «Είσοδος στην υπηρεσία» και στη συνέχεια «Είσοδος µε κωδικούς TaxisNet». Αφού εισέλθει στο σύστηµα µε τους κωδικούς TaxisNet, συµπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία και, ενδεχοµένως, τα προαιρετικά.

2.Ποια είναι τα υποχρεωτικά πεδία;

Τα υποχρεωτικά πεδία είναι:

Α) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου.

Β) Η διεύθυνση του κτιρίου όπου είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας.

Γ) Ο αριθμός των στάσεων που πραγματοποιεί ο ανελκυστήρας.

Δ) Το έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα και ο ΑΦΜ του συντηρητή.

3. Τα προαιρετικά;

Στην εγγραφή προαιρετικά συμπληρώνονται:

(Ι) Η ύπαρξη ή μη δήλωσης συμμόρφωσης (σήμανση CE) του εγκατεστημένου ανελκυστήρα.

(ΙΙ) Η ύπαρξη προηγούμενης πιστοποίησης.

(ΙΙΙ) Αν υπάρχουν εκκρεμότητες τεχνικής αναβάθμισης.

4. Ποιο είναι το κόστος της επιθεώρησης;

Για τους συνήθεις ανελκυστήρες το κόστος ελέγχου ανέρχεται περίπου στα 150-200 ευρώ και το κόστος επανελέγχου περίπου στα 50 ευρώ. Oλα αυτά ανάλογα με την απασχόληση του επιθεωρητή, και βαρύνει τους ενοίκους του κτιρίου.

5. Τι ισχύει στην περίπτωση που στο κτίριο υπάρχουν περισσότεροι του ενός ανελκυστήρες;

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ανελκυστήρων στην ίδια διεύθυνση/κτίριο/ΚΑΕΚ απαιτούνται ισάριθμες εγγραφές με τα στοιχεία προσδιορισμού ενός εκάστου εξ αυτών. Ειδικότερα, η απογραφή περισσότερων ανελκυστήρων γίνεται για κάθε ανελκυστήρα µέσω της επιλογής «Προσθήκη Ανελκυστήρα +», συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία κάθε ανελκυστήρα.

6. Πώς δηλώνεται ένας ανελκυστήρας που βρίσκεται σε μόνιμη ακινησία;

Στην πλατφόρμα υπάρχει πεδίο στο οποίο ο ιδιοκτήτης του (γιατί δεν υπάρχει συντηρητής) θα μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα ότι ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε μόνιμη ακινησία πέραν του τριμήνου, ώστε να συμπεριληφθούν και αυτοί οι ανελκυστήρες στην απογραφή.

7. Τι απογράφεται στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης;

Ολοι οι εγκατεστημένοι ιδιωτικοί και δημόσιοι ανελκυστήρες εντός της επικράτειας, ανεξάρτητα από το στάδιο συμμόρφωσής τους με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις ασφαλείας.

8. Απογράφονται στο µητρώο απογραφής ανελκυστήρων τα ανυψωτικά µηχανήµατα για ΑµεΑ, τα ανυψωτικά µηχανήµατα ανθρώπων και τα ανυψωτικά µηχανήµατα φορτίων;

Στο µητρώο απογραφής ανελκυστήρων απογράφονται οι ανελκυστήρες κοινού. Ανυψωτικά µηχανήµατα που δεν αποτελούν ανελκυστήρες δεν απογράφονται στο µητρώο απογραφής ανελκυστήρων.

9. Πώς μπορεί να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος που θα προβεί στην απογραφή του ανελκυστήρα εάν ένα ανυψωτικό µηχάνηµα, όπως π.χ. ένα αναβατόριο ΑµεΑ, δεν αποτελεί ανελκυστήρα;

Εάν για το ανυψωτικό µηχάνηµα διατίθεται δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ (ή δήλωση πιστότητας ΕΚ) και αυτή αναφέρει ότι το µηχάνηµα συµµορφώνεται προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΚ ή την προγενέστερη Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/37/ΕΚ, τότε πρόκειται για µηχάνηµα που δεν απογράφεται στο µηρώο απογραφής ανελκυστήρων.  Αν όμως στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ γίνεται αναφορά σε συμμόρφωση προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/ΕΕ ή στην προγενέστερη Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ, τότε πρόκειται για ανελκυστήρα ο οποίος πρέπει να απογραφεί.

10. Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των στάσεων ενός ανελκυστήρα;

Ο αριθµός των στάσεων ενός ανελκυστήρα είναι ο αριθµός των επιπέδων στα οποία είναι προγραμματισμένος να πραγματοποιεί στάση ένας ανελκυστήρας για να εξυπηρετήσει την επιβίβαση και αποβίβαση χρηστών ή φορτίων. Για παράδειγμα, σε οικοδομή τεσσάρων ορόφων, ο αριθμός των στάσεων θα είναι πέντε, επειδή ο ανελκυστήρας πραγματοποιεί στάση στο ισόγειο, στον 1ο, στον 2ο, στον 3ο και στον 4ο όροφο. Αν στην τετραώροφη οικοδοµή υπάρχει και ένα υπόγειο, στο οποίο πραγµατοποιεί στάση ο ανελκυστήρας για επιβίβαση και αποβίβαση, τότε οι στάσεις είναι έξι (υπόγειο, ισόγειο, 1ος, 2ος, 3ος, 4ος όροφος).

11. Πώς μπορεί να απογραφεί ένας ανελκυστήρας που δεν συντηρείται από κάποιον συντηρητή;

Στην περίπτωση αυτή και όσον αφορά την απογραφή του ανελκυστήρα στο µητρώο απογραφής, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ότι ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε µακρά ακινησία (άνω των τριών µηνών).

12. Τι γίνεται στην περίπτωση που κανείς από τους υπεύθυνους για την απογραφή ενός ανελκυστήρα δεν γνωρίζει το έτος εγκατάστασής του στην πολυκατοικία;

Στην περίπτωση αυτή, μπορεί εναλλακτικά να δηλωθεί το έτος έκδοσης της άδειας οικοδοµής του κτιρίου παραθέτοντας σχετική παρατήρηση στο πεδίο παρατηρήσεων. Αν δεν είναι γνωστό ούτε το έτος έκδοσης της άδειας οικοδοµής, τότε µπορεί να συµπληρωθεί το έτος κατ’ εκτίµηση, αναγράφοντας σχετική παρατήρηση στο πεδίο των παρατηρήσεων.

13. Η πολυκατοικία όπου είναι εγκατεστηµένος ο ανελκυστήρας διαθέτει ΑΦΜ. Μπορεί να γίνει απογραφή του ανελκυστήρα µε είσοδο στην εφαρµογή µε τους αντίστοιχους κωδικούς Taxis;

Ναι. Δύναται να γίνει η απογραφή ανελκυστήρα και µε χρήση κωδικών Τaxis που αντιστοιχούν στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας για την είσοδο στην εφαρµογή.

14. Αυτός που έχει αναλάβει την απογραφή εισάγει τον 12ψήφιο ΚΑΕΚ που διαθέτει το ακίνητο όπου είναι εγκατεστηµένος ο ανελκυστήρας στην εφαρµογή, και το σύστηµα επιστρέφει την ένδειξη: «Δεν βρέθηκε ΚΑΕΚ». Εδώ, πώς μπορεί να ολοκληρωθεί η απογραφή;

Η απογραφή δύναται να ολοκληρωθεί χωρίς χρήση ΚΑΕΚ, µε χειροκίνητη συµπλήρωση των στοιχείων της διεύθυνσης του ακινήτου.

15. Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχει συνιδιοκτησία;

Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί από μόνο έναν συνιδιοκτήτη.

16. Τι προβλέπεται για τους ανελκυστήρες που δεν θα απογραφούν;

Αν ένας ανελκυστήρας δεν έχει απογραφεί, δεν θα μπορεί να συντηρηθεί νόμιμα και θα θεωρείται μη ασφαλής. Προφανώς οι ανελκυστήρες χωρίς αριθμό απογραφής σε μεταγενέστερο στάδιο θα σφραγίζονται έως ότου συμμορφωθούν με αυτά που στο μέλλον θα προβλέπονται γι’ αυτούς.

17. Τι γίνεται στην περίπτωση που δηλωθούν μη ακριβή στοιχεία, π.χ. λάθος διεύθυνση κτιρίου;

Εφόσον έχει οριστικοποιηθεί η απογραφή, τα στοιχεία που συµπληρώθηκαν δεν µπορούν να τροποποιηθούν πλέον. Δύναται ωστόσο να γίνει διαγραφή των στοιχείων της απογραφής, και στη συνέχεια να γίνει εκ νέου συμπλήρωση των ορθών στοιχείων.

18. Τι αποκτά κάθε ανελκυστήρας που απογράφεται;

Κάθε ανελκυστήρας που απογράφεται στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων αποκτά Μοναδικό Κωδικό Ανελκυστήρα (UUID).

Premium Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Business
Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

inWellness
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το μασούρι ξανάρχεται: Γιατί η ΕΚΤ μας συμβουλεύει να κρατάμε τουλάχιστον 70-100 ευρώ o καθένας σε μετρητά;
Σρατηγική Ετοιμότητας 30.09.25

Το μασούρι ξανάρχεται: Γιατί η ΕΚΤ μας συμβουλεύει να κρατάμε τουλάχιστον 70-100 ευρώ o καθένας σε μετρητά;

Η ΕΚΤ συνιστά στα νοικοκυριά να έχουν μετρητά που να φτάνουν για περίπου τρεις μέρες. Πρόκειται για μέρος της ευρύτερης «Ευρωπαϊκής Σρατηγικής Ετοιμότητας», σε περιόδους κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βρυξέλλες: «Χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Τύπου Airbnb 29.09.25

Οι Βρυξέλλες «χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση βάζει σε «κίνηση» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ψάχνει τρόπους περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου: Υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ διαχειριστών και φορέα του έργου
Εμβληματικό έργο 29.09.25

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου: Υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ διαχειριστών και φορέα του έργου

Προχωρά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Αιγύπτου (GREGY). Υπεγράφη το Μνημόνιο βάσει του οποίου δρομολογείται η επόμενη φάση μελετών της υποθαλάσσιας σύνδεσης.

Σύνταξη
Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.09.25

Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία

Tο Συνέδριο της Capital Link παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς

Σύνταξη
Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα
Κίνδυνος παραμέλησης 29.09.25

Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα

Η Ευρώπη έχει μπροστά της μια νέα κρίση να αντιμετωπίσει. Πρόκειται για τις ανάγκες για μακροχρόνια φροντίδα, κυρίως των ηλικιωμένων. Η μείωση γεννήσεων και οι ανεπαρκείς δαπάνες εντείνουν το πρόβλημα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συναλλαγές: Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στην καθημερινότητα
Ψηφιακή εποχή 29.09.25

Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται ψηφιακά καταλήγουν στην κίνηση φυσικού χρήματος μεταξύ των παρόχων συναλλαγών, των διατραπεζικών συστημάτων, των τραπεζών και των κεντρικών τραπεζών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Όλοι δυσαρεστημένοι 30.09.25

Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί χάνει δυνητικούς συμμάχους (Σοσιαλιστές) και συνδικάτα, ενώ δεν πείθει ούτε τους εργοδότες

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Πανελλαδική απεργία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου – Όχι στο 13ωρο
Συγκοινωνίες - ΜΜΜ 30.09.25

Πανελλαδική απεργία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου – Όχι στο 13ωρο

Η χώρα «κατεβάζει ρολά», καθώς η συμμετοχή των εργαζομένων και σωματείων στην γενική απεργία αναμένεται μαζική. Ποια είναι τα αιτήματα και πως θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σύνταξη
Πολιτική 30.09.25

Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι: «Εισερχόμαστε σε μια περίοδο νέων εντάσεων»

«Ο Ερντογάν δεν θα άρει το casus belli χωρίς αλλαγή στα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων» τονίζει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής του German Marshal Fund στην Αγκυρα Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι

Μαρία Βασιλείου
Το μασούρι ξανάρχεται: Γιατί η ΕΚΤ μας συμβουλεύει να κρατάμε τουλάχιστον 70-100 ευρώ o καθένας σε μετρητά;
Σρατηγική Ετοιμότητας 30.09.25

Το μασούρι ξανάρχεται: Γιατί η ΕΚΤ μας συμβουλεύει να κρατάμε τουλάχιστον 70-100 ευρώ o καθένας σε μετρητά;

Η ΕΚΤ συνιστά στα νοικοκυριά να έχουν μετρητά που να φτάνουν για περίπου τρεις μέρες. Πρόκειται για μέρος της ευρύτερης «Ευρωπαϊκής Σρατηγικής Ετοιμότητας», σε περιόδους κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σερβία: Ενώ ο Βούτσιτς έχει αγγιστρωθεί στην εξουσία, οι διαδηλωτές δείχνουν τον κίνδυνο μιας «πεισματάρικης» ηγεσίας
Τέμπτη της Σερβίας 30.09.25

Ενώ ο Βούτσιτς έχει αγγιστρωθεί στην εξουσία, οι διαδηλωτές δείχνουν τον κίνδυνο μιας «πεισματάρικης» ηγεσίας

Το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ έγινε η αφορμή για αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο να συγκλονίζουν τη Σερβία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Δυο στρατόπεδα, ένα σχέδιο «απομόνωσης» – Διχασμένη η ΕΕ εν όψει της συνόδου κορυφής
Κρίσιμο σταυροδρόμι 30.09.25

Δυο στρατόπεδα, ένα σχέδιο «απομόνωσης» - Διχασμένη η ΕΕ εν όψει της συνόδου κορυφής για την Ουκρανία

Μειοψηφούντες συνιστούν ψυχραιμία, ενώ ένα τεράστιο κομμάτι της ηγεσίας της ΕΕ ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει ένα σημαντικό τμήμα του ευρωπαϊκού δημόσιου χρήματος για τα σχέδιά της στην Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα
Κόσμος 30.09.25

Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα

Η συνάντηση ανάμεσα στην Κίνα και την Βόρεια Κορέα στο Πεκίνο χαρακτηρίστηκε από την άποψη πως πρέπει να συντονίζουν «τις προσπάθειές τους για την διαφύλαξη των κοινών τους συμφερόντων».

Σύνταξη
Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»
Κόσμος 30.09.25

Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»

H Παλαιστινιακή Αρχή προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα τις οποίες και επικροτεί, ζητώντας να προχωρήσει η Λύση των Δύο Κρατών

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ
Κόσμος 30.09.25

Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ

Το Youtube αποδέχεται να πληρώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να αποσύρει την αγωγή του, η οποία κατατέθηκε μετά την επίθεση των οπαδών του προέδρου των ΗΠΑ στο Καπιτώλιο, για την «νοθεία στις εκλογές»

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
Κόσμος 30.09.25 Upd: 00:50

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ για την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρουσιάζονται σχηματικά οι πιο σημαντικές από τις 20 διατάξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο